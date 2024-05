Horoskop tygodniowy na 13- 19.05.2024 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Horoskop tygodniowy dla Barana

Czeka cię pracowity tydzień. W pracy mimo zapowiadającego się luzu na twoje barki spadną dodatkowe obowiązki wynikające z nagłej nieobecności kogoś z zespołu. Zajęte Barany będą miały dobry czas na szczere rozmowy, aby wreszcie unormować kwestie zaufania. Wolne zaś umówią się na towarzyską randkę, która szybko ich znudzi. W weekend będziesz miał ochotę spróbować czegoś nowego.

Horoskop tygodniowy dla Byka

Już od samego poniedziałku wygospodarujesz więcej czasu na rozwój hobby. W pracy znajdziesz odpowiedzi na ważne pytania i będziesz wiedział, co dalej zrobić ze swoją karierą. Zajęte Byki mogą mieć trudność z dokonaniem wyboru pomiędzy partnerem a osobą trzecią, która robi między wami rozdźwięk. Wolne zaś zamkną się w sobie i nie będą miały ochoty na miłosne atrakcje.

Horoskop tygodniowy dla Bliźniąt

Majowa aura przyniesie pozytywne wibracje. W pracy będziesz zadowolony z efektów, a w czwartek zostaniesz wybrany do pełnienia ważnej funkcji. Zajęte Bliźnięta zmienią swoje podejście do życia i kompletnie odmienią zasady funkcjonujące w relacji. Wolne zaś będą starały się zdobyć względy Strzelca, który nie do końca jest nimi zainteresowany. W weekend zaplanujesz rozbieraną randkę!

Horoskop tygodniowy dla Raka

Aura tego tygodnia zachęci cię do szybkiego wykonywania obowiązków. W pracy emocje wezmą górę nad rozsądkiem i zepsujesz dobrą atmosferę w zespole. Raki będące w stałych relacjach będą starały się spojrzeć na problemy związkowe z innego punktu widzenia. Wolne zaś chętnie wybiorą się na randkę ze świeżo poznanym Skorpionem, który oczaruje ich swoją romantycznością. W weekend unikaj decydujących rozmów.

Sprawdź też swój horoskop dzienny

Horoskop 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Lwa

W tym tygodniu bez trudu załatwisz urzędowe sprawy. W pracy zwyczajne obowiązki i powtarzające się zadania zaczną cię nudzić, a nawet trochę irytować, co szybko zostanie zauważone przez szefa. Zajęte Lwy nie za bardzo będą miały ochotę pogłębiać relacje, która wyda im się bezproduktywnie spędzonym czasem we dwoje. Wolne zaś mogą zakochać się w kimś od pierwszego wejrzenia, zwłaszcza jeśli to będzie osoba spod znaku Barana.

Horoskop tygodniowy dla Panny

Majowa aura przyniesie dobry nastrój. W pracy przestaniesz się martwić, bo twoja pozycja zostanie unormowana. Zajęte Panny będą starały się aktywniej spędzać czas z partnerem rozpieszczając go bez powodu. Wolne zaś nie czują się jeszcze gotowe do ponownego otwarcia się na miłość. W weekend zamiast sprzątać dom, zainteresuj się życiem bliskich i spędź z nimi więcej czasu.

Horoskop tygodniowy dla Wagi

W tym tygodniu trzeba będzie rozwiązać jakieś trudne sprawy. W pracy unikaj męczących osób, które cię do czegoś zmuszają, zwłaszcza jeśli nie należy to do twoich kompetencji. Zajęte Wagi będą miały rozrywkowy nastrój i chętnie wybiorą się z partnerem na wspólne tańce. Wolne zaś uznają nową znajomość za bardzo męczącą i zaszyją się w domowym zaciszu.

Horoskop tygodniowy 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy dla Skorpiona

Czeka cię pozytywny czas. W pracy codzienne obowiązki wykonasz z łatwością, a twój intelekt nie będzie się lenił. Zajęte Skorpiony będą przechodzić intensywną transformację i odrzucą stare sposoby radzenia sobie z trudnościami, bo one przestały działać. Wolne zaś powinny uwierzyć w szczere komplementy kogoś, kto od dawna próbuje zdobyć ich serce. W weekend zmęczysz się, ale naprawdę będzie warto!

Horoskop tygodniowy dla Strzelca

W tym tygodniu możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności. W pracy zostaniesz wytypowany do ważnych zadań, które przysłużą się twojej karierze, a w obowiązkach uda się nadrobić to, czego nie zrobiłeś wcześniej. Zajęte Strzelce będą starały się wykaraskać z kłopotów finansowych, jakie spadły na ich związek. Wolne zaś przyciągną kogoś, kto stanie się ich centrum uwagi.

Horoskop tygodniowy dla Koziorożca

Aura tego tygodnia sprzyjać będzie pomnażaniu majątku. W pracy nie daj się wyprowadzić z równowagi komuś, kto z tobą rywalizuje i stale kładzie ci kłody pod nogi. Zajęte Koziorożce będą miały świetne wyczucie tego, czego pragnie ich partner. Wolne zaś poznają kogoś, kto poza przyjemnościami fizycznymi nie ma im niczego konkretnego do zaoferowania. W weekend przełam rutynę, robiąc coś spontanicznego.

Horoskop tygodniowy dla Wodnika

W tym tygodniu zwracaj uwagę na przeczucia, a unikniesz niepotrzebnych akcji. W pracy wystrzegaj się ryzykownych decyzji, bo nie są one teraz wskazane. Zajęte Wodniki powinny wykazać więcej cierpliwości wobec wymagań partnera i stopniowo się do nich przystosować. Wolne zaś będą szukać natchnienia do miłości oglądając romantyczne filmy i słuchając relaksującej muzyki.

Horoskop tygodniowy dla Ryb

Początek tygodnia zachęci cię do realizowania zamierzeń. W pracy będziesz chciał zaimponować komuś, kto ci się spodobał. W środę czeka cię ważne spotkanie na którym będziesz miał okazję zaprezentować się z lepszej strony. Zajęte Ryby bez wyrzutów sumienia wejdą w namiętne romans z kimś z pracy. Wolne zaś powinny unikać osoby spod znaku Barana, jeśli chcą spać spokojnie.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv