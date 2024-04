Niechętnie dziś skupisz się na służbowych obowiązkach. Będziesz szukał tysiąca wymówek, by nie robić nic, co związane jest z pracą. Szukał dziś będziesz kompanów do rozmów. Po prostu potrzebuje rozrywki i zabawy. I nic i nikt nie będzie w stanie cię od tego odwieźć, dlatego nawet z tym nie walcz.