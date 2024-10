Leszek to mężczyzna, który z powagą podchodzi do powierzonych mu obowiązków. Sięga po to, czego pragnie, niekiedy zdobywając to nawet siłą. Jest człowiekiem zdeterminowanym, który wszędzie szuka posłuchu. Leszek z łatwością mówi nie i nie jest skłonny do zmiany własnego zdania. Bliscy cenią go za asertywność, choć zdarza się, że niełatwo im się z nim dogadać. Leszek jest osobą o niebywałej intuicji, która niejednokrotnie podpowiada mu, co robić. Ciekawość świata prowadzi go do zdobywania kolejnych umiejętności.