Co to znaczy Brama Lwa? Kiedy energia kosmiczna dociera do Ziemi

8 sierpnia jest w astrologii i numerologii jedną z najważniejszych dat w roku. To wtedy odbywa się bowiem szczególne zjawisko, znane jako Brama Lwa. To czas, w którym wszechświat zsyła w naszym kierunku niesamowite pokłady energii, a pozycja oddalonych miliony kilometrów od Ziemi ciał niebieskich dociera do naszego życia, napełniając je pozytywnym przesłaniem.

Już w starożytności wierzono, że 8 sierpnia jest czasem wzmożonego oddziaływania energii kosmicznej. Portal 88, jak inaczej nazywa się Bramę Lwa, czyli ósmy dzień sierpnia, był obserwowany przez tysiące lat i czczony jako czas, w którym dzieją się cuda.

Co to znaczy Brama Lwa? Kiedy energia kosmiczna dociera do Ziemi 123RF/PICSEL

Tego dnia na niebie objawia się specyficzny układ Słońca przebywającego w znaku Lwa, Ziemi oraz gwiazdy Syriusz, który napełnia nas dobrą energią, wspomagając rozstrzygnięcie dylematów i sprawiając, że do głosu dochodzą nawet najbardziej skryte pragnienia.

Zobacz również: Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku

Brama Lwa 2023: kiedy? Manifestacja, medytacja i rytuały oczyszczające

Brama Lwa otwiera się co roku o tej samej porze, dokładnie ósmego dnia sierpnia, dając jednocześnie siłę do mądrego zarządzania naszym własnym potencjałem. Energię tego wyjątkowego momentu wspiera, związana z nieograniczoną obfitością i mocą, numerologiczna 8.

W trakcie panowania liczby osiem poczujemy, jak wypełnia nas odwaga. Zaczną pojawiać się również nowe ambicje. To odpowiedni czas na wzmocnienie swojej wytrwałości i pokonanie tego, co niemożliwe. W tym czasie będziemy mieć również łatwiejszy dostęp do linii czasowych, co oznacza, że możemy pokierować swoje życie na zupełnie inne tory. To doskonały czas na medytację i wykonanie rytuałów oczyszczających. Ale także na manifestacje.

Portal 88 powinien zachęcić nas do wykonania rytuałów przyciągających do naszego życia obfitość, zarówno finansową, jak i tą, której braki odczuwamy - zdrowia, szczęścia czy miłości. W tym czasie mamy wsparcie siły wyższej. Nasze manifestacje będą więc systematycznie się realizować, a nasze pragnienia sukcesywnie się spełniać.

Astrologia: Brama Lwa. Oto, co musisz zrobić

8 sierpnia zwróć uwagę na to, jakie myśli pojawiają się w twojej głowie. Pamiętaj, że wszechświat może potrzebować czasu. Jeśli więc dysonans pomiędzy tym, czego pragniesz, a tym, w jakim miejscu znajdujesz się obecnie jest zbyt duży, musisz uzbroić się w cierpliwość i zaufanie. Jeśli w twoich myślach pojawi się jakiekolwiek ziarenko niepewności, całe wysiłki mogą pójść na marne. Pamiętaj, aby nie manifestować z poziomu lęku. Musisz być przekonany, że to, czego pragniesz, rzeczywiście dla ciebie istnieje.

Brama Lwa otwiera się co roku o tej samej porze Canva Pro INTERIA.PL

Słuchaj intuicji i podążaj za nią. Najbliższy czas poświęć na:

zrozumienie swoich potrzeb i pragnień,

szczerą rozmowę z samym sobą,

konfrontację ze słabościami,

ustalenie kierunku, w którym chcesz podążać.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv