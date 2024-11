Dziś masz jeden z luźniejszych dni. Możesz śmiało pozwolić sobie na lenistwo. Unikaj stresów, zjedz sobie coś dobrego i niech to będzie dzień, jak w bajce. Wieczorem możesz pozwolić sobie na spotkanie w gronie przyjaciół.

Będziesz dziś szukał wymówek, by nic nie robić i służbowe obowiązki odłożyć na inny czas. Pamiętaj jednak, że im dłużej trwał będzie ten stan, tym trudniej będzie ci wrócić do obowiązków służbowych. Warto zatem zachować równowagę.

To będzie jeden z tych dni, o których powiesz, że są dziwne. Będziesz chciał bowiem skontaktować się z kimś, kto dawno gościł w twoim życiu i nie widziałeś się z nim od bardzo dawna. Kiedyś łączyły was przyjacielskie relacje, ale to zakończyło się tak nagle. Poczujesz, że musisz coś z tym zrobić.