Każdy przedstawiciel gwiezdnej dwunastki posiada swojego osobistego anioła stróża, który chroni go i wspiera w realizacji życiowych planów

Warto znać imię swojego niebiańskiego opiekuna tak, aby wiedzieć, do kogo zwrócić się o pomoc w trudnych chwilach. Podajemy więc rozpiskę aniołów stróżów poszczególnych znaków zodiaku

Przedstawiamy również horoskop anielski na kwiecień 2023 autorstwa wróżki Airy . Oto przepowiednia na najbliższy miesiąc

Horoskop anielski na kwiecień 2023. Który anioł stróż chroni twój znak zodiaku?

Aby zrozumieć przepowiednię zapisaną w horoskopie anielskim na kwiecień 2023, najpierw musimy poznać swojego nadnaturalnego patrona, który chce przekazać nam wiadomość. Kto opiekuje się konkretnymi znakami zodiaku? Oto pełna lista aniołów stróżów.

Baran - Machidiel

Byk - Asmodel

Bliźnięta - Ambriel

Rak - Muriel

Lew - Verchiel

Panna - Hamaliel

Waga - Zuriel

Skorpion - Barbiel

Strzelec - Advachiel

Koziorożec - Anael

Wodnik - Gabriel

Ryby - Barchiel

Horoskop anielski dla Barana. Warto nadrobić stracony czas

Kwiecień będzie dobrym okresem dla zodiakalnych Baranów . W tym miesiącu anioł Machidiel wzmocni ich pewność siebie w relacjach z innymi ludzmi. Warto teraz nadrobić stracony czas, zapraszając do siebie przyjaciół i rodzinę. Szczere rozmowy wystarczą, aby zażegnać dawne spory. Wystarczy jedynie odważyć się je przeprowadzić.

Horoskop anielski dla Byka. Na horyzoncie widać obiecującą znajomość

Horoskop anielski dla Byka wskazuje na powodzenie w sferze uczuciowej. Osoby spod tego znaku nie należą co prawda do wylewnych, jednak praca nieustępliwego Asmodela przyniesie nadzwyczajne efekty. Działania anioła pomogą Bykom otworzyć się na nowe znajomości. Wprowadzą do ich życia nową, pozytywną energię, z której warto korzystać w najbliższych tygodniach.

Horoskop anielski dla Bliźniąt. Wszystko zacznie zmierzać w dobrym kierunku

Zodiakalne Bliźnięta powinny skupić się teraz na samorozwoju. To dobry czas, aby rozważyć zmianę pracy lub zapisać się na nowy kurs. Ostatnie tygodnie nie były łatwe, jednak w najbliższym czasie wszystko zacznie zmierzać w dobrym kierunku. Anioł Ambriel usunie z ich życia negatywne emocje i obawy, przekuwając je w same pozytywne wibracje.

Zdjęcie Horoskop anielski dla Bliźniąt. Warto teraz skupić się na samorozwoju / 123RF/PICSEL

Horoskop anielski dla Raka. Warto przejąć kontrolę nad własnym życiem

A jak kształtuje się horoskop anielski dla Raka na najbliższy miesiąc? Gwiazdy wskazują, że ten znak zodiaku musi przejąć kontrolę nad własnym życiem. Jedynie postępowanie w zgodzie z sobą pomoże mu ruszyć do przodu. Samotny wyjazd ułatwi Rakom zrozumienie ich własnych potrzeb. Muriel pomoże im trzymać emocje na wodzy tak, aby walcząc o siebie, po raz kolejny nie uległy presji otoczenia.

Horoskop anielski dla Lwa. Pora zapomnieć o dawnych urazach

W kwietniu Verchiel ułatwi Lwom pogodzenie się z własną przeszłością. Nie warto w nieskończoność rozpamiętywać dawnych konfliktów, żyć z żalem w sercu i pogrążać się w samotności. Jeśli Lew czuje, że jest gotów wybaczyć osobie, która go zraniła, po prostu powinien to zrobić. Rady bliskich są cenne, jednak to my sami znamy siebie najlepiej.

