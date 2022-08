Co wydarzy się w 24 sierpnia? Sprawdź swój horoskop dzienny

Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała astrolożka Monika

Horoskop dzienny na środę, 24 sierpnia 2022 r. - BARAN

Jeśli planujesz, Baranie, rozpoczęcie dzisiaj nowego projektu, porozmawiaj o tym najpierw z szefem. A może on ma inne plany, które warto wspólnie omówić?

Horoskop dzienny na środę, 24 sierpnia 2022 r. - BYK

Horoskop dzienny na środę, 24 sierpnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Nie obiecuj sobie zbyt wiele po rozmowie z szefem na temat twojego awansu. Nieraz już składał takie deklaracje, nie tylko zresztą w stosunku do ciebie...

Horoskop dzienny na środę, 24 sierpnia 2022 r. - RAK

Jeżeli chcesz zmienić pracę, zacznij poszukiwania na poważnie. Dziś przed tobą dobry dzień, a układ planet wskazuje, że czekają cię spore zmiany w życiu zawodowym.

Horoskop dzienny na środę, 24 sierpnia 2022 r. - LEW

Przed Lwem dzisiaj dzień pełen niespodzianek, które się pojawią nie tylko w twoim życiu zawodowym, ale również, a może głównie - w życiu osobistym...

Horoskop dzienny na środę, 24 sierpnia 2022 r. - PANNA

Często potrzebujesz, Panno, coraz to nowych zawodowych wyzwań, a dziś dzień jak co dzień. Te same sprawy, monotonia i rutyna; może pomyśl o innej pracy?

Horoskop dzienny na środę, 24 sierpnia 2022 r. - WAGA

Niezwykle ważna, Wago, stanie się dla ciebie dzisiaj nowo poznana osoba. Wiele czasu przeznaczysz, rozmyślając na temat waszego wieczornego spotkania.

Horoskop dzienny na środę, 24 sierpnia 2022 r. - SKORPION

Przyda ci się dzisiaj, Skorpionie, trochę więcej cierpliwości w pracy. Chciałbyś już mieć z głowy projekt, a okaże się, że szef znajdzie w nim pewne niedociągnięcia.

Horoskop dzienny na środę, 24 sierpnia 2022 r. - STRZELEC

Do weekendu jeszcze dwa dni, ale już dzisiaj zacznij planować. Bliska ci osoba nie lubi ani niespodzianek, ani działania na ostatnią chwilę. Miej to na uwadze!

Horoskop dzienny na środę, 24 sierpnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Wprawdzie dzisiejszy dzień będzie przepełniony pośpiechem i związanymi z nim nerwami, które udzielą się całemu zespołowi, ale ty będziesz z boku. Zdołasz skończyć swoje zadanie.

Horoskop dzienny na środę, 24 sierpnia 2022 r. - WODNIK

Dobrze się, Wodniku, zastanów, czego sam tak naprawdę chcesz od szefa i kolegów z działu. Twoje częste uwagi i pretensje są odbierane niezgodnie z intencjami.

Horoskop dzienny na środę, 24 sierpnia 2022 r. - RYBY

Przed tobą, Rybo, trudna rozmowa z szefem, do której przygotowywałaś się od wielu dni. Trzymaj nerwy na wodzy. Jeśli przekonasz szefa do swoich racji - wygrasz!

