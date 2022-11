Spis treści: 01 Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - BARAN

02 Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - BYK

03 Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - RAK

05 Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - LEW

06 Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - PANNA

07 Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - WAGA

08 Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - SKORPION

09 Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - STRZELEC

10 Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - WODNIK

12 Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. -RYBY

Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - BARAN

Poczujesz chęć na podróżowanie, ale z racji tego, że czasu nie masz dużo, pokusisz się na szybką wycieczkę po okolicy. I tu czeka na ciebie niespodzianka. Na twojej drodze pojawi się tajemnicza osoba. Nie uciekaj, porozmawiaj z nią. To będzie początek bardzo udanej znajomości, a może i czegoś więcej.

Czytaj również: Przepowiednie dla Polski 2023. Co czeka nas w przyszłym roku?

Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - BYK

Musisz dziś koniecznie znaleźć się w centrum uwagi. Pamiętaj, że to właśnie od tego zależeć będzie twój awans. Jak tylko nadarzy się okazja, koniecznie pokaż, na co cię stać. Masz być głośny i zauważalny, w granicach smaku i dobrego wychowania. Podawaj konkrety, poparte przykładami. Jeśli tylko to dobrze rozegrasz, będziesz na wygranej pozycji z sukcesem w ręku.

Reklama

Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Twoja druga połowa trochę czuje się zaniedbana. Poświęć jej dzisiaj więcej czasu. Może to pora, by pomyśleć o wspólnym zamieszkaniu? Porozmawiaj o tym z partnerem i sprawdź, co on myśli na ten temat. To scala związek i oczywiście zdecydowanie więcej czasu ma się dla siebie. Na razie, wspólna kolacja jest bardzo dobrym początkiem wprowadzania zmian.

Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - RAK

Nie kłóć się dziś o drobiazgi, które naprawdę nie mają znaczenia. Powiedz wprost, o co ci chodzi. Wtedy, nie będziesz posądzony, o jakieś konfabulacje czy nieczyste zagrania. Unikniesz nieporozumień zarówno w pracy, jak i domu. Samotne Raki mają dzisiaj szanse na poznanie kogoś wyjątkowego, kto może bardzo mocno namieszać w głowie i sercu. Jeśli szukasz, znajdziesz...

Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - LEW

Wykorzystaj dziś dobrą aurę Słońca. W domu, podczas omawiania ważnych rodzinnych spraw, wyjaśni się pewne nieporozumienie lub też wyjawiona zostanie pewna rodzinna tajemnica. Wszystko dla dobra wszystkich. A wieczorem jedna wiadomość od koleżanki wprawi cię w cudowny nastrój.

Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - PANNA

Zdjęcie Horoskop dzienny od wróżki Airy / 123RF/PICSEL

W pracy tak się sprawy poukładają, że będziesz mogła świętować już od samego rana. Zaplanuj sobie też dzisiaj zasłużony odpoczynek w gronie przyjaciół. Wypad na kilka dni dobrze ci zrobi. Naładujesz akumulatory. Samotne Panny mogą liczyć na adoratora, który działając powoli, ale skutecznie, skradnie ich serca. To nie będzie chwilowa znajomość. Warto dać się porwać namiętności.

Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - WAGA

Jeśli masz sprawy w urzędzie, koniecznie znajdź czas, by je załatwić, jeśli zaś potrzebujesz gotówki, to masz szanse załatwić w banku kredyt na bardzo dogodnych warunkach. Pamiętaj, że wieczór należy tylko do ciebie. Ogranicza cię tylko fantazja. Uruchom ją i korzystaj z życia. To może być naprawdę dobra zabawa.

Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - SKORPION

Dzisiaj czekają cię trudne, poważne rozmowy. Jedną z nich przeprowadzisz z osobą, którą bardzo lubisz i cenisz, dlatego łatwo nie będzie. Wiele krzywdzących słów zostało już wypowiedzianych, a teraz trzeba się uporać z ich wyjaśnianiem. Najlepiej zajmij się tym już z samego rana. Do wieczora złapiesz równowagę emocjonalną i powiesz sobie, że było to wszystko bardzo potrzebne. Oczyszczona atmosfera działa jak błogosławieństwo na zmysły.

Czytaj także: Przepowiednie Nostradamusa na 2023 r.

Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - STRZELEC

Odczujesz dziś na sobie, Strzelcu, wpływ jednej z najlepszych planet pod Słońcem. To Wenus, która sprawi, że twój urok osobisty oddziaływał będzie na każdego, kogo spotkasz dziś na swej drodze. Okaże się, że jesteś wszędzie mile widziany. Zatem dobrze to wykorzystaj i pozałatwiaj wszelkie sprawy. Nawet twoi wrogowie okażą się łaskawi i zakopiesz z nimi topór wojenny.

Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - KOZIOROŻEC

Dojdziesz dziś do wniosku, że nie możesz już dłużej czekać na decyzje innych osób i sam, Koziorożcu, weźmiesz sprawy w swoje ręce. Wymagało to będzie od ciebie nie lada sprytu oraz zmagania się z konkurencją, a konkretnie z osobami, które nie do końca są ci przychylne. Pamiętaj, że masz po swojej stronie oddanych przyjaciół, na których zawsze może liczyć

Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. - WODNIK

Dzisiaj spotkasz się z tymi, z którymi już dawno miałeś, ale ciągle coś stawało na przeszkodzie. To bardzo ważne spotkania. Dla wielu sąsiadów jesteś autorytetem i oni bardzo liczą się z twoim zdaniem. Wieczorem zafunduj sobie w nagrodę filmowy wieczór.

Horoskop dzienny na wtorek, 29 listopada 2022 r. -RYBY

Wtorek to dla ciebie dzień walki. Dzielnie walczyć będziesz z argumentami osób nieprzychylnych, ale dzięki własnemu uporowi i przeświadczeniu, że masz rację, po prostu wygrasz. Poczujesz przypływ ogromu sił, co napędzi cię do jeszcze bardziej wzmożonego wysiłku. Teraz jest twój czas - wykorzystaj to.