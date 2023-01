Spis treści: 01 Horoskop dzienny na wtorek, 17 stycznia 2023 r. - BARAN

Horoskop dzienny na wtorek, 17 stycznia 2023 r. - BARAN

Sprzyjać będzie ci dziś wszystko, co jest nowe w pracy. Uważaj jednak, by w poczuciu ogromnej radości nie złamać żadnego z obowiązujących regulaminów. Na szczęście, jak zawsze, liczyć możesz na swoich współpracowników, którzy widząc twoje zaaferowanie, szybko sprowadzą cię na ziemię i unikniesz kompromitacji. To bardzo cenne mieć zaufanych pracowników.

Horoskop dzienny na wtorek, 17 stycznia 2023 r. - BYK

Masz dzisiaj bojowe zadanie do wykonania. Opowiesz na forum o projekcie, którym się zajmowałeś od dłuższego czasu. Możesz nie być do końca dobrze zrozumiany, dlatego też dobrze się przygotuj, by wszystko, co powiesz, było jasne w odbiorze. Dodatkowo pilnuj też innych spraw, by nie wpaść w kłopoty, również te, natury osobistej.

Horoskop dzienny na wtorek, 17 stycznia 2023 r. - BLIŹNIĘTA

Do swoich wyznaczonych celów podążaj dziś z pozytywnym nastawieniem. Przyjmij pozycję otwartości na to, co los tobie na dziś wyznaczył. Spodziewaj się zwrotów akcji, które mogą być zaskakujące. To nie będzie nowość, ale i tak bądź na to przygotowany, gdyż taki obrót sytuacji może wymagać od ciebie zmiany planów i to w dość szybkim tempie. Pamiętaj, że jesteś dobry we wszystkim i wszystko tobie się uda. Żadne przeszkody nie staną ci dziś na drodze do osiągnięcia celu.

Horoskop dzienny na wtorek, 17 stycznia 2023 r. - RAK

Postaraj się dziś po pracy zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Zrób coś, co sprawi ci ogromną przyjemność i pozwoli naładować baterie na kolejne dni. Coś, co wyłączy cię na jakiś czas od tej szarej codzienności. To bardzo istotne. Znacznie poprawi ci się samopoczucie oraz ogólnie stan zdrowia, zwłaszcza tego psychicznego.

Horoskop dzienny na wtorek, 17 stycznia 2023 r. - LEW

Poczujesz się dziś na tyle zmęczony, że odwołasz wszelkie spotkania. Nawet odmówisz dziś pójścia na randkę. Nie jesteś jeszcze jednak gotowy na to, by wchodzić w nowe relacje oraz brać odpowiedzialność za drugą osobę. Ten dzień przeznacz na swój własny duchowy rozwój lub też po prostu na to, by zwyczajnie nic nie robić. Nie możesz tylko odmówić telefonicznej rozmowy swojemu przyjacielowi, on dziś będzie cię bardzo potrzebował.

Horoskop dzienny na wtorek, 17 stycznia 2023 r. - PANNA

Czujesz, że stoisz na rozstaju dróg. Chcesz zacząć jakiś nowy etap w swojej karierze zawodowej. To się dobrze składa, gdyż od dziś musisz zacząć poważnie myśleć o całkowitej zmianie branży lub tu, gdzie jesteś, musisz zacząć starać się o wyższe stanowisko. Postanów sobie, że od dziś zaczniesz czynić starania, by zmienić coś na lepsze. Nie możesz w miejscu stać, pora na dalszy krok, pora na rozwój. Kosmos wie, że poradzisz sobie z nowym wyzwaniem. Musisz tylko zrobić ten pierwszy krok.

Horoskop dzienny na wtorek, 17 stycznia 2023 r. - WAGA

Od rana będziesz w dobrej formie. Spotkają dziś ciebie same dobre wydarzenia zarówno w pracy, jak i w domu i miłości. Możesz pomyśleć o tym, by zrobić coś bezinteresownie dla innych. Twoja życzliwość oraz wyrozumiałość mogą dziś uchronić cię od potencjalnych kłopotów. Samotne Wagi mogą poznać kogoś, kto może być potencjalnym kandydatem na partnera. Znajomość ta, by się rozwinęła we właściwą relację, wymagać będzie jednak sporo czasu.

Horoskop dzienny na wtorek, 17 stycznia 2023 r. - SKORPION

Dziś wszystko będzie kręcić się wokół spraw materialnych. Możesz wydać sporą sumę pieniędzy. Będąc w galerii, łatwo dasz się namówić na specjalne okazje wyprzedażowe. Uważaj, bo to wszystko jest złudne, a yy możesz kupić mnóstwo, zupełnie niepotrzebnych do niczego rzeczy. Lepiej dobrze kontroluj dzisiaj swój budżet.

Horoskop dzienny na wtorek, 17 stycznia 2023 r. - STRZELEC

Do spraw zawodowych podejdź dziś ze sporym dystansem. Słowa krytyki bywają bardzo pomocne, gdyż otwierają oczy na różne sprawy. Dlatego nie obraź się dziś na nikogo, kto będzie próbował cię skrytykować. Zrobi to tylko w słusznym celu i naprawdę może to tobie bardzo pomóc. Po południu postaraj się zająć swoimi sprawami. Może pomyśl o rozwijaniu zainteresowań. Domowe obowiązki też czekać nie będą i trzeba będzie się nimi w końcu zająć.

Horoskop dzienny na wtorek, 17 stycznia 2023 r. - KOZIOROŻEC

Staraj się dziś za bardzo nie przepracować, wieczorem bowiem czeka na ciebie cała masa atrakcji i musisz mieć siłę, by im podołać. Twoi przyjaciele nie dadzą ci dziś za bardzo wytchnienia. Przygotowali sporo niespodzianek. Wypad do klubu czy też wspólne nocne oglądanie seriali to coś, co pozwoli wam, choć na chwilę zapomnieć o trudach dnia codziennego. Taka odskocznia pomoże naładować akumulatory, by od następnego dnia znów mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata.

Horoskop dzienny na wtorek, 17 stycznia 2023 r. - WODNIK

Rozmowa lub też trudna sprawa, której się obawiasz, znów zostanie przesunięta na inny termin. To nie ma z tobą nic wspólnego. Wykorzystaj ten czas na załatwienie innych spraw, ale nie daj się wciągnąć w czyjeś interesy rodem spod ciemnej gwiazdy. Nie jest ci to do niczego potrzebne. Nie stawaj też po którejś ze stron w możliwym sporze, który zadziać się może tuż obok ciebie. To też nie wyjdzie ci na dobre. Zachowaj dziś neutralność.

Horoskop dzienny na wtorek, 17 stycznia 2023 r. - RYBY

Powodów do narzekania mieć dziś nie będziesz. Skup się zatem na załatwianiu spraw urzędowych, nie zapomnij wejść na pocztę. Samotne Ryby mogą w takich właśnie miejscach poznać kogoś bardzo ciekawego. Kto wie, czy też nie jakaś głębsza relacja. Pamiętaj, że nic nie dzieje się przypadkowo, wszystko ma swój, czasami ukryty, cel. Kosmos dobrze wie, co robi i tego się trzymaj.

