Spis treści: 01 Horoskop na weekend dla Barana

02 Horoskop na weekend dla Byka

03 Horoskop na weekend dla Bliźniąt

04 Horoskop na weekend dla Raka

05 Horoskop na weekend dla Lwa

06 Horoskop na weekend dla Panny

07 Horoskop na weekend dla Wagi

08 Horoskop na weekend dla Skorpiona

09 Horoskop na weekend dla Strzelca

10 Horoskop na weekend dla Koziorożca

11 Horoskop na weekend dla Wodnika

12 Horoskop na weekend dla Ryb

Horoskop na weekend dla Barana

W sobotę w końcu zadbasz o siebie i swoich najbliższych. Będziesz mieć czas i cierpliwość dla każdego. Będziesz słuchać, postarasz się doradzić jak najlepiej umiesz. Dojdziesz do bardzo konstruktywnych wniosków. Zrozumiesz dlaczego twoje relacje z bliskimi były takie a nie inne i będziesz chciał to wszystko zmienić na lepsze.

Niedziela będzie senna i leniwa. Trudno ci będzie skupić się na sprawach codziennych i zaczniesz śnić o niebieskich migdałach. Na twoje szczęście wieczorem wrócisz na ziemię, bo w końcu poczujesz się lepiej i staniesz się bardziej przydatny domownikom.

Horoskop na weekend dla Byka

Nadszedł dla ciebie czas dbania o własne interesy i stawiania swoich spraw na pierwszym miejscu. Teraz zadbasz o siebie i swoich bliskich. Nie pozwól innym na to by być wykorzystywanym. To już się skończyło. Podczas wydawania swoich majętności nie ulegaj iluzji "tanich okazji". Takie nie istnieją.

Niedziela będzie dobrym dniem. Los ześle ci ratunek od wszelkich kłopotów. Musisz jednak wykonać kilka ruchów. Najlepiej zacznij od pogodzenia się zw swoimi wrogami. Zobaczysz jak szybko odblokują się dzięki takiemu zabiegowi różne możliwości. To będzie dobre dla ciebie i może być szansą na rozwój zawodowy.

Horoskop na weekend dla Bliźniąt

Uważaj na plotki na swój temat i od razu je ucinaj. Nie daj nikomu satysfakcji z faktu mówienia nieprawdy o tobie.

W miłości czekają dziś ciebie same dobre chwile. Poczujesz się kochany oraz spełniony. Zadbaj o miłe chwile ze swoją drugą połową. Samotne Bliźnięta wykorzystają dziś ten dzień na pozyskiwanie nowych znajomości co z czasem może się przerodzić w prawdziwe uczucie. Warto się nie zamykać na relacje z innymi osobami.

Horoskop na weekend dla Raka

Niektóre decyzje trzeba będzie zmienić albo odłożyć na inny, bardziej dogodny, czas. To wywołać może napięcie lub konflikt ale staraj się zapanować nad tymi emocjami. Jeszcze nic straconego. Co się odwlecze to nie uciecze.

Pewna sprawa, która się opóźniała już od dłuższego czasu, wreszcie ruszy do przodu. Na szczęście też okaże się, że związanych z nią trudności jest zdecydowanie mniej niż wcześniej się wydawało. To pozwoli ci zająć się tą sprawą do końca i zamknąć ją raz na zawsze. Od teraz zajmij się tylko samymi miłymi rzeczami.

Horoskop na weekend dla Lwa

Rozczarujesz się dziś brakiem komunikacji z twoją ukochaną osobą. Na szczęście wieczór przyniesie ukojenie i zaczniecie rozmawiać. Wybaczcie sobie i cieszcie się swoim towarzystwem.

Ktoś będzie chciał złożyć ci dość dziwną propozycję. Zanim się zgodzisz, dobrze się zastanów. To może być oszustwo. W miłości staraj się rozmawiać z drugą połową. Nieprzemyślane oraz nie ustalone wcześniej decyzje mogą cię drogo kosztować.

Horoskop na weekend dla Panny

Staraj się dziś realnie ocenić swoje możliwości i nie stawiać sobie zbyt wysoko poprzeczki. Niemniej, staraj się pokazać z jak najlepszej strony.

