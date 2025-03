Czym jest koniunkcja? Astronomia i astrologia przypisują im inne znaczenia

Koniunkcja to zjawisko, w którym dwa ciała niebieskie znajdują się blisko siebie na sferze niebieskiej, patrząc z perspektywy Ziemi. Oznacza to, że ich długości ekliptyczne są bardzo do siebie zbliżone. Koniunkcje mogą zachodzić między planetami, np. koniunkcja Wenus i Jowisza, a także między Księżycem i planetami - np. Księżyc w koniunkcji z Marsem, a także między Słońcem i planetami - np. Merkury w koniunkcji ze Słońcem.

Dodatkowo wyróżnia się koniunkcję górną, gdy ciało niebieskie znajduje się za Słońcem i dolną, czyli między Ziemią a Słońcem. Czasami koniunkcja prowadzi do rzadkich i spektakularnych zjawisk, takich jak zaćmienia czy tranzyty.

A co o koniunkcjach mówi astrologia? Okazuje się, że koniunkcja to jedno z najważniejszych aspektów między planetami, oznaczające, że znajdują się one bardzo blisko siebie (z reguły w odległości do 10° w tym samym znaku zodiaku). Taka konfiguracja wzmacnia i łączy ich energie, co może mieć różne skutki w horoskopie.

Tym razem już 28 marca 2025 roku będziemy świadkami aż potrójnej koniunkcji. Księżyc kolejno zbliży się do Saturna, Neptuna i Merkurego.

Księżyc w koniunkcji z Saturnem. Aż 5 znaków poczuje wpływ tego aspektu

Saturn to planeta dyscypliny, karmy i ograniczeń. W połączeniu z Księżycem może przynieść uczucie przytłoczenia obowiązkami, skłonić do poważnych przemyśleń i konfrontacji z własnymi ograniczeniami. To czas, kiedy możemy odczuwać emocjonalne zamrożenie, ale jednocześnie dostajemy szansę na wyciągnięcie cennych lekcji.

Ten konkretny układ odczują najmocniej Koziorożce i Wodniki, gdyż to właśnie Saturn jest ich władcą. Te znaki zodiaku mogą odczuć przytłoczenie i presję, ale jednocześnie to może zmotywować ich do podjęcia ważnych decyzji i domknięcia niezałatwionych do tej pory spraw.

Rak odczuje wpływ tej koniunkcji w relacji z innymi. To moment, gdzie dostrzeże bariery w kontakcie z innymi, ale także dzięki temu dojrzeje emocjonalnie.

Byki Panny z kolei mogą mieć okazję do uporządkowania swojego życia i wyznaczenia nowych priorytetów.

Księżyc w koniunkcji z Neptunem. Duchowość wyjdzie na pierwszy plan

Neptun to planeta marzeń, duchowości, ale także iluzji. Kiedy spotyka się z Księżycem, nasza intuicja się wyostrza, ale jednocześnie łatwo wpaść w pułapkę złudzeń i niejasności. Możemy mieć intensywne sny, poczuć większą empatię lub doświadczyć nagłych olśnień duchowych.

Tym razem wpływ tego połączenia zdecydowanie odczują osoby spod znaku Ryb. To ten znak zodiaku uważany jest za najbardziej uduchowiony i obdarzony wyjątkową intuicją.

Nic w tym dziwnego, wszak Neptun to planeta opiekuńcza tego znaku. To zdecydowanie czas Ryb i ich przeczucia w końcu mogą się urzeczywistnić. Teraz warto zaufać swojej intuicji i iść za głosem serca.

Wpływ Neptuna i Księżyca będzie także odczuwalny dla Strzelca i Bliźniąt. Te znaki jednak mogą zmierzyć się z chaosem informacyjnym. Iluzja może nieco namącić w ich życiu, dlatego tak ważna w przypadku tych dwóch znaków jest rozwaga w działaniu i chłodny osąd sytuacji.

Księżyc i Merkury - uczucia a logika

Merkury to planeta komunikacji, myślenia i analizy. W połączeniu z Księżycem może przynieść wewnętrzne rozdarcie - z jednej strony będziemy chcieli kierować się emocjami, z drugiej analityczny umysł będzie próbował znaleźć racjonalne rozwiązania.

To świetny czas na szczere rozmowy i wyrażanie swoich uczuć. Merkury jest władcą Bliźniąt i Panny i to właśnie te dwa znaki będą mieć 28 marca okazję do bycia kreatywnym.

Może towarzyszyć i przypływ pomysłów, ale muszą uważać na podejmowanie ostatecznych decyzji. Merkury wraz z Księżycem dotkną także Barana i Lwa.

Te ogniste znaki poczują wówczas potrzebę większego, wyraźniejszego wyrażania siebie, zaznaczania swojej obecności i pokazywania emocji.

