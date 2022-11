Brutalne prawdy o kochaniu Skorpiona. Uważaj na niego, dziewczyno!

Zakochany Skorpion to skomplikowana osoba. Niełatwo rozszyfrować jego język miłości. Skorpion pokocha kobietę, która jest w jakiś sposób wyjątkowa. Pociąga go pewność siebie, inteligencja i seksapil. Jego partnerka musi mieć swój głos i swoje poglądy. Nie toleruje kłamstwa i nielojalności. Angażuje się głęboko i na zawsze i tego samego oczekuje od partnerki. Sam lubi kontrolować, ale kontrolowanym być nie znosi. Musi przewodzić stadu. Desperacje, dramaty i wymuszanie działają na niego, jak płachta na byka.

W związku jest wyrozumiały i kochający, ale też ciemną stronę. Skorpion jest zazdrosny i niepewny. Nie wystarczą mu słowa zapewnienia, on musi widzieć czyny.

Lubisz mieszkać w złotej klatce? Jeśli tak, to Skorpion będzie dla ciebie idealnym partnerem. Będzie cię kochał z całych sił, a klatka, w której cię zamknie - by cię chronić oczywiście - będzie najbardziej złota ze złotych. Sielanka potrwa tak długo, na ile wystarczy ci cierpliwości. Ale uważaj, kiedy zburzysz jego świat, będziesz musiała za to zapłacić i to słono.

Najlepiej nie wchodzić mu w drogę. Jeśli czujesz, że nie będziesz mogła oddać mu się w stu procentach, odpuść. W przeciwnym razie staniesz twarzą w twarz z urażonym i zgorzkniałym Skorpionem.

Zraniony Skorpion będzie siał zniszczenie i wykorzysta każdy twój słaby punkt, żeby skutecznie cię zranić. Rozpocznie turnee po waszych wspólnych znajomych, którym ze szczegółami i bardzo długo będzie opowiadał, jak bardzo go zraniłaś i jaka jesteś niewdzięczna i okrutna. Smutny miś z mokrym noskiem - to cały on. Do perfekcji ma dopracowane westchnięcia, cierpiętnicze miny i ogólną postawę najbardziej nieszczęśliwego człowieka na świecie. Oczywiście nikt nikomu nie odmawia cierpienia po zakończeniu związku! Ale Skorpion swoją żałobę przeżywa w wyjątkowo specyficzny sposób. Na pewno się zemści.

Jest jak wampir energetyczny - karmi się tym wszystkim, a najbardziej kaloryczne jest twoje cierpienie.

Mężczyzna Skorpion - charakterystyka znaku

Osobowość Skorpiona to idealna równowaga ambicji, pasji i lojalności, pomieszanych z zazdrością, tajemnicą i dominacją. Cokolwiek postawi sobie za cel, osiągnie to. Lubi rywalizację. Nie boi się wyzwań, jakie stawia przed nim życie.

Ale ma też delikatniejszą stronę swojej osobowości. Skorpion jest wrażliwy. Jest bardzo lojalny, szczególnie w miłości. Uczciwość i zaufanie są dla niego najważniejsze. Partnerkę zawsze traktuje z szacunkiem, uczuciem i ciepłem. Poświęca siebie całego i pozostaje wierny do końca.

Skorpion ukrywa swoje prawdziwe ja, chroni swoje emocje i nie mówi zbyt wiele o sobie.

10 faktów o mężczyznach Skorpionach

Uwielbiają mieć rację Są bardzo zazdrośni Przyjaźń jest dla nich najważniejsza Nie lubią niespodzianek Niczego się nie boją Ponad wszystko cenią sobie uczciwość Lubią mieć nad wszystkim kontrolę Szybko podejmują decyzje Jasno mówią, co mają na myśli Pasjonują się wszystkim, zwłaszcza życiem

