Te same znaki zodiaku w związku. Baran i Baran

Osoby spod znaku Barana cechuje energiczność, namiętność, ale również indywidualizm. Lubią chodzić swoimi ścieżkami, nie martwiąc się przy tym o zdanie drugiej osoby. Związek dwóch zodiakalnych Baranów może być więc ciężką przeprawą. W końcu, dla dobra ogółu, jedna strona będzie musiała ustąpić. Ale czy to możliwe?

Te same znaki zodiaku w związku. Byk i Byk

Nie ma innej, tak upartej osoby, jak zodiakalny Byk. Aby związek miał w tym przypadku jakikolwiek sens, obie osoby muszą dokładnie poznać swoje słabe i mocne strony, a kolejno zaakceptować je i nie wypominać ich przy każdej kłótni. Te mogą bowiem pojawiać się często. Dwa Byki mogą walczyć ze sobą godzinami.

Te same znaki zodiaku w związku. Bliźnięta i Bliźnięta

Zodiakalne Bliźnięta boją się zobowiązań, mając jednocześnie duże problemy z podejmowaniem wiążących decyzji. Związek dwóch osób spod tego znaku zodiaku przetrwa tylko wtedy, jeśli jedna z nich zdecyduje się bardziej ustabilizować, trzymając tę relację w ryzach. Może być ciężko, ale czasami trud popłaca.

Te same znaki zodiaku w związku. Rak i Rak

Związek dwóch zodiakalnych Raków to jedno z najlepszych połączeń wśród znaków. Łączy ich bowiem potrzeba rozpieszczania i ciepła, a także ogromna wrażliwość. Co więcej, Raki są bardzo wnikliwe, w mig odgadując potrzeby czy bolączki swojego partnera. Mimo iż kłótnie i ciche dni są wpisane w każdy związek, w tym przypadku zgoda pojawia się szybciej, niż zazwyczaj.

Te same znaki zodiaku w związku. Lew i Lew

Lwy uwielbiają być w centrum uwagi, przez co ciężko może być im zaakceptować osobę, która również pragnie, by wszystkie oczy były skupione na nią. Związek dwóch zodiakalnych Lwów będzie pełen gwałtownych wybuchów i gorących powrotów. Intensywne wloty i równie mocne upadki są wpisane w tę relację. Czasami najzwyczajniej nie udaje się jej uratować.

Te same znaki zodiaku w związku. Panna i Panna

Zodiakalna Panna uwielbia doszukiwać się błędów u innych, dążąc jednocześnie do perfekcji. Kiedy obie strony zaczną analizę swoich złych zachowań, może być ciężko ostatecznie się im dogadać. Ten związek pełen będzie jednak wierności i oddania. Partnerstwo oparte na szczerości to coś, co Panny cenią sobie najmocniej.

Te same znaki zodiaku w związku. Waga i Waga

Zodiakalna Waga uwielbia romantyczne gesty, a wchodząc w związek szybko stara się odnaleźć harmonię i równowagę. Nie broni się przed okazywaniem uczuć. Związek dwóch Wag to jedno z tych połączeń, przed którym roztacza się świetlana przyszłość. Pod warunkiem, że każda ze stron nie będzie bała się otwarcie mówić o tym, co leży jej na sercu.

Te same znaki zodiaku w związku. Skorpion i Skorpion

Zodiakalne Skorpiony to ludzie otwarci na innych i ich potrzeby. Są przy tym jednak nieco zbyt dumne i zdecydowanie zbyt niepewne względem drugiej strony. Jeśli chcesz, żeby ten związek wypalił, zacznij wierzyć w swojego partnera i zaufaj mu. W przeciwnym razie może zrobić się zbyt przytłaczająco.

Te same znaki zodiaku w związku. Strzelec i Strzelec

Związek dwóch Strzelców oparty będzie na ciągłej aktywności i dużej dawce radości. Zdarzy się, że strony poróżni odmienność opinii, jednak wymiana argumentów zawsze odbędzie się z zachowaniem odpowiedniego szacunku. Strzelce bywają jednak głodne wolności. Jeśli poczują się zbyt przytłoczone, a druga strona będzie w stosunku do nich zbyt zaborcza, szybko się wycofają.

Te same znaki zodiaku w związku. Koziorożec i Koziorożec

Zodiakalne Koziorożce to fani minimalizmu. Do szczęścia nie potrzebują wiele. Ich związek nie będzie skomplikowany, a kochanków połączą wspólne wartości, poglądy, a nawet cele. Praktyczność, do której przykładają ogromną wagę, sprawi, że związek będzie działał, jak należy.

Te same znaki zodiaku w związku. Wodnik i Wodnik

Zodiakalny Wodnik słynie z oryginalnych, czasami nieco dziwnych pomysłów. W związku zawsze jest jednak sobą, co niejednokrotnie pomaga mu uniknąć cierpienia. Relacja dwóch Wodników wypełniona będzie śmiechem, radością i wolnością.

Te same znaki zodiaku w związku. Ryby i Ryby

Ryby są marzycielami, przez co w związku skupiają się niekiedy wyłącznie na dobrych stronach swojego partnera, zapominając niejednokrotnie o krzywdzie, która ich spotkała. Dobra zabawa i myślenie o pozytywach jest ważne, jednak nie zapominajcie, że rzeczywistość nie zawsze jest usłana różami. Komunikacja i systematyczne rozwiązywanie problemów to podstawa. Inaczej ten związek nie będzie miał szansy na przetrwanie.