Ryby

Jednym ze znaków zodiaku, który powinien zacząć zbierać oszczędności w nowym roku, są Ryby. Do tej pory szalały z pieniędzmi i rozpieszczały się na każdym kroku. Choć na co dzień są spokojne, to lubią zabawić się na zakupach. Jednak w tym roku musi się to zakończyć.

Na drodze Ryb pojawią się niespodziewane wydatki. Najprawdopodobniej będzie to dotyczyć naprawy. Być może chodzi o dom, mieszkanie, a może samochód? Warto sprawdzić na wczesnym etapie, czy któraś z tych rzeczy nie szwankuje, aby zmniejszyć potencjalne koszty.

Ryby, które miały w planach duże inwestycje, powinny się wstrzymać i dobrze to przemyśleć. W tym roku Ryby muszą zadbać o dobro materialne, gdyż nie będą mogły liczyć na awans lub podwyżkę w pracy.

Zdjęcie Ryby mają tendencję do robienia za dużych zakupów / Getty Images

Waga

W tym roku wiele szczęścia z pieniędzmi nie będzie miała także zodiakalna Waga. Okaże się, że ktoś będzie próbował ją oszukać i być może tej osobie się udać. Waga musi być czujna, gdyż jej naiwność może okazać się zgubna. Może to dotyczyć kogoś obcego lub bliskiego.

Ten znak zodiaku nie powinien także pożyczać nikomu pieniędzy w 2024 roku. Jest nikła szansa, że ta kwota wróci do właściciela. Waga zazwyczaj próbowała pomagać najbliższym, jednak tym razem musi wykazać się asertywnością, jeśli nie chce biedować. W ten sposób uniknie też wiele stresu i zbędnych kłótni.

Zdjęcie Waga musi być w tym roku ostrożna / @wichayada-suwannachuns-images / materiał zewnętrzny

Byk

Choć zodiakalny Byk zazwyczaj ma twardą rękę do pieniędzy, to jednak w tym roku może mu się trochę gorzej powodzić. Prawdopodobnie końcem roku źle zainwestował swoje oszczędności i może to się na nim odbić. Jeśli chce uniknąć pogorszenia się sytuacji, powinien porządnie się zastanowić nad swoimi wydatkami.

Zodiakalny Byk zazwyczaj lubi mieć rację i słuchać się wyłącznie swoich rad. Jednak w tym roku musi trochę zaufać innym. Powinien sięgnąć po radę osoby bliskiej lub eksperta ds. finansów, gdyż może to pomóc rzucić mu świeże spojrzenie na sprawę. Zwłaszcza jeśli prowadzi własny biznes.

Jeśli Byk dobrze rozplanuje swoje bieżące wydatki, to jest szansa, że końcem roku się odkuje.

Zdjęcie Dla Byka nie jest jeszcze za późno / @proxima-studio / materiał zewnętrzny

***