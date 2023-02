Spis treści: 01 Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - BARAN

02 Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - BYK

03 Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - RAK

05 Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - LEW

06 Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - PANNA

07 Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - WAGA

08 Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - STRZELEC

09 Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - SKORPION

10 Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - KOZIOROŻEC

11 Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - WODNIK

12 Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - RYBY

Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - BARAN

W tym tygodniu podejdziesz do swoich spraw z zaangażowaniem. W pracy pozwolisz sobie na wypowiadanie jawnej opinii na temat tych, którzy obijają się po kątach. Barany prowadzące własne firmy wreszcie mogą liczyć na ruch w interesie, dzięki czemu odetną się od czarnych myśli i zwątpienia. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia z łatwością będą pokonywać przeszkody. W sprawach finansowych ucieszą cię dodatkowe środki na koncie, które pojawią się pod koniec tygodnia.

Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - BYK

Aura tego tygodnia wymagać będzie od ciebie zadbania o kontakty z innymi. W pracy na etacie pojawią się trwałe perspektywiczne warunki pozwalające na rozwój. Byki prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały poczucie, że może niepotrzebnie zrezygnowały z etatu i zaczną się zastanawiać czy przypadkiem na niego nie wrócić. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą starały się wrócić do byłego pracodawcy, ale niestety okaże się to niemożliwe. W sprawach finansowych możesz być zadowolony, bo problemy związane z płynnością finansową odejdą w niepamięć.

Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu warto zaprezentować swój temperament. W pracy na etacie będziesz z zapałem wykonywał swoje obowiązki i nie pozwolisz sobie na żadne zaległości. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą będą starały się odkrywać nowe umiejętności, które pozwolą im na wyższe zarobki. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny z większym zapałem poświęcić się w poszukiwaniu wymarzonego wakatu. W sprawach finansowych nie będzie najlepiej. Będziesz musiał bardziej radykalnie kontrolować swoje wydatki.

Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - RAK

W tym tygodniu wiele spraw ułoży się po twojej myśli. W pracy podejdziesz kreatywnie do wykonywanych zadań, dzięki czemu będziesz miał więcej czasu wolnego na dodatkowe obowiązki. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na zwiększenie kontaktów z potencjalnymi inwestorami bądź osobami z którymi zawrą lukratywne kontrakty. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny w sposób bardziej zaskakujący prezentować swoją osobę przed potencjalnym pracodawcą. W sprawach finansowych zyskasz wzrost dochodów, dzięki umiejętnemu obracaniu pieniędzmi.

Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - LEW

Początek tygodnia przyniesie kiepski nastrój. W pracy pozwolisz się sprowokować komuś, kogo zamierzeniem będzie wywołanie konfliktu i pozostawienie ciebie w pozycji przegranej. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą muszą w sposób bardziej stanowczy zadbać o swoje interesy na rynku konkurencji, a już wkrótce będą cieszyć się z wygranej. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia lekkomyślnie stracą szansę na lukratywny wakat. W sprawach finansowych pojawią się problemy z płynnością gotówkową. Uważaj na oszustów!

Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - PANNA

Zdjęcie horoskop / 123RF/PICSEL

Początek tygodnia przyniesie pozytywne doznania. W pracy na etacie pojawią się sytuacje, gdzie będziesz musiał podjąć decydujące kroki dotyczące kierunku twojej kariery. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą będą czynić takie działania, aby uwolnić się od trosk i obciążeń, które hamują rozwój ich firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące pracy powinny zwrócić uwagę na obszar pola działania i zawężać go do konkretnych kwestii. Sprawy finansowe tego tygodnia nie przyniosą lepszych rozwiązań.

Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - WAGA

W tym tygodniu będziesz musiał zwolnić tempo. W pracy na etacie tak wiele będzie się działo, że trudno ci będzie zapanować nad chaosem, jaki się pojawi. Będziesz też musiał walczyć z jakąś konkretną sprawą, w której nie możesz ustąpić, bo poniesiesz negatywne konsekwencje. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą otworzą się na inne drogi i możliwości, które staną się dla nich szansą wyrwania z negatywnego zastoju. Osoby spod tego znaku poszukujące pracy muszą zbierać siły, bo już wkrótce czeka ich ciężka robota. Sprawy finansowe tego tygodnia będą korzystne pod warunkiem, że już w poniedziałek odpowiednio rozplanujesz budżet i nie przekroczysz tego, co przeznaczyłeś na wydatki.

Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - STRZELEC

Aura tego tygodnia przyniesie pozytywne nastawienie. W pracy podejdziesz do wielu spraw z pełną wyrozumiałością, ale nie każdy to uszanuje. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na rozkwit kontaktów z klientami. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia znajdą taką pracę, która sprawi im przyjemność. W sprawach finansowych pojawią się sytuacje, które pozwolą ci na zwiększenie możliwości zarobkowych.

Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - SKORPION

Już od samego poniedziałku będziesz szukał tego, co dla ciebie najlepsze. W pracy na etacie zorganizujesz sobie takie działania, które zapewnią ci otwartą drogę do awansu. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą powinny być bardziej czujne, bo mogą zachowywać się zbyt niefrasobliwie i paść ofiarą oszusta. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały okazję, by podjąć taką pracę, która zapewni im ciekawe przeżycia i nowe doświadczenie. Sprawy finansowe tego tygodnia będą zadowalające, bo twoje wysiłki okażą się opłacalne.

Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - KOZIOROŻEC

W tym tygodniu rozpoczniesz realizację swoich zamierzeń, które od dawna chodziły ci po głowie. W pracy na etacie nie pozwolisz sobie na powstanie wątpliwości i zaczniesz być bardziej stanowczy co do swoich obowiązków. W piątek czeka cię rozmowa z szefem, a od niej będzie zależała kwestia podwyżki. Przygotuj się! Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały walczyć z zawiścią i oszczerstwami ze strony klientów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia na rozmowach o pracę powinny w sposób bardziej skuteczny starać się ukryć swoje słabe strony. Sprawy finansowe tego tygodnia mogą wymknąć się spod kontroli i wydasz więcej niż sobie zaplanowałeś.

Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - WODNIK

W tym tygodniu będziesz pełny dobrych nadziei. W pracy na etacie przyjdzie ci się pożegnać z dotychczasową pozycją i rozpocząć wszystko od nowa. Wodniki prowadzące własne biznesy będą starały się wykonać takie kroki, które urzeczywistnią ich plany. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia muszą zmierzyć się z własnymi wyobrażeniami i podejść realistycznie do swojej pozycji. Sprawy finansowe tego tygodnia wymagać będą od ciebie sprawnego obracania gotówką. W weekend unikaj zakupowych szaleństw.

Horoskop finansowy na 13-19.02.2023 - RYBY

Lutowa aura zapowiada otwarcie się na pozytywne doświadczenia. W pracy na etacie będziesz pełny energii, bo będziesz mieć wrażenie, że wybrałeś właśnie taki zawód jaki ci najbardziej odpowiadał. Zdarzy ci się poczucie, że pracujesz na właściwym miejscu u właściwego pracodawcy. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą rozwiną swoją firmę na kontakty międzynarodowe, które mogą im przynieść pozytywne oferty. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny być bardziej konsekwentne w swoim działaniu. W sprawach finansowych będziesz walczył o to, co ci się słusznie należy.

