Mężczyzna spod znaku Byka kieruje się w życiu jasno wytyczonym celem. Lubi planować, a wszystkie swoje zadania podporządkowuje harmonogramowi. Z łatwością realizuje nawet największe marzenia, bo cechuje go spora cierpliwość i zaangażowanie. Jest więc świetnym partnerem w interesach, a w pracy jest lubiany i szanowany.



Dzień po walentynkach swoje święto mają single. Faustynki 2022

Pięć znaków, że związek się kończy

Horoskop arabski: Jakim kochankiem jest twój partner?

Oto najbardziej romantyczny dzień w roku. To nie walentynki! Byk lubi komfortowe życie, więc stara się niczego sobie nie odmawiać. Stawia na dalekie podróże, luksusowe zakupy, wyjścia do restauracji i modnych kafejek. Niestety, miewa też tendencje do nadmiernego gromadzenia majątku, ale w oczach wielu kobiet jest to zaleta - Byk potrafi bowiem zapewnić partnerce życie na odpowiednim poziomie.

Byk jest bardzo wytrwały oraz rzetelny i można na nim polegać - rzadko zawodzi pokładane w nim nadzieje. Jest też bardzo rodzinny - w stosunku do bliskich jest wyjątkowo lojalny i zawsze znajdzie dla nich czas.



Zalety Byka: wytrwały, niezawodny, cierpliwy, lojalny, hojny.

Reklama

Mężczyzna spod znaku Byka. Na co powinnaś uważać?

Mężczyzna spod znaku Byka ma sporo zalet, ale nie jest pozbawiony wad. Bywa skąpym materialistą, uwielbia gromadzić majątek, więc w skrajnych przypadkach może być bardzo chciwy! Jest także uparty i zaborczy, czym może zatruć życie swojej partnerce.

Byk jest też z natury tradycjonalistą, który nie lubi zmian i nowości, więc kobiety spragnione przygód mogą się przy nim po prostu nudzić. Byk zawsze kieruje się rozsądkiem i raczej nie podejmuje spontanicznych, nieprzemyślanych decyzji. Do niektórych dorasta tak długo, że znajomi biorą go wręcz za tchórza!



Zobacz również: Te cztery znaki zodiaku to najlepsi kochankowie!

Horoskop miłosny Byka

Zmysłowe przyjemności są dla Byka wyjątkowo ważne. Lubi seks, ale w miłości jest raczej dość staromodny. Zakochany Byk postępuje pragmatycznie, ale potrafi być też beznadziejnym romantykiem, który marzy o znalezieniu bratniej duszy. W kobietach ceni sobie lojalność, elegancję i otwartość w wyrażaniu uczuć.

Byk nie lubi zmian, także w miłości. Każda nowa relacja jest dla niego sporym wyzwaniem i dopiero po jakimś czasie zaczyna czuć się w niej komfortowo. Wejście w nowy związek jest więc w jego przypadku olbrzymim wyzwaniem i dopiero z czasem Byk zaczyna czuć się w nim pewniej. Początek związku powinien być więc prowadzony nie przez Byka, lecz jego partnerkę, co może być dla niej sporą trudnością!

Idealny partner: Byk, Panna, Koziorożec

Niezły związek: Rak, Skorpion, Ryby

Może się udać: Wodnik, Waga, Lew

Nie trać czasu: Baran, Bliźnięta, Strzelec

***

Zobacz również:

Znaki zodiaku, które się nie starzeją

Oto najrzadsze znaki zodiaku. Dlatego są wyjątkowe!

Pięć znaków zodiaku, które mają najgorszy charakter!