Wnętrza w naszym domu mogą przyciągać bogactwo i sukces - tak mówi starożytna sztuka feng shui. Podpowiadamy, jak ją zastosować, aby cieszyć się szczęściem w sferze finansowej i nie tylko.

Strefa bogactwa w feng shui. Gdzie jej szukać w domu?

Sztuka feng shui zakłada, że właściwe ułożenie elementów w naszym otoczeniu może wpływać na przepływ energii życiowej. Znajdziemy tam założenie kąta bogactwa, czyli miejsca w domu, w którym ma gromadzić się pozytywna energia związana ze sferą finansów oraz dobrobytem. Oczywiście jej działanie wynika z tego, jak o nią zadbamy.

Strefę bogactwa w naszym domu możemy znaleźć na dwa sposoby. Pierwszy z nich korzysta z kompasu - wystarczy za jego pomocą wyznaczyć południowo-wschodni róg domu albo wybranego pokoju. Tam energia dobrobytu i bogactwa będzie najsilniejsza.

Drugą metodą jest wykorzystanie siatki bagua, która dzieli naszą przestrzeń na dziewięć sfer - każda z nich odpowiada innemu aspektowi naszego życia. Według niej kąt bogactwa znajduje się w lewym górnym rogu pomieszczenia lub domu, patrząc od wejścia.

Oczywiście nie w każdym wnętrzu można zastosować podane wskazówki. Z tego powodu jeśli wychodzi, że strefa bogactwa wypada np. w łazience, konieczne może być utworzenie kącika w najbliższym, odpowiednim do tego miejscu w domu. W tym wypadku warto zaufać swojej intuicji i wybrać miejsce, które naszym zdaniem będzie najlepiej z nami współpracowało.

Jakie kolory wspierają przepływ pieniędzy?

Każdy kolor ma swoją energię i może pomóc w manifestowaniu bogactwa w naszym życiu. Z tego powodu nasz kącik bogactwa w mieszkaniu warto wypełnić ulubioną barwą, której wibracja pomoże poprawić naszą sferę finansową. Te kolory mogą nam w tym pomóc:

zielony - w kulturze amerykańskiej kojarzony z pieniędzmi, symbolizuje rozwój oraz wzrost, pomoże w przypływie bogactwa,

czerwony - silna barwa, która w nadmiarze może zaszkodzić, pobudza do życia to, co dobre oraz pomaga pozbyć się blokad i przeszkód,

brązowy - symbolizuje stabilność, w sferze finansowej docenią go szczególnie osoby, którym zależy na bezpieczeństwie i niezależności,

fioletowy - już od starożytności fiolet utożsamiany jest z luksusem i władzą, umieszczony w odpowiednim miejscu będzie przypominał nam o bogactwie oraz ambicji,

złoty - kolor, który kojarzony jest z bogactwem oraz władzą, w postaci dodatków czy biżuterii pomoże afirmować pomyślność w finansach.

Rośliny przyciągające dobrobyt według feng shui

Jak zakłada feng shui, rośliny są mile widzianym dodatkiem w naszym domu - symbolizują życie, wzrost oraz obfitość. Nie może ich zabraknąć w kąciku bogactwa. Najbardziej oczywistym wyborem wydaje się drzewko szczęścia, znane też jako pieniążek. To roślina, która od dawna znana jest ze swoich właściwości przyciągających bogactwo. To jednak niejedyny wybór, jaki mamy.

Warto zwrócić uwagę na rośliny o okrągłych i pełnych liściach. Ich intensywnie zielony kolor będzie jedynie polepszał wibrację w kącie bogactwa. Rośliny, które mogą wzmocnić energię dobrobytu to:

bambus szczęścia, znany jako Dracaena sanderiana

zamiokulkas

pachira

monstera deliciosa

Istotne jest to, aby rośliny było zdrowe i utrzymane w dobrym stanie - chore oraz podupadłe na zdrowiu pędy mogą mieć przeciwne działanie do zamierzonego.

Przedmioty, które aktywują strefę bogactwa. Które wybrać?

W strefie bogactwa powinny znaleźć się przedmioty, które będą się nam kojarzyć z obfitością i wzrostem. Warto wykorzystać element wody, która symbolizuje przypływ oraz płynność. Może być w formie małej fontanny pokojowej, akwarium z rybkami czy obrazów z wodą, wodospadami, jeziorami czy rzekami. Należy zadbać o to, aby woda była zawsze czysta oraz w ruchu.

Pozytywne wibracje wzmocnią również odpowiednie kryształy i kamienie szlachetne. Warto wybrać:

jadeit - symbolizuje harmonię, obfitość i stabilność finansową,

ametyst - pomaga w podejmowaniu mądrych decyzji i chroni przed nadmiernymi wydatkami,

cytryn - znany kamień kupców, przyciąga pieniądze oraz sukces zawodowy.

Przydatne mogą być również przedmioty w kształcie monet czy sztabek złota.

Czego unikać w strefie pieniędzy?

W strefę pieniędzy w naszym domu najmocniej może uderzyć zwykłe zaniedbanie - bałagan, kurz symbolizują zastój, chaos oraz utratę energii finansowej. Podobnie będą oddziaływać uszkodzony oraz zepsute przedmioty. Zamiast obfitości będą przyciągać straty.

W kwestii ozdób warto zrezygnować z agresywnych elementów wystroju, takich jak kaktusy, rośliny o ostrych liściach czy dekoracje z ostrzami i mieczami. Symbolizują konflikty i nie wnoszą energii dobrobytu.

Ogólną zasadą, której warto się trzymać, jest to, że strefa bogactwa powinna być świeża, jasna, żywa oraz czysta.

