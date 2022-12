Spis treści: 01 Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - BARAN

Możesz dziś większość dnia spędzić za kierownicą. Wycieczka za miasto z rodziną jest bardzo fajnym pomysłem na wspólne spędzanie czasu wolnego. Oczywiście pamiętaj by siebie, jak i swoich domowników ubrać odpowiednio do pory roku a wiadomo, że za miastem jest znacznie zimniej niż w mieście. Pamiętaj również o swoich żartach, a raczej o ich kontrolowaniu. Nie każdemu dziś będą one odpowiadać i nie dla każdego będą równo śmieszne. Uważaj, co mówisz, bo słowem można kogoś bardzo mocno zranić, a wtedy wycieczka będzie mało udana.

Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - BYK

Całą swoją uwagę skoncentrujesz dziś na własnych przemyśleniach. Będą one dotyczyły niemal każdej dziedziny życia. Weźmie się to stąd, że przypomnisz sobie czyjąś historię z pracy i da ci ona dużo do myślenia. Zaczniesz po prostu zastanawiać się nad sobą bardziej niż kiedykolwiek indziej. Jeśli masz w głowie i planach sprawy do załatwienia w urzędach, bankach czy jakiekolwiek inne, rzeczowe, konkretne, koniecznie zaplanuj je do zrealizowania tak szybko, jak się tylko da. To się uda, ale musisz być, Byku, konsekwentny w działaniu.

Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Pokażesz dziś się z bardzo dobrej, empatycznej strony. Będziesz wyrozumiały, chętnie służący pomocą swoim domownikom. Ci, którzy będą wymagali dziś pomocy, otrzymają ją od ciebie. Będziesz zupełnie nie do poznania. Obudzą się w tobie bardzo dobre cechy, które warto pielęgnować i być takim na co dzień. Do takiej postawy zainspiruje cię dzisiejszy cały wolny dzień i dodatkowo muzyka, filmy a może i jakaś ciekawa lektura. Nawet spróbujesz swoich sił w artystycznych działaniach i okaże się, że nieźle ci to wychodzi.

Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - RAK

Zadbaj dziś koniecznie o swoje zdrowie. Za wiele nie rób, staraj się też nie wychodzić dziś nigdzie z domu. Po prostu znajdź czas i miejsce na odpoczynek, w końcu należy ci się on jak nikomu innemu. Będziesz mieć sporo czasu na przemyślenia, układania planów. Wieczór postaraj się spędzić w gronie rodzinnym. Będą szczęśliwi z obcowania wspólnie. Możecie razem przygotować kolację i cieszyć się po prostu swoim towarzystwem i snuciem sylwestrowych planów. A przecież ta jedyna, wyjątkowa noc w roku, już bardzo blisko.

Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - LEW

Zajmijcie się dziś swoimi sprawami. Konkretnie ich materialną stroną. Licz każdy wydany grosz, najlepiej zapisuj sobie swoje wydatki. Szybko dostrzeżesz tego plusy, okaże się też czy pieniądze tracisz, czy je wydajesz. Odezwą się dziś ci, którzy jakiś czas temu pożyczali od ciebie pieniądze i będą chcieli je oddać. To zwiększy zasobność twego portfela. Takie niespodziewane nadwyżki finansowe możesz wydatkować na poświąteczne prezenty. Nie ucierpi na tym domowy budżet. Warto też zaplanować kupno czegoś tylko dla siebie, rób sobie przyjemności.

Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - PANNA

Horoskop na niedzielę, 25 grudnia 2022

Przypomnisz sobie, że masz jeszcze sporo spraw do załatwienia, ale niestety, wielu z nich już załatwić się nie uda. Muszą być odłożone i czekać na swój lepszy moment. Nie ma czego żałować, tylko niech to będzie nauczka na przyszłość. Nie bierz zbyt wiele na swoje barki. Weź tyle, ile zdołasz udźwignąć. Wieczorem już nie myśl o tych sprawach, skup się na sprawach typu tu i teraz. Humor poprawić ci może spotkanie z przyjaciółmi, a jeśli to się nie uda, to zadbaj, chociaż o rozmowę z nimi.

Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - WAGA

Mimo wolnego i świątecznego dnia ktoś cały czas będzie od was, drogie Wagi czegoś chciał. Nie uda się zatem uchronić od przygotowań do świątecznych posiłków w gronie rodziny i nie tylko. Wieczorem można, przy świątecznym stole, spotkać się również z przyjaciółmi i w ten sposób odreagować trudy tego dnia. Nie zapomnijcie o wieczornych spacerach. Trzeba dbać o kondycję, a jak wiadomo też, spacery i pobyt na świeżym powietrzu wzmacniają odporność. Warto wykorzystać to w dobry sposób i korzystać tyle, ile się da.

Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - SKORPION

Dzień będzie spokojny, a nawet lekko senny. Odpoczynek wniesie też wiele dobrego do twojego życia. Wykorzystaj ten dzień maksymalnie, jak się tylko da. Naładuj akumulatory na kolejne dni. Jak wiadomo, końcówka roku zawsze bywa nerwowa i dotyczy to każdej dziedziny życia i każdej branży zawodowej. Wieczorem będziecie brylować na salonach, dobry humor was nie opuści i wielu członków rodziny będzie zachwyconych twoją postawą do tego stopnia, że i im udzieli się aura twojego dobrego humoru. Okażesz się również świetnym domowym wodzirejem.

Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Dzień będzie bardzo udany i dlatego też już dziś możesz planować swoje sylwestrowe wojaże. Przemyśl to w gronie rodzinnym. Niech każdy przedstawi swoje pomysły i poprzez wspólnie wypracowany kompromis, wybierzecie miejsce, w którym przywitacie Nowy Rok. Na razie, nie zapominajcie o ruchu na świeżym powietrzu, już od dziś można ćwiczyć przyszłe sylwestrowe piruety na śniegu. Wieczorny spacer dobrze wam zrobi przed snem.

Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Astrologia Ostatnia retrogradacja Merkurego w 2022 r. Najmocniej odczują to Bliźnięta i Panny Warto dziś przebaczyć stare urazy i nie nosić w sobie dłużej gniewu. To tylko spala od środka i odbiera życiodajną energię. Trzeba patrzeć do przodu. Możecie dziś pierwsze, drogie Koziorożce, wyciągnąć dłoń do pojednania się z innymi. Warto do tego wykorzystać energię tego dnia. Wspólny obiad w ładnej oprawie czy potem kolacja przy świecach mogą pozytywnie nastroić Was do innego spojrzenia na sprawy i ludzi. Rozwój zapewnia patrzenie w przyszłość, gniew nie pozwala ruszyć z miejsca i rodzi frustrację. Przemyślcie to dziś dobrze.

Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - WODNIK

Podejmiesz się dziś wielu ważnych spraw. Nie pozwolisz, by ktoś chciał cię wyręczyć w wielu domowych obowiązkach. Jednakże nie należy z niczym przesadzać, bo może się okazać, że to wzięliście sobie dziś na głowę do zrobienia, zwyczajnie przerosnąć może Wasze moce przerobowe. Na szczęście znajdzie się starszy członek rodziny, który pokaże co i jak i potem pomoże też w ogarnięciu tych wszystkich spraw. Warto słuchać się starszych, oni mają naprawdę sporo ciekawych rozwiązań na życie.

Horoskop dzienny na niedzielę, 25 grudnia 2022 r. - RYBY

Dzień, droga Rybo, będzie spokojny, by nie powiedzieć leniwy, a nawet senny. Korzystaj sobie z niego jak najdłużej. Niczego nie planuj poza rodzinnymi spotkaniami, czy też wspólnymi uroczystymi posiłkami. Staraj się też dziś nigdzie nie przemieszczać zwłaszcza autem. Nie dość, że aura za oknem nie sprzyja jazdom a dwa, twoja senność może niekorzystnie wpłynąć na zachowanie się na drodze. Lepiej nie kusić dziś losu. Cały swój dobry humor wykorzystaj dziś dla swoich bliskich i im poświęć jak najwięcej uwagi.