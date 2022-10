Spis treści: 01 Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - BARAN

Nie rób nic na pokaz i bądź szczera w działaniu. Tak zyskasz uznanie oraz wdzięczność innych osób, które dostrzegą twoje dobre serce oraz prawdziwe intencje.

Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - BYK

Jeśli pojawią się konflikty w pracy, wywołane poprzez wielkie ego innych pracowników, ty musisz zachować zimną krew i neutralność i nie brać niczyjej strony.

Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Dopisze ci dziś szczęście w pracy oraz w nauce. Jeśli jesteś uczącymi się Bliźniętami, to dziś pełen sukces oraz same pozytywne oceny i dużo zachęty do dalszej nauki.

Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - RAK

Wolne Raki mają dziś siłę przebicia oraz spore szanse na powodzenie i poznanie kogoś, kto może okazać się być tym jedynym na stałe. Starannie przygotujcie się do randek i czerpcie z nich radość.

Reklama

Czytaj również: Krzysztof Jackowski jasno o Polsce. „Coś zaczyna się dziać”

Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - LEW

Zdjęcie Horoskop dla wszystkich znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Możesz zacząć zastanawiać się, czy wciąż możesz ufać swojemu partnerowi. Zastanów się jednak dobrze, czy dał ci powody do tego, by stracić jego zaufanie.

Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - PANNA

Mogą pojawić się u ciebie lekkie stany podgorączkowe. Jesień już prawie jest, zmień zatem styl ubierania, dobrze się odżywiaj oraz wysypiaj. W ten sposób zbudujesz odporność.

Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - WAGA

W pracy dzień będzie bardzo udany. Szef podziękuje całemu zespołowi za wysiłki. Odczujecie to dobrze w wykonanych przelewach w postaci premii na konto bankowe.

Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - SKORPION

Zastanawiasz się nad zmianą pracy? Dostaniesz kilka ofert wartych zastanowienia się. Większe pieniądze też mają znaczenie, zatem dobrze to przemyśl, nim podejmiesz ostateczną decyzję.

Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - STRZELEC

Możesz starać się o zakładową pożyczkę. Jest ona na pewno korzystniejsza w spłacaniu niż taka z banku. Zawsze przyda się dodatkowy zastrzyk gotówki.

Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - KOZIOROŻEC

Odkryjesz dziś w pracy, że spora część współpracowników to całkiem fajni ludzie. Zaczniecie umawiać się na wspólne wypady na miasto no i zaczniecie zacieśniać więzi międzyludzkie.

Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - WODNIK

Uważaj na tego, od którego chciała będziesz pomocy w postaci drobnej przysługi typu finansowego. Niestety, osoba ta szybko rozpowie, że jesteś chwilowo bez grosza. Może jednak uda się nie pożyczać?

Horoskop dzienny na piątek, 28 października 2022 r. - RYBY

Weźmiesz dziś udział w bardzo ważnym spotkaniu firmowym. Zostaną na nim podjęte decyzje co do dalszego funkcjonowania firmy i jej przyszłościowego rozwoju.

***