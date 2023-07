Zgadniesz jaka liczba jest na obrazku? Prawidłową odpowiedź znają tylko nieliczni

Brzydkie nawyki, które świadczą o wysokiej inteligencji. Też to robisz?

Darmowy test na wzrok hitem w sieci

W mediach społecznościowych krąży obrazek wzbudzający ogromne zainteresowanie wśród internautów, a jest to test na wzrok. Zamieściła go na swoim profilu na Twitterze pewna nauczycielka z Turcji. Zdjęcie błyskawicznie rozprzestrzeniło się w sieci i ostatnio dodarło również do użytkowników z Polski.

Darmowy test na wzrok to z pozoru jednolite, czerwone tło. Niektóre osoby powinny jednak po chwili wpatrywania się w planszę dostrzec ukrytą liczbę. Prawidłową odpowiedź będą znały jednak tylko ci, którzy mają doskonały wzrok. Jaką widzicie liczbę na obrazku? Jeżeli niczego nie dostrzegacie warto wypróbować inną metodę. Oddalcie się nieco od ekranu urządzenia, zamknijcie oczy na kilka sekund, a następnie spójrzcie na obrazek pod nieco innym kątem. Czy teraz widzicie ukrytą liczbę?