Spis treści: 01 Horoskop dla Barana [30.10-05.11.2023 r.]

02 Horoskop dla Byka [30.10-05.11.2023 r.]

03 Horoskop dla Bliźniąt [30.10-05.11.2023 r.]

04 Horoskop dla Raka [30.10-05.11.2023 r.]

05 Horoskop dla Lwa [30.10-05.11.2023 r.]

06 Horoskop dla Panny [30.10-05.11.2023 r.]

07 Horoskop dla Wagi [30.10-05.11.2023 r.]

08 Horoskop dla Skorpiona [30.10-05.11.2023 r.]

09 Horoskop dla Strzelca [30.10-05.11.2023 r.]

10 Horoskop dla Koziorożca [30.10-05.11.2023 r.]

11 Horoskop dla Wodnika [30.10-05.11.2023 r.]

12 Horoskop dla Ryby [30.10-05.11.2023 r.]

Horoskop dla Barana [30.10-05.11.2023 r.]

6 kier. Jesienna aura zachęci cię do podejmowania wyzwań. W pracy zaczniesz robić to co lubisz, bo wiesz, że życie jest zbyt krótkie, aby skupiać się na nudnych obowiązkach. Zajęte Barany staną się spokojniejsze i przestaną dokuczać partnerowi. Wolne zaś skupią się na nowej znajomości, która do tej pory jakoś nie miała dla nich znaczenia. Niespodziewanie pojawi się szansa na krótki wyjazd!



Horoskop dla Byka [30.10-05.11.2023 r.]

2 pik. W tym tygodniu będziesz odczuwać pozytywne wibracje. W pracy będziesz otwarty na nowe znajomości i idee, dzięki którym staniesz się bardziej skuteczny. Zajętym Bykom udadzą się wspólne wyjazdy, a uroczystości rodzinne będą szczególnie wzruszające. Wolne zaś nie powinny chować się w domu, jeśli zależy im, by jak najszybciej znaleźć swoją drugą połowę. W weekend zdrowie ci dopisze.



Horoskop dla Bliźniąt [30.10-05.11.2023 r.]

9 karo. Aura tego tygodnia przyniesie skupienie na przyjemnościach. W pracy gotów jesteś ciężko pracować, ale jakoś nie bardzo będzie co robić. Zajęte Bliźnięta mogą spodziewać się sporo romantycznych chwil, bo przestaną obrażać się na partnera z byle powodu. Wolne zaś mają szansę na niezwykły i upojny romans. W połowie tygodnia czekają cię udane spotkania z rodziną.

Horoskop dla Raka [30.10-05.11.2023 r.]

Odwrócona Dama trefl. W tym tygodniu wiele spraw trzeba będzie naprawić, żeby pozbyć się kłopotliwych sytuacji. W pracy zmierzysz się z problemem, który spowoduje dodatkowe zaległości. Zajęte Raki powinny porozmawiać z partnerem o podjęciu lepszego dialogu, bo unikanie siebie wzajemnie nie przynosi rozwiązań. Wolne zaś powinny nauczyć się większej śmiałości w miłości, jeśli nie chcą spędzać wieczorów samotnie.



Horoskop dla Lwa [30.10-05.11.2023 r.]

As kier. Aura tego tygodnia zachęci cię do złagodzenia wszelkich konfliktów. W pracy staniesz się bardziej uprzejmy i cierpliwy i przestaniesz się irytować na innych. Zajęte Lwy nie pozwolą, aby ktokolwiek wtrącał się w ich sprawy uczuciowe. Mogą też podjąć ważne decyzje partnerskie. Wolne zaś będą pochłonięte swoimi planami i raczej nie będą się interesować zawieraniem miłosnych znajomości.



Horoskop dla Panny [30.10-05.11.2023 r.]

6 karo. Początek tygodnia przyniesie konieczność załatwienia jakiś problematycznych spraw, które spędzają ci sen z powiek. W pracy będziesz pewny siebie i gotowy do odkrywania zupełnie nowych horyzontów. Zajęte Panny będą zadowolone, bo zagości w ich relacji czułość, porozumienie i zgoda. Wolne zaś będą miały możliwość niespodziewanej przygody, która chociaż cię pochłonie może być krótkotrwała.



Horoskop dla Wagi [30.10-05.11.2023 r.]

Odwrócony Walet pik. W tym tygodniu postanowisz zwolnić tempo. W pracy zrezygnujesz z tych zajęć, które nie dają ci satysfakcji. Zajęte Wagi staną się większym oparciem dla partnera, motywując go do działania w chwilach spadku sił witalnych. Wolne zaś poczują się zawiedzione podejściem do życia znajomości, która zapowiadała się interesująco. W środę nie uciekaj od koniecznych wyjść!.



Horoskop dla Skorpiona [30.10-05.11.2023 r.]

9 pik. Jesienna aura przyniesie interesujące propozycje. W pracy będziesz szukał nowych inspiracji, które zmotywują cię do większego działania. Zajęte Skorpiony zaczną wymagać więcej od partnera niż do tej pory, a nawet rozliczą go ze złożonych obietnic. Wolne zaś pod wpływem chwilowych emocji przeżyją miłosne zauroczenie, które wypali się dosyć szybko. W weekend nie bierz pracy do domu, tylko wypoczywaj.



Horoskop dla Strzelca [30.10-05.11.2023 r.]

Horoskop dla Koziorożca [30.10-05.11.2023 r.]

Odwrócony As pik. Początek tygodnia przyniesie problemy ze zdrowiem, które będziesz musiał szybko naprawić, żeby dobrze funkcjonować. W pracy nadmiar obowiązków może wyczerpać twoje siły witalne i od połowy tygodnia będziesz musiał mieć więcej wolnego. Zajęte Koziorożce będą starały się schodzić partnerowi z drogi, żeby nie powodować niepotrzebnych sprzeczek. Wolne zaś mają szanse na namiętną znajomość.



Horoskop dla Wodnika [30.10-05.11.2023 r.]

8 trefl. Aura tego tygodnia przyniesie optymistyczne podejście do życia. W pracy niewiele zrobisz, bo trudno ci będzie skupić się na nudnych obowiązkach. Jeśli jednak zbyt często surfujesz po necie zamiast wypełniać tabelki to zaobserwuj czy szef przypadkiem spod oka na ciebie nie patrzy. Zajęte Wodniki mogą mieć ochotę na romans więc pamiętaj, że dobra atmosfera związku zależy od ciebie. Wolne zaś będą flirtować, ile się da.



Horoskop dla Ryby [30.10-05.11.2023 r.]

4 pik. W tym tygodniu będziesz pewny siebie i zdecydowany w poczynaniach. W pracy rozsądnie podejdziesz do każdego problemu i nie będziesz bał się pokonywania przeszkód. Zajęte Ryby znajdą więcej czasu dla partnera i zaczną częściej niż do tej pory cieszyć się z jego obecności. Wolne zaś staną się romantyczne, ale zbyt nieśmiałe by flirtować i nawiązywać znajomości.



