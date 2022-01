Zofia Zborowska. Fryzura

Zofia Zborowska wstawiła na Instagrama nowe zdjęcie, na którym widzimy ją w nowej fryzurze. Aktorka pozuje na nim z wyprostowanymi, rozpuszczonymi włosami w kolorze piaskowego blondu - w takim wydaniu wygląda naprawdę świetnie!

Kobieta przez długi czas była blondynką, jednak gdy zaszła w ciążę, postanowiła dać włosom trochę odpocząć i wrócić do swojego naturalnego koloru, czyli brązu. Po porodzie Zborowska jednak szybko zatęskniła za jasnym odcieniem i ponownie postawiła na blond.



Zofia Zborowska. Dziecko

Kilka miesięcy temu aktorka została mamą - urodziła córeczkę Nadzieję. Od tego czasu dzieli się na Instagramie swoimi perypetiami związanymi z macierzyństwem. Kobieta pokazuje zarówno jego pozytywne strony, jak i te mniej radosne.



Pod ostatnim zdjęciem Zofia zażartowała, że jej piękną fryzurę z pewnością doceni córeczka, która będzie miała co szarpać i wyrywać. Aktorka jest znana z poczucia humoru, dystansu do samej siebie, a także promowania ciałopozytywności.



Zofia Zborowska. Kim jest?

Zofia Zborowska ma 34 lata i pochodzi ze znanej aktorskiej rodziny. Jej rodzicami są Wiktor Zborowski i Maria Winiarska. Ma także siostrę Hannę. Ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie. Brała udział w 4. edycji programu Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie zajęła drugie miejsce.



W 2019 roku aktorka wzięła ślub ze znanym siatkarzem, mistrzem świata Andrzejem Wroną. W sierpniu ubiegłego roku parze urodziła się córeczka Nadzieja. Wspólnie wychowują również adoptowaną ze schroniska suczkę Wiesię.



