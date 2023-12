Horoskop dzienny na 17 grudnia 2023 r. dla wszystkich znaków zodiaku od wróżki Airy

Horoskop dzienny dla Barana

Od dawna masz ochotę zanurzyć się w jakiejś lekturze, ale czy to ktoś, czy coś ciągle ciebie od tego odciąga. Musisz powiedzieć stop. Dzień będziesz miał na tyle spokojny, by się zająć swoim ulubionym zajęciem, czyli właśnie czytaniem książek. I pamiętaj, że cały czas online być nie musisz. Wyloguj się do życia.

Czytaj również: Przepowiednia na 2024 roku. Trzy znaki zodiaku na szczęśliwej liście

Reklama

Horoskop dzienny dla Byka

Masz powody do radości. Twoje życie uczuciowe jest w pełnym rozkwicie. To będzie dzień pełen radosnych nowin, dobrych wieści z gatunku tych o miłości oraz czułych gestów. Inni zauważą, że jesteś szczęśliwy. Nie będą tylko wiedzieli z jakiego powodu. Może to dobry moment, by wszem wobec ogłosić, że jesteś prawdziwie zakochany.

Horoskop dzienny dla Bliźniąt

Zaskoczysz dziś wszystkich. Ostatnie kilka dni to czas, w którym mało ciebie było, ale dziś na salonach będziesz brylować. W domu pełno ciebie będzie wszędzie. Dodatkowej energii doda ci fakt, że szef zauważył twoje starania i szykuje dla ciebie prezent w postaci awansu lub podwyżki, albo jednego i drugiego. To dobra informacja, która uskrzydli cię nie tylko dziś.

Zdjęcie Wszystko o znakach zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop dzienny dla Raka

Zaufaj dziś swojej intuicji. Na nią zaś wpływ może dziś mieć energia Kosmosu, zatem będzie się działo. Ufaj przeczuciom oraz swojemu wewnętrznemu głosowi. W sprawach sercowych postaw na spontaniczne działania. Ważne, by niczego nie przyspieszać wszak to dopiero początek. Niech rzecz toczy się swoim rytmem.

Sprawdź: Masz tę cyfrę w dacie urodzenia? Jesteś w gronie ludzi wyjątkowych

Horoskop dzienny dla Lwa

Swoje sprawy wziąć musisz we własne ręce. Grubą kreską odkreśl to, co ciebie ogranicza. Daj sobie przestrzeń do tego, by pójść do przodu. Postaw dziś na relaks lub na jakieś techniki medytacyjne, by polepszyć swój dobrostan. W relacjach z bliskimi, musisz dziś zadbać o wyrozumiałość oraz o własną cierpliwość.

Horoskop dzienny dla Panny

Czasami warto się ugryźć w język niż potem żałować, że powiedziało się słowo za dużo. Z reguły jesteś taktowny, zatem gryźć się nie musisz w język ale czasami jednak warto, by mocniej wyartykułować to, co się ma na myśli tak, by mocno trafiło do innych. W miłości gryźć się w nic nie musisz, ważne byś pokazywał, jak bardzo kochasz.

Horoskop dzienny dla Wagi

Postaraj się znaleźć dziś równowagę między obowiązkami domowymi a relacjami z bliskimi. Twoi bliscy powierzą tobie dziś swoje tajemnice. Musisz zachować obiektywizm i starać się nie brać czyjejś ze stron. Wysłuchaj wszystkich i analizuj to, co powiedzieli. Wieczorem musisz wysilić się na romantyczny gest. Ale odpowiedz sobie na pytanie czy to wysiłek czy raczej przyjemność?

Horoskop dzienny dla Skorpiona

Masz dziś więcej czasu do tego, by zastanowić się nad swoimi celami oraz planami na przyszłość. By się nic nie posypało, warto określić ramy czasowe, w których będziesz się poruszał. Rób to, co jesteś w stanie zdziałać. Imponujesz tylko sobie. A może zmienisz kierunek? Tak czy siak, sukces masz wszędzie gwarantowany. Wystarczy tylko się mocno postarać.

Horoskop dzienny dla Strzelca

Poranne wydarzenie dziś lekko zmieni twój porządek dnia, ale to jeszcze nie powód, by dać sobie wejść na głowę. To ty masz robić wszystko z głową. Konflikty innych zostaw za sobą i nie staraj się przyjmować dziś roli mediatora. Spokojny umysł niech dziś będzie dla ciebie priorytetem. Ładuj akumulatory na nowy tydzień w spokoju..

Horoskop dzienny dla Koziorożca

Wpaść możesz w sposób zupełnie nieoczekiwany w wir flirtów oraz randek. To ma swoje dobre ale i złe strony. Zupełnie zapomnieć możesz o bożym świecie ale też znajdziesz, być może dzięki temu kogoś, kto zagości w twoim życiu na dobre. Najważniejsze, by znaleźć balans. Ty to potrafisz.

Przeczytaj też: To twoja data urodzenia? Jesteś skazana na sukces. Decyduje jedna cyfra

Horoskop dzienny dla Wodnika

Nie odwracaj się dziś od swoich bliskich, będących w potrzebie. Oni bardzo liczą na twoje wsparcie i dobre słowo. Ale nie daj się wciągnąć w domowe konflikty, bo zupełnie to dziś tobie służyć nie będzie. Możesz jedynie kogoś delikatnie skarcić ale tylko na tym właśnie, twoja rola, powinna się dziś zakończyć.

Horoskop dzienny dla Ryb

Coś twoja forma ostatnio siadła. Przestałeś dbać o siebie i zarzuciłeś dietę, ćwiczenia. Czyżby zimowa aura chciała ciebie uśpić? Póki nie jest za późno, szybko wrócić musisz na odpowiednie tory. Bierz się za siebie i nie daj się zimie. Zacznij od rozpieszczania siebie. Na początek rozgrzewające i dodające energii herbatki, potem delikatna dieta i będziesz jak nowo narodzony.

Czytaj również: Życie tych znaków zodiaku zmieni się jeszcze przed 2024. Ciebie też dotyczy ta przepowiednia?