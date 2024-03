W tym tygodniu działaj rozsądnie, wszystko planuj i notuj. W pracy na etacie będziesz miał do pokonania przeszkody, które piętrzą się już od jakiegoś czasu, ale dzięki własnym zasobom siły pokonasz te trudności. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą mogą być przepracowane, bo większość zadań będą miały na swojej głowie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia dostaną propozycję atrakcyjnego wakatu, ale będą miały mało czasu do namysłu. W sprawach finansowych zawalcz o swoje oszczędności i przestań wydawać pieniądze bez zastanowienia.

Aura tego tygodnia przyniesie ci możliwość nawiązania nowych kontaktów zawodowych. W pracy na etacie szybko ogarniesz to, co do ciebie należy, a jeśli musisz z kimś współpracować to działaj dyplomatycznie. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały dobry czas na odnawianie starych znajomości, które pomogą im w rozwoju biznesu lub uzyskaniu dojścia do kogoś z kim chcesz współpracować. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zapiszą się na ciekawe kursy, które przydadzą im się w staraniach o pracę. W sprawach finansowych powstrzymaj się od nieplanowanego wydawania gotówki.