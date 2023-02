Życie uczuciowe celebrytów rządzi się własnymi prawdami. Czasami wydać by się mogło, że dwie osoby są sobie przeznaczone, aż tu nagle przychodzi moment, gdy miłość pęka jak bańka mydlana. Głośnych rozstań w show-biznesie było na przestrzeni lat naprawdę sporo, wiele wywołało burzę skrajnych emocji, inne zaś nikogo nie zaskoczyły.

Gdy znana w całej Polsce para się rozstaje, zwykle po latach zapomina się o tym, że kiedyś łączyło ich uczucie. Wśród celebryckich romansów było jednak wiele takich, które zapowiadały się bardzo obiecująco, a informacja o rozstaniu okazała się być ogromnym rozczarowaniem dla fanów. Czy wśród nich są tacy, którym mogłoby się jeszcze udać? Sami oceńcie.

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki

Zdjęcie Anna Mucha i Kuba Wojewódzki uchodzili za dobrze zgraną parę. Ich związek jednak nie przetrwał próby czasu / Agencja FORUM

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki od 2003 do 2007 roku tworzyli jedną z najgorętszych par w show-biznesie. Minęło już sporo czasu, a fanom wciąż zdarza się snuć domysły co do powodu ich rozstania. Mimo iż wyglądali na bardzo szczęśliwą i zgraną parę, to po latach różnice we wzajemnych oczekiwaniach okazały się być nie do pogodzenia. Ponoć Mucha chciała założyć rodzinę, a Wojewódzki ani myślał o dzieciach. Pomimo rozstania wciąż pozostają w bliskich relacjach.

Agata Młynarska i Jarosław Kret

Zdjęcie Agata Młynarska i Jarosław Kret kiedyś byli bardzo ze sobą zżyci / TRICOLORS/ / East News

O romansie Agaty Młynarskiej i Jarosława Kreta była przed laty bardzo głośno. Popularna prezenterka i podróżnik spotykali się w latach 2006-2008. Wydawałoby się, że są świetnie dopasowani pod względem charakterów, łączyły ich podobne zainteresowania i doświadczenia życiowe. Po zakończeniu kilkuletniego związku niechętnie wypowiadali się na temat swoich uczuć. Dla celebrytów to dawno zamknięty rozdział.

Magdalena Boczarska i Tomasz Karolak

Zdjęcie Magdalena Boczarska i Tomasz Karolak spotykali się przez sześć lat. Do dziś miło wspominają dawną relację / Agencja FORUM

Magdalena Boczarska i Tomasz Karolak przez sześć lat tworzyli dość burzliwy związek. Zaczęli spotykać się w roku 2000, kiedy to Boczarska była jeszcze studentką szkoły teatralnej w Krakowie. Wiele razy się rozstawali, po czym znowu do siebie wracali. Aktorzy pytani podczas wywiadów o swój związek, wypowiadają się o sobie nawzajem bardzo ciepło.

Małgorzata Kożuchowska i Marcin Dorociński

Zdjęcie Małgorzata Kożuchowska i Marcin Dorociński na bankiecie, rok 1999 / East News

Małgorzata Kożuchowska i Marcin Dorociński tworzyli przed laty tworzyli bardzo udany związek, a fani ich uwielbiali. Poznali się na studiach w 1992 roku, jednak ich drogi połączyły się dopiero pięć lat później. Mimo że ta dwójka wydawała się być zgrana, to Dorociński w przeciwieństwie do ukochanej nie lubił zamieszania wokół własnej osoby. Unikał częstego pokazywania się z Kożuchowską na ściankach czy galach. Ponoć aktor zaczął też poważnie myśleć o założeniu rodziny, a aktorka nie była jeszcze na to gotowa. Podczas jednej z sesji zdjęciowych Kożuchowska poznała fotografa Marka Straszewskiego, co finalnie sprawiło, że jej trzyletni związek z Dorocińskim przeszedł do historii.

Patrycja Markowska i Bartłomiej Wróblewski

Zdjęcie Bartłomiej Wróblewski/ TRICOLOR/East News; Patrycja Markowska/ VIPHOTO/East News / East News

Zanim został mężem Małgorzaty Kożuchowskiej, Bartek Wróblewski spotykał się z inną polską gwiazdą. Okazuje się, że w czasach studenckich on i Patrycja Markowska byli parą. Poznać się mieli na imprezie i od razu wpaść sobie w oko. Bartek podobno podbił również serca rodziców Patrycji. Jednak różnice między tymi dwojgiem okazały się zbyt duże, związek nie przetrwał.

Grażyna Torbicka i Adam Nawałka

Zdjęcie Grażyna Torbicka i Adam Nawałka spotykali się w latach 70. Mimo nieźle zapowiadającego się związku, wielka miłość nie była im pisana / East News

Romans Grażyny Torbickiej i Adama Nawałki miał miejsce ponoć w drugiej połowie lat 70. Mówi się, że celebrytka poznała Nawałkę za sprawą swojego ojca, który był wówczas działaczem. W roku 1979 roku ich bliska relacja jednak się zakończyła. Niedługo później Torbicka poznała swojego przyszłego męża - lekarza Adama.

Magda Gessler i Piotr Adamczyk

Zdjęcie Magda Gessler i Piotr Adamczyk spotykali się przez krótki czas. Jak twierdzi restauratorka oboje wówczas potrzebowali miłości / East News

Magda Gessler i Piotr Adamczyk mieli romans wiele lat temu. Ich relacja jednak szybko się zakończyła, a dziś aktor niechętnie wspomina o niej w wywiadach. Gdy Adamczyk poznał Gessler był tuż po rozstaniu z Agnieszką Wagner. Poznała ich ponoć Karolina Korwin-Piotrkowska, na imprezie z okazji jubileuszu 10-lecia restauracji U Fukiera. Restauratorka była wówczas zafascynowana aktorem młodego pokolenia. W jednym z wywiadów wyznała, że związali się, bo oboje znaleźli się w podobnym momencie życia, gdy bardzo potrzebowali miłości.

