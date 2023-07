Spis treści: 01 Horoskop na weekend - BARAN

02 Horoskop na weekend - BYK

03 Horoskop na weekend - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop na weekend - RAK

05 Horoskop na weekend - LEW

06 Horoskop na weekend - PANNA

07 Horoskop na weekend - WAGA

08 Horoskop na weekend - SKORPION

09 Horoskop na weekend - STRZELEC

10 Horoskop na weekend - KOZIOROŻEC

11 Horoskop na weekend - WODNIK

12 Horoskop na weekend - RYBY

Horoskop na weekend - BARAN

Na twojej drodze może stanąć osoba, która będzie próbowała coś od ciebie uzyskać i wykorzysta do tego twoje dobre serce. Może też pojawić się zaproszenie do flirtu. Delikatny flirt nikomu jeszcze nie zaszkodził. Trzeba jednak znać powody i dostosować środki. Jeśli nie pragniesz niejasnych sytuacji, z wdziękiem zmieniaj temat, poszukaj jakiejś wymówki. W życiu osobistym żywiołowa namiętność może zmienić się stopniowo w przyjaźń i duchowe zjednoczenie. Każdy etap związku jest cenny i powinien zostać przeżyty do cna. Nie ma co się wstydzić ani frustrować, jeśli jesteście z partnerami na różnych poziomach zaangażowania. Natomiast zawsze chroń siebie.

W finansach zadbaj o dobrą reklamę swojej działalności lub produktu. Wciąż pojawia się wiele opcji łatwego zarobku, jednak pamiętaj, że niektóre mają "haczyk". W zdrowiu uwaga na problemy skórne i zatrucia.

Horoskop na weekend - BYK

W życiu osobistym warto spotkać się z kimś w połowie drogi, zabiegać o pojednanie. Możliwe, że nie tylko dla siebie musisz nawiązać z kimś przyzwoite relacje. Nie pal za sobą mostów, nawet jeśli ktoś zawiódł nadzieje. Jeśli tylko wykazuje skruchę, wciąż możecie odbudować zaufanie. Szukaj ludzi, którzy reprezentują ten sam system wartości co ty. Najbardziej fascynująca osobowość nie da ci szczęścia, jeżeli wasze plany się rozmijają. Szczególnie kwestie dotyczące rodziny okażą się kluczowe.

W finansach ktoś może udzielić ci wyważonej, choć niezbyt ekscytującej rady. Ważniejsze okaże się zdanie doświadczonego praktyka niż uzdolnionego teoretyka. Okaż szacunek fachowcom. W zdrowiu uwaga na problemy z nogami. Zmierz też ciśnienie krwi, cholesterol.



Horoskop na weekend - BLIŹNIĘTA

W kwestiach uczuciowych miej cierpliwość do kogoś, kto dopiero uczy się być opiekunem lub mentorem. Szczególnie bardzo młoda osoba może początkowo nie udźwignąć ciężaru odpowiedzialności. Uważnie obserwuj jej zmagania i cały czas zwracaj uwagę na to, co jej dobrze wyszło. Możesz mieć do czynienia z kimś, kto własne uczucia będzie skrywał pod maską ofiarności i usłużności. Dlaczego? Człowiek ten sam nie zna siebie. Nie wie, jakie są jego granice. Chce więc trzymać na bezpieczny dystans każdego, kto mógłby je przekroczyć. Liczy, że sympatia ogółu zapewni mu bezpieczeństwo.

W finansach poszerzaj swoje umiejętności, ucz się nowych narzędzi, wyprzedzaj w tym innych. W finansach trzeba wyświadczyć przysługę, by osiągnąć cel. W zdrowiu uwaga na palce u rąk i zęby.

Horoskop na weekend - RAK

Dla niektórych ludzi pogoń za "króliczkiem" jest znacznie bardziej ekscytująca niż złapanie go. Miłosne spełnienie szybko może zmienić się w znużenie, a zaraz potem w przesyt. Nie przeciągaj czegoś, co miało służyć tylko na chwilę. Choć to przykre, pewne związki również bywają "prowizorką". Gdy mowa o relacji, ktoś ma większe możliwości niż chęci. Jest to jego prawo oszczędnie dysponować uczuciami. Twoim przywilejem jest skorzystać z takiej oferty lub całkiem ją odrzucić. Otaczaj się teraz konkretnymi ludźmi, którzy twardo stąpają po ziemi i opierają swoje decyzje na mierzalnych faktach.