Horoskop anielski dla Panny. Siła pomoże jej przetrwać trudny okres

Świąteczny okres nie będzie łatwy dla zodiakalnej Panny . Osoby spod tego znaku w pewnym momencie mogą poczuć się niezrozumiane przez rodzinę i przyjaciół. Krytyka bywa bolesna, jednak wcale nie oznacza, że ich poglądy są gorsze. Zamiast kłócić się z bliskimi, w trudnych chwilach lepiej wsłuchać się w wewnętrzny głos. Anioł Hamaliel wesprze Panny i pomoże im zrozumieć, że nie warto przejmować się drobnymi problemami.

Horoskop anielski dla Wagi. Do podjęcia będzie trudna decyzja

Horoskop anielski na kwiecień dla kolejnego znaku zodiaku zwiastuje trudny wybór. Wagi znajdują się teraz na rozdrożu, a to, którą z dwóch dróg pójdą, będzie miało wpływ na ich dalsze losy. Warto prosić Zuriela o wstawiennictwo, gdyż harmonia i spokój mogą okazać się nieocenione przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Horoskop anielski dla Skorpiona. Ich opinia będzie się liczyć

Skorpiony wkrótce zostaną poproszone o opinię w pewnej ważnej sprawie, a Barbiel ułatwi im wyrażenie jej w zgodzie z własnym sumieniem. Kwiecień będzie dla nich również dobrym okres, aby popracować nad słabymi stronami. Warto zdobywać nowe umiejętności twarde i zastanowić się, jak wykorzystać specjalistyczną wiedzę w rozwoju kariery zawodowej.

Horoskop anielski dla Strzelca. Musi zakończyć toksyczne relacje

Zdjęcie Horoskop anielski na kwiecień 2023 / 123RF/PICSEL

Horoskop anielski dla Strzelca podpowiada, aby osoby pod tego znaku zodiaku dobrze przemyślały, z kim chcą dzielić życie. Anioł Advachiel wkrótce pomoże im zakończyć toksyczne relacje. Strzelce powinny docenić osoby, które wspierają je niezależnie od okoliczności i pod żadnym pozorem nie brać ich za pewnik. Takie podejście może im bowiem jedynie zaszkodzić.

Horoskop anielski dla Koziorożca. Dziecięce pasje pomogą mu się zrelaksować

A horoskop na kwiecień dla osób spod znaku Strzelca? Analel zadba o ich wewnętrzy spokój, aby mogli odpocząć od codziennych trosk i pracy. Warto teraz odświeżyć stare zainteresowania, nawet jeśli wydają nam się dziecinne. Nie ma nic złego w grach komputerowych , rysowaniu czy planszówkach. Nikt nie jest też za stary na jazdę na rolkach. Najważniejsze, aby cieszyć się wolnym czasem, a nie robić wyłącznie to, "co wypada".

Horoskop anielski dla Wodnika. Wyjdzie z własnej strefy komfortu

W tym miesiącu anioł Gabriel zmotywuje Wodniki do wyjścia ze strefy komfortu. Wzmocni również ich zdolności komunikacyjne tak, aby mogły określić charakter relacji, nad którymi dotąd nie chciały się głębiej zastanawiać. Osoby, które nie czują się gotowe, aby wchodzić w stałe związki, powinny powiedzieć o tym wprost swoim sympatiom. Tak, aby nie dawać nikomu złudnych nadziei.

Horoskop anielski dla Ryb. Pozbierają się po miłosnych porażkach

Horoskop anielski dla Ryb na kwiecień daje im nadzieję na lepsze jutro. Anioł Barchiel pomoże im pozbierać się po miłosnych porażkach. Uleczy złamane serca i sprawi, że będą patrzeć z optymizmem w przyszłość. Będą miały również dobrą passę w pracy, dlatego po udanym projekcie nie zaszkodzi porozmawiać z szefem o podwyżce.

