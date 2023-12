Horoskop dzienny na 20 grudnia 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy

Horoskop dzienny dla Barana

Odrzuć dziś wszystko to, co może cię odciągać od obranego wcześniej celu. Trochę determinacji i skakać będziesz z radości. Wieczór dziś zaplanuj tylko ze swoją drugą połową. Niech będzie on pełen radości, czułości i samych wspaniałych chwil. Nie przejmuj się gadaniem innych. Nie wiedzą co i jak a prawdę i tak znasz tylko ty.

Horoskop dzienny dla Byka

Postaw dziś na relacje z innymi oraz z otaczającym cię światem. Wciąż nie wykonałeś telefonu do swojego bliskiego przyjaciela. Zrób to natychmiast i umów się z nim na spotkanie, by obgadać wasze sprawy. Dla innych możesz też zrobić coś pożytecznego. Może kupno karmy dla psów i zaniesienie jej do schroniska dla zwierząt będzie dobrym gestem? Przemyśl sprawę.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Energia ostatnimi czasy coś bardzo szybko z ciebie ulatuje, męczysz się nawet przy wejściu na pierwsze piętro. To wynik zaniedbania, a raczej porzucenia diety i dobrych nawyków w codziennym funkcjonowaniu. Musisz znów zacząć dbać o siebie. Ruch i dobra dieta, na początek, to dobre rozwiązanie.

Horoskop dzienny dla Raka

Nie musisz się obawiać o swoją reputację. W twojej obronie staną prawdziwi przyjaciele oraz fakt, że prawda sama się obroni kiedy tylko wyjdzie na jaw. Po południu humor poprawi ci, twoja ukochana osoba. Już ona dobrze wie, jak odegnać czarne myśli z twojej głowy. Ty zaś musisz się tylko poddać jej zbawiennym zabiegom.

Horoskop dzienny dla Lwa

Znajdź dziś czas, a nawet sporo czasu na to, by bardzo skrupulatnie przyjrzeć się swoim finansom. Dobrze jest planować domowy budżet, bo nigdy nie wiesz, kiedy mogą przytrafić się niespodziewane wydatki. Robienie zakupów to impuls, dlatego też musisz się bardzo pilnować, by nie kupować rzeczy zbędnych. Może czasami warto udać się do sklepu z kimś, kto powstrzyma twoje zakupowe szaleństwo?

Horoskop dzienny dla Panny

Słyniesz z tego, że jesteś bardzo ambitny. Nikt nie chce ci tego odebrać. Wiadomo też, że tak łatwo się nie poddajesz, czyli po prostu nie odpuszczasz. Tym razem też nie rezygnuj z już obranego celu, mimo że po drodze spotkasz sporo kłopotów. Niech to ciebie nie zniechęci, bo gdy dojdziesz do końca drogi, niespodzianka, jaką tam zastaniesz, przejdzie twoje najśmielsze oczekiwania.

Horoskop dzienny dla Wagi

Twój osobisty blask działa na twoje otoczenie jak magnes. Przyciągasz do siebie i na szczęście przyciągasz to, co dobre. Podobnych sobie, dobrych ludzi, również przyciągasz. To zaś przekłada się na odpowiednie wyniki w pracy, które są rewelacyjne. Dziś też tak będzie. Miej tylko uwagę na osoby, które chcieć mogą coś popsuć. Nie daj im tej satysfakcji.

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Dzień może nie być zbyt lekki, ale wiele zyskasz, jeśli tylko od samego początku będziesz szczery. Pewne sprawy mogą się komplikować, ale właśnie szczere podejście do nich uchroni ciebie przed porażką. W swoim życiu prywatnym dziś to ty musisz się wykazać oraz pokazać, jak bardzo mocno tobie zależy. Niebawem zobaczysz tego sens.

Horoskop dzienny dla Strzelca

W dniu dzisiejszym postaw na sprawy rodzinne. W pracy będzie dobrze, zatem to nie będzie ci przysłaniać spraw domowych, bo tam dobrze się dziać dziś nie będzie. Zaniedbujesz swoje pociechy, nie wspominając o drugiej połowie. Kiedy spytałeś się ich co u nich słuchać? Ot tak, po prostu? Szybko napraw te błędy i dziś, cały swój wolny czas, poświęć tylko i wyłącznie swoim najbliższym.

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Wplątałeś się, ponoć zupełnie niechcący, w kilka mało komfortowych dla ciebie sytuacji. Dziś sprawy te wypłyną i nie będzie ci do śmiechu. Musisz wykazać się sprytem oraz nie lada odwagą jak i cierpliwością, by wyjść z tego obronną ręką i tym samym zachować dobrą reputację. Wieczór dziś spędzić musisz ze swoimi przyjaciółmi.

Horoskop dzienny dla Wodnika

Uporządkuj dziś swoje sprawy zawodowe. Lekki chaos w dokumentach nie zadziała na twoją korzyść. Jeśli to wyjdzie na jaw, zostaniesz poczytany za bałaganiarza. To nie będzie dobre. Lepiej zadziałaj i miej to z głowy. Wszystko inne idzie w dobrym kierunku, ale znalezienie złotego środka, tak na wszelki wypadek, wcale tobie nie zaszkodzi.

Horoskop dzienny dla Ryb

W sprawach miłosnych dziś odczuć możesz spokój oraz spełnienie. Mimo że jeszcze na horyzoncie nie widać nikogo na stałe, to twoje obecne relacje, mogą w końcu doprowadzić cię do tego, że dokonasz wyboru i pozostawisz dla siebie tę jedną, ukochaną osobę. Nie bój się czerpać z tych relacji inspiracji oraz radości..