Ten dzień będzie udany, ale też i nerwowy. Niemniej zrobisz sobie wszystko to, co zaplanowałeś i cieszyć się będziesz ze swoich osiągnięć. Staraj się dziś unikać nieżyczliwych tobie osób oraz staraj się również nie zdradzać od razu wszystkim wszystkich swoich pomysłów. Musisz mieć jakieś tajemnice i w odpowiednim momencie je wykorzystać.

Horoskop na weekend dla Wagi

Poczujesz się dziś bardzo atrakcyjny i emanować będziesz pozytywną energią. Będzie się sporo działo. Spotkania towarzyskie przeciągną się do późnych godzin nocnych. Poznasz kogoś, kto od pierwszego wejrzenia zachwyci cię nie tylko swoim wyglądem.

W niedzielę pojawisz się na rodzinnej imprezie, która obudzi w tobie wspomnienia z dzieciństwa. Da ci to sporo do myślenia. Czasami warto cofnąć się tylko po to, by móc pójść do przodu.

Horoskop na weekend dla Skorpiona

Przeanalizuj zupełnie szczerze swoje relacje z innymi. Zakończ te, które przynoszą więcej bólu niż zadowolenia. By dopełnić tych porządków, możesz dziś pozbyć się również rzeczy, których nie używasz, a które to tylko zbierają kurz i nic więcej.

Znajdziesz oparcie w kimś z rodziny. Pewna kobieta posłuży dobrą radą a nawet możliwe, że pożyczy tobie trochę gotówki. Akurat przyda się na drobne wydatki. Odbędziesz ważną rozmowę z kimś z rodziny. To spotkanie wiele wyjaśni i oczyści atmosferę.

Horoskop na weekend dla Strzelca

Twoje samopoczucie będzie dobre. Nawet jeśli pojawią się problemy, będą one przejściowe i spokojnie sobie z nimi poradzisz. Twoje pozytywne nastawienie udzieli się nawet innym i będzie to dobre dla waszych relacji.

Nie zwlekaj dziś z ważnymi sprawami, które trzeba załatwić. Im wcześniej się za nie weźmiesz tym lepiej dla ciebie. Zyskasz czas na przyjemności. Samotne Strzelce mają dziś szansę na udaną randkę. Jednak staraj się na niej nie nadużywać alkoholu oraz nie szalej zbyt długo w nocy. Pamiętaj, że jutro przed tobą pracujący dzień.

Horoskop na weekend dla Koziorożca

Postaw dziś na kreatywność. Zapisz każdy pomysł, który przyjdzie ci do głowy. Okazać się może strzałem w dziesiątkę. Nie pozwól, by kaprysy innych czy jakieś inne ograniczenia, popsuły tobie ten dzień.

Masz wiele do zrobienia, więc lepiej zajmij się nimi od razu, by zdążyć ze wszystkim. Wieczorem będziesz mieć dobry humor, który wykorzystasz do tego, by wspólnie ze swoimi bliskimi bawić się na całego. Spędzony czas będzie cudowny dla wszystkich i jeszcze bardziej zacieśni wasze więzi.

Horoskop na weekend dla Wodnika

Będziesz dziś przemęczony i znużony nadmiarem obowiązków. Pomyślisz nawet, że nie dasz rady i będziesz chciał odpuścić. To nie najlepsza droga postępowania. Znajdź sposób na przetrwanie, zregenerowanie się i weź się do pracy. Szybko ci pójdzie aż sam się sobą zadziwisz.

Dojdziesz do wniosku, że jeszcze raz przemyślisz swoje życie. Zrozumiesz co było dobre, a nad czym jeszcze musisz popracować. Jeśli spojrzysz w przeszłość poszukasz tam sporo rozwiązań, które mogą przydać ci się na teraz. Zawsze warto odrabiać prace domowe.

Horoskop na weekend dla Ryb

Musisz dziś poszukać równowagi w dawaniu i braniu. Nie możesz dłużej dawać się wykorzystywać ale też dłużej nie możesz nic nie robić. Balans jest ci niezbędny. Spędź dziś trochę czasu ze swoją ukochaną osobą, by bardziej poznać jej potrzeby. Nie zapomnij przy tym o swoich przyjaciołach. Pamiętaj - równowaga jest niezbędna.

Poszukaj samotności oraz wyciszenia. W ten sposób naładujesz swoje akumulatory na nadchodzący tydzień. Wieczorem poczujesz się lepiej i nawet weźmiesz udział w kilku domowych zajęciach, które zorganizują twoi domownicy.

