Horoskop na piątek. Sprawdź, co wydarzy się 2 grudnia 2022 r.

Spis treści: 01 Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - RYBY

Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - BARAN

Aura dnia dzisiejszego tym razem niesie dla Ciebie, drogi Baranie, przyjrzenie się bardziej swojemu światu ducha niż materii. Masz czas by wejrzeć w siebie. Przeanalizować swoje sprawy, działania. Kieruj się dziś intuicją, mimo iż ona nie stanowi dla Ciebie zbyt wiele ale możesz jej spokojnie zaufać i się jej poddać. Pomoże Ci ona rozwiązać dziś wiele spraw, podpowie same korzystne rozwiązania, gdyż intuicja zawsze chce dla nas jak najlepiej i nie warto z jej podszeptami dyskutować.

Czytaj również: Horoskop partnerski na 2023 rok

Reklama

Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - BYK

Nie staraj się na siłę przekonać do siebie tych, co myślą inaczej. To będzie dziś droga przez mękę. Lepiej skup się na tym, co jest realnie do zrobienia i do osiągnięcia. Nikogo nie zmusisz, by zaakceptował Twój punkt widzenia. Owszem może próbować w sposób zrównoważony działać ale skutki mogą być inne od oczekiwanych. Ktoś przychylny będzie a inny ktoś odejdzie i tak. Dobrze mieć jednak wokół siebie zaufane osoby, na które można będzie liczyć w każdym momencie.

Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Bliźnięta szukające pracy mają dziś swój dobry dzień. Otrzymacie odpowiedzi na wysyłane wcześniej swoje CV od kilku firm. Teraz Wy rozdajecie karty. Możecie dokonać wyboru z kim się kontaktować a kogo odrzucić już na starcie. Wybierzecie mądrze a rozpoczniecie karierę w dobrze prosperującej i rozwijającej się firmie. Macie również pełne poparcie swojego partnera, który zawsze w Was wierzy i zawsze podnosić będzie na duchu. Jest obecny wtedy, gdy potrzeba i wyciągnie pomocną dłoń.

Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - RAK

Warto czasami zastanowić się dłużej nad pewną sprawą niż potem żałować. Zbyt pochopne jednak podjęcie decyzji może cofnąć Ciebie do punktu wyjścia i trzeba zacząć wszystko od nowa. Dlatego Twoim sprzymierzeńcem w dniu dzisiejszym jest cierpliwość. Ona ma na względzie Twój interes i to z nią musisz trzymać. Porozmawiaj też z zaufanym przyjacielem, jego rady mogą bardzo pomóc a jego dystans do sprawy sprawi, że nabierzesz Ty dystansu do sprawy i będziesz na wygranej pozycji.

Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - LEW

Postaraj się dziś zwrócić szczególną uwagę na swoje zdrowie. Ogólnie nie dzieje się nic niepokojącego ale warto zapisać się na serię badań kontrolnych. Ale już dziś możesz zacząć od diety oraz od aktywności fizycznej. To dobrze wpłynie na ogólny stan zdrowia. Pod koniec dnia czeka Ciebie trochę nerwówki w związku ze sprawami domowymi, trzeba będzie zająć się uwagami z dzienniczka swoich pociech, odbyć dyscyplinującą rozmowę, mimo wszystko niewygodną dla wszystkich.

Zdjęcie Horoskop tygodniowy na 8-14 lipca 2022 / @mikhail-nilov / pexels.com

Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - PANNA

Zaczniesz od przygotowania dobrego planu na cały dzień. Wprowadzisz w życie poszczególne jego punkty, rozdzielisz zadania i zrobisz sobie wolne. Dosłownie tak. Nabierz dystansu bo jak nie to za chwilę okaże się, że jesteś na skraju załamania. Brak równowagi Cię wykończył i teraz spijasz tego skutki. Dlatego dziś odpoczywasz od wszelkich czynności zawodowych, prywatnie za bardzo też w nic się nie angażujesz tylko odpoczywasz w domu pod kocem przy dźwiękach relaksującej muzyki. Lampka dobrego wina również wspomoże regenerację.

Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - WAGA

Jeśli szukasz pracy to masz dziś dzień na jej znalezienie. Gwiazdy niosą wsparcie w postaci dobrej energii. Kilka ofert będzie naprawdę wartych rozpatrzenia. Po południu planując zajęcia fizyczne za bardzo się nie forsuj. Organizm trochę niedomaga a jeśli nadwyrężysz mięśnie, trudno będzie Ci je regenerować. Ćwiczenia wykonuj w sposób umiarkowany. Po treningu nie zapomnij o regeneracji w saunie czy podczas dobrego masażu. Znów poczujesz się jak nowo narodzony, z nowa energią chętny do działania i zmieniania świata na lepszy.

Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - SKORPION

Przyjaciele będą dziś Tobie bardzo pomocni. Odważysz się bowiem dziś robić pierwszy krok, nie będziesz czekać aż ktoś Ciebie poderwie do tańca. Bowiem wychodzisz dziś z przyjaciółmi na mały wypad do klubu. Wreszcie masz szansę poznać kogoś wartościowego z kim możesz ułożyć sobie życie. Dlatego, będąc inicjatorem w podrywaniu, to właśnie Ty decydujesz kogo poznasz i z kim możesz udać się na pierwszą randkę z nadzieją, że nie będzie to ostatnia. Ostrożnie z alkoholem, jednak co za dużo, to nie zdrowo.

Sprawdź także: Przepowiednia dla Polski sprzed 100 lat. Oto co zobaczyła Maria Szpyrkówna

Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - STRZELEC

Będzie się dziś sporo działo w Twojej sferze uczuciowej. Długo była cisza a tu nagle wysyp osób zainteresowanych poznaniem właśnie Ciebie. Będzie w kim wybierać, gdyż nie każdy nadawał się będzie na kandydata nawet na szybką randkę. Zaufaj intuicji oraz podszeptom serca. One Cię nie zawiodą i pomogą dokonać właściwego wyboru. Potem już z górki. Cieszyć będziesz się swoją upragnioną drugą połową. Ale poczekaj jeszcze jakiś czas, nim przedstawisz tę osobę swoim przyjaciołom czy też rodzicom. Niech wszystko toczy się swoim własnym rytmem.

Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Dzisiejszy dzień to załatwianie spraw rodzinnych i osobistych. W kwestii uczuciowej nastąpi pojednanie z partnerem, gdyż ostatnio trochę komunikacja między Wami szwankowała. Po pracy spraw sobie prezent, Koziorożcu, ale tylko taki dla Ciebie i ciesz się nim w tajemnicy. Po południu odbędzie się wiele rozmów z Twoimi domownikami, co może odmienić spojrzenie na wiele rodzinnych spraw. Atmosfera się oczyści, gdyż każdy powie to, co mu leży na wątrobie i zaczniecie znów wszystko od nowa.

Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - WODNIK

Dzień pełen niespodzianek ale niekoniecznie dla Ciebie dobrych. Staraj się nie mieszać dziś w sprawy innych osób. Chodzi o sprawy w pracy, nie zajmuj którejś ze stron, gdyż tym razem wybór będzie zawsze działał na Twoją niekorzyść. Nie wtrącaj się dziś w sprawy Twoich przyjaciół, zwłaszcza w ich uczuciowe dylematy. Niestety, nieumiejętny dziś dobór słów może wyrządzić więcej szkody niż pożytku. Po prostu Wodniku, swoje umiejętności negocjacyjne wykorzystasz przy innej okazji, tym razem musisz uzbroić się w cierpliwość.

Horoskop dzienny na piątek, 2 grudnia 2022 r. - RYBY

W pracy staraj się na pewne sprawy spojrzeć z innej perspektywy. Zobaczysz, że wiele można zrobić w zupełnie inny sposób. Możesz dziś zmienić zupełnie metody pracy na nowe, lepsze. Bez sentymentu zostaw za sobą stare struktury i zacznij na nowo się realizować, będzie to zdecydowanie produktywne i lepsze dla firmy. Wieczorem możesz spokojnie wypoczywać w ramionach ukochanej osoby, zapominając, że za oknem jest zupełnie szaro i zimno. Niech Wasza miłość Was ogrzeje.