Finansowo masz widoki na rozwój, o ile nie zagrozisz ambitnej osobie. W finansach orientuj się, gdzie NIE warto zaoszczędzić. W zdrowiu uwaga na kolki nerkowe i na zaparcia.



Horoskop na weekend - LEW

W relacjach osobistych twoje myśli może zajmować teraz kobieta. Czy chcesz być nią? A może pragniesz być z nią? Nie ma to większego znaczenia. Każda z tych dróg to sposób, by uciec jak najdalej od siebie. Daleko jednak w ten sposób nie zajdziesz. W życiu możemy być tylko sobą. I być w tym coraz lepsi. Wystrzegaj się ludzi, którzy zdają się mieć idealny plan i odpowiedź na wszystko. Często improwizują, by uciszyć niepokój partnera i zadowolić swoje ego. Dużo bezpieczniejszy będzie kontakt z kimś, kto otwarcie potrafi przyznać się do porażki i wskazać drogę wyjścia.

W finansach szansa na udany biznes związany z fotografią. Sprawdź też, czy nieruchomość jest należycie zabezpieczona przed wypadkiem. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na żołądek i kręgosłup.

Horoskop na weekend - PANNA

W życiu prywatnym ważne jest okazywanie emocji. Ktoś łaknie od ciebie autentycznego zaangażowania, a także chciałby zyskać lepszy dostęp do twojego wewnętrznego świata. Ciekawią go twoje plany i aspiracje. Możesz otrzymać pewną propozycję, jednak dobrze przemyśl, czy zdołasz z niej skorzystać. Pomiędzy pewnymi etapami życia warto robić sobie krótkie przerwy na odpoczynek, regenerację i przemyślenie, jaki cel zechcemy następnym razem osiągnąć. Inni nie muszą ich za nas wytyczać.

W finansach kończysz wdrażać się do jakiegoś projektu i nie ma co odwlekać przejęcia pełnej odpowiedzialności. W finansach pewien zamysł jest dobry, jednak gorzej z wykonaniem. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na nerki i na drażliwość jelit oraz biegunki na tle stresu.

Horoskop na weekend - WAGA

W życiu osobistym może cię prześladować marazm, znudzenie. Krewni i przyjaciele okażą się mało inspirujący, zaś obiecująca miłość dostarczy głównie dramatów. Przemyśl, na kogo możesz liczyć w godzinie próby. Nie przestawaj z ludźmi, którzy narażają na szwank twoją reputację. Niektórzy mogą być w szoku, jeśli zechcesz odrzucić stabilizację, pewność jutra, jasno określone zasady. Prawda jest jednak taka, że w życiu niczego nie można być pewnym. Jedyne, co możemy zrobić, to wsłuchać się w swoje potrzeby i wierzyć, że sobie poradzimy.

W finansach trzeba będzie przetrwać trudny okres, korzystać z doraźnej pomocy, dotacji. Gdy mowa o uczuciach, nie każdy zrozumie twoje decyzje. W finansach nie podejmuj decyzji impulsywnie. W zdrowiu uwaga na wysypkę.

Horoskop na weekend - SKORPION

Chcesz wiedzieć, kto pała do ciebie namiętnością? Wyznania szukaj nie na ustach tylko w spojrzeniu. Różnie mogą zachować się ludzie, którym zawróciliśmy w głowie. Niektórzy wręcz się izolują, by w spokoju zebrać myśli. Niewykluczone, że pewne relacje nie będą mogły się spełnić pomimo wielkich chęci. W relacjach prywatnych widać teraz sporo niedopowiedzeń. Ktoś nie zechce wprost wyrazić swoich uczuć. Jeśli wolisz jasne sytuacje, a nie potrafisz uzbroić się w cierpliwość, to lepiej odsuń się równie dyskretnie. Nie warto robić zamieszania, drzeć szat ani namawiać kogoś na dramatyczne podsumowania.

W finansach ważne okaże się dotrzymanie sekretu. Możliwa umowa wstępna, promesa zatrudnienia, dwa etaty. W zdrowiu uwaga na błędnik i problemy z podbrzuszem.



Horoskop na weekend - STRZELEC

W uczuciach gloryfikujemy bezinteresowność, nie ma jednak co się oszukiwać: relacje opierają się też na wzajemności. Nie można bez końca brać lub dawać. Jeśli ktoś nie spełnia twoich podstawowych potrzeb, czas się z tym zmierzyć. A może po cichu stawiasz tu na samowystarczalność i... wcale nie pragniesz związku? Niemniej, możesz przeżyć teraz zauroczenie... czyimś talentem. Bywa, że fascynujemy się dokładnie tymi ludźmi, którymi chcielibyśmy być. Nie ma w tym niczego złego. Rola idola polega między innymi na tym, by stać się naczyniem dla naszych pragnień i nadziei. Grunt, abyśmy się w tym nie zatracili.

W finansach kluczowa okaże się dobra reputacja. W finansach możliwa udana współpraca z kimś uzdolnionym. W zdrowiu uwaga na narządy parzyste i problemy z włosami.



Horoskop na weekend - KOZIOROŻEC

W życiu osobistym warto trzymać teraz na wodzy swoje demony. To może być zazdrość, kompleksy, lęk przed zaangażowaniem. Gdy poznajemy innych ludzi, dowiadujemy się czegoś o sobie, jest to jednak wyłącznie część prawdy. Nie należy jej odrzucać, nie trzeba też traktować jej jako skończonej całości. Gdy mowa o miłości, możesz zwrócić czyjąś uwagę. Osoba ta ma jednak rozmaite powody, by nawet do niewinnego flirtu podchodzić niezwykle ostrożnie. Być może brak jej doświadczenia w tych sprawach i nie chce zrobić fałszywego kroku? Wykaż się cierpliwością i empatią.

W finansach musisz zachować się asertywnie. Uprzejmie lecz stanowczo. W finansach musisz kogoś zachęcić albo wręcz ośmielić, by osiągnąć ambitny cel. W zdrowiu możliwe udane badanie, dobre wieści. Ale na uwagę zasługują zęby.

Horoskop na weekend - WODNIK

W życiu osobistym wystrzegaj się osoby mściwej, której żywiołem jest walka. Niektórzy ludzie wcale nie pragną przekonać oponenta do swojej racji. Oni chcą go po prostu zniszczyć. W rozmowie nie zdradzaj zbyt wielu prywatnych faktów o sobie, bo mogą być przeciwko tobie wykorzystane. Możesz mieć do czynienia z osobą, która jest zbyt zaplątana w swoje emocje, aby podejmować wyzwania. Nie zaprasza się na konkurs tańca kogoś, kto po wypadku dopiero uczy się chodzić. Postępy w relacji mogą okazać się wolniejsze, niż zakładasz.

W finansach bezpardonowo walcz o swoje albo w porę się wycofaj. W finansach wystrzegaj się ludzi, którzy wynajdują wymówki, aby tylko czegoś nie zrobić. W zdrowiu zadbaj szczególnie o tarczycę.



Horoskop na weekend - RYBY

W życiu osobistym możesz trafić w towarzystwo, które będzie dopingowało cię do rozwoju i pokonywania kolejnych przeszkód. Ktoś może wręcz zwiększyć dystans, aby pozwolić tobie wybić się na niezależność. Nie traktuj tego jako oschłości, braku uczuć. Uważaj natomiast na tanich pochlebców. Co by się w życiu nie działo, posiadasz wyjątkową moc: to ty jesteś w stanie nazwać swoje szczęście. A także zmieniać jego definicję w zależności od potrzeb. Nie przywiązuj się do jednej wizji spełnienia. W miłości twoją uwagę może zwrócić ktoś, kto kompletnie nie jest w twoim typie.

W finansach możesz odbyć lukratywną podróż, szybko rozwijać biznes. W finansach masz widoki na udane kontakty z obcokrajowcami. W zdrowiu uwaga zwłaszcza na problemy z zasypianiem.