Sylwia Gliwa i Borys Szyc

Zdjęcie Sylwia Gliwa i Borys Szyc przed laty byli nierozłączni. Po kilku latach związku ich drogi się jednak rozeszły / Agencja FORUM

Sylwia Gliwa i Borys Szyc zaczęli spotykać się jeszcze na początku studiów. Podobno po raz pierwszy aktor zobaczył Gliwę w uczelnianym bufecie i od razu postanowił się z nią zapoznać. Po pewnym czasie byli nierozłączni, stanowili zgrany duet przez cztery lata. Niestety po studiach ich drogi się rozeszły. Chodziły plotki, że Gliwa chciała założyć rodzinę, a Szyc rzucił się w wir aktorskiej kariery.

Maryla Rodowicz i Daniel Olbrychski

Zdjęcie Maryla Rodowicz i Daniel Olbrychski spotykali się wiele lat temu. Do dziś utrzymują koleżeńskie ralacje / VIPHOTO / East News

Maryla Rodowicz i Daniel Olbrychski byli najgorętszą parą PRL-u. Spotykali się w latach 70-tych - oboje byli wówczas młodzi, piękni i u szczytu sławy. Ich na pozór idealny związek nie przetrwał jednak próby czasy. Mimo wszystko dawni kochankowie do dziś pozostają w przyjaznych relacjach.

Weronika Książkiewicz i Jakub Wesołowski

Zdjęcie Gdy Weronika Książkiewicz i Jakub Wesołowski się poznali, szybko między nimi zaiskrzyło. Dziś nie utrzymują już ze sobą kontaktu / East News

Weronika Książkiewicz i Jakub Wesołowski przed laty wydawali się być w sobie bardzo zakochani. Wróżono im nawet małżeństwo. Poznali się w roku 2007 na planie "Na wspólnej". Po niespełna roku romansu aktor z dnia na dzień zostawił ukochaną. Potem Książkiewicz dała mediom do zrozumienia, że związek rozpadł się przez zdradę. Po latach aktorka wyjawiła też, że nie utrzymują ze sobą kontaktu.

Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak

Zdjęcie Małgorzata Foremniak i Rafał Maserak / Palicki

O tej parze było naprawdę głośno! Na parkiecie "Tańca z gwiazdami" wiele razy iskrzyło aż miło, ale żadna z par nie wzbudziła aż tylu emocji, co Foremniak i Maserak. Atmosferę wokół nich podgrzewała z całą pewnością dzieląca ich różnica wieku - aktorka jest od tancerza 17 lat starsza. Para nie była zbyt wylewna, nie pojawili się też razem w żadnym wywiadzie. Jedynym komentarzem, jaki udało się od nich "wyciągnąć" było zdawkowe: jesteśmy razem, jest nam dobrze.

Agnieszka Popielewicz i Marcin Mroczek

Zdjęcie Marcin Mroczek i Agnieszka Popielewicz (Hyży) / Zenon Zyburtowicz/East News

To był związek jak z romantycznej opowieści. Znany aktor - "M jak miłość" święciło wtedy triumfy - i piękna modelka. Podobno od razu wpadli sobie w oko. Agnieszka w jednym z wywiadów mówiła, że miała wątpliwości, czy może zaufać tak znanej osobie, obawiała się, czy będzie w stanie zatrzymać Marcina przy sobie na dłużej. Para była jedną z najpopularniejszych i najchętniej fotografowanych w tamtym czasie. Agnieszka stała się jedną z najlepiej rozpoznawalnych osób, szybko zaczęła pracę w telewizji. Wydawało się, że wszystko jest jak najlepiej, jednak coś zaczęło zgrzytać. Gazety show-biznesowe donosiły o rzekomym romansie aktora z Edytą Herbuś - tańczyli razem w "Tańcu z gwiazdami". "Uchodziliśmy za idealną parę, to się musiało skończyć" — powiedział aktor, pytany w wywiadzie dla "Gali" o plotki dotyczące jego związku z Agnieszką Popielewicz. "To jest jakiś obłęd. Tylko dlatego, że miałam odwagę powiedzieć, że najzwyczajniej w świecie, tak po ludzku, jak każda normalna dziewczyna, bywam zazdrosna o swojego chłopaka, dostaję teraz w kość. Robią ze mnie niezrównoważoną furiatkę" — mówiła Popielewicz. Dziś oboje są w szczęśliwych związkach.

Edyta Górniak i Piotr Kraśko

Zdjęcie Mało kto dziś pamięta, że wiele lat temu Edyta Górniak była związana z Piotrem Kraśką / Jacek Grąbczewski / AKPA

To była tzw. krótka piłka. Tak szybko, jak zostali parą, tak szybko związek przeszedł do historii.

Weronika Rosati i Mariusz Max Kolonko

Zdjęcie Mariusz Max Kolonko, Weronika Rosati / Warda

Wiadomość o tym, że młodziutka aktorka Weronika Rosati, związała się z dziennikarzem TVP Mariuszem Maxem Kolonko gruchnęła w 2004 r. Mówili o tym wszyscy. Dwa lata później mówiono już jednak o tej parze w czasie przeszłym - miłość nie przetrwała.

