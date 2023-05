Zofia Zborowska - życie prywatne i Instagram

Zofia Zborowska należy obecnie do grona największych polskich gwiazd. Kobieta jest córką aktorskiej pary - Marii Winiarskiej oraz Wiktora Zborowskiego. Sama także poszła zawodowo w ich ślady. Jej mężem z kolei jest siatkarz Andrzej Wrona. Małżeństwo ma 2-letnią córeczkę Nadzieję.

Gwiazda jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych. Regularnie wstawia aktualizacje z życia swojej rodziny, choć chroni prywatność córki, zasłaniając jej twarz na zdjęciach. Na Instagramie Zborowską obserwuje prawie pół miliona internautów.

Urodziny Zofii Zborowskiej

Kilka dni temu Zborowska obchodziła swoje 36. urodziny. Z tej okazji mąż zabrał ją w podróż na słoneczną Sycylię we Włoszech do wyjątkowego hotelu. To właśnie w tym miejscu w miejscowości Taormina nakręcono drugi sezon popularnego serialu "Biały Lotos".

Aktorka była zachwycona niespodzianką przygotowaną przez Wronę. "Co Wam będę ściemniać, stary potrafi w niespodzianki. Nie sądziłam, że będę się TAK jarać tym hotelem" - napisała Zborowska pod nagraniem z krótkiego wypadu.

Niespodzianka od Andrzeja Wrony

Zborowska dodała również kilka zdjęć z urodzinowej wycieczki. Aktorka pozuje sama oraz z mężem na hotelowym balkonie. Za nimi widać sycylijskie wybrzeże i bezkres morza.

Kobietę widzimy w wakacyjnej stylizacji - dopasowanej sukience w wyrazistym różowym kolorze oraz długiej narzucie w biało-czarny, zeberkowy wzór. Do nich Zborowska dobrała duże czarne okulary słoneczne, a także sandałki.

Fani byli zachwyceni kadrami uchwyconymi przez parę na Sycylii. W komentarzach internauci komplementowali wygląd Zborowskiej, a także niespodziankę, którą przygotował dla niej Wrona.

Gra nóżką musi być. Fotograf pierwsza klasa. Zosiu, świetnie wyglądasz

Bardzo doceniam te przejścia w wideo, zazdroszczę wakacji!!!

Nie znam serialu ale miło się patrzy na szczęście i radość. Cudnie!

