Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop tygodniowy na 13-19.02.2023 r. - BARAN

Lutowa aura zachęci cię do bronienia swojej pozycji. W pracy uciekniesz się do podstępu, by pozbyć się niechcianych wrogów. Zajęte Barany powinny wysłuchać partnera i dać mu szansę kierowania związkiem w sposób bardziej romantyczny. Wolny zaś nie powinny odwracać się od starej znajomości, bo jest szansa na to, by stworzyć z niej jeszcze coś wartościowego.

Horoskop tygodniowy na 13-19.02.2023 r. - BYK

W pracy staniesz się bardziej wyrozumiały w stosunku do innych i w razie potrzeby będziesz chętny do pomocy. Zajęte Byki będą starały się poświęcać partnerowi więcej uwagi, a wspólne rozmowy ponownie zbliżą was do siebie. Wolne zaś powinny uważać, by nie wdać się w romans, który może przynieść sporo kłopotów. W weekend dobrze ci zrobi lenistwo w domowym zaciszu.

Horoskop tygodniowy na 13-19.02.2023 r. - BLIŹNIĘTA

W tym tygodniu możesz spodziewać się korzystnych efektów swoich działań. W pracy będziesz wytrwale pracował i bez oporu robił to, co do ciebie należy. Zajęte Bliźnięta zazdrościć będą partnerowi romantyczności, która u nich jakoś będzie kulała. Wolne zaś poznają kogoś, kto zauroczy ich serce od pierwszej chwili. W weekend możesz liczyć na miłe chwile tylko we dwoje.

Horoskop tygodniowy na 13-19.02.2023 r. - RAK

Lutowa aura zachęci cię do otwarcia na nowe doznania. W pracy popatrz wokół siebie, a dostrzeżesz szanse, które wcześniej nie były dla ciebie widoczne. Zajęte Raki powinny unikać chwalenia się swoimi podbojami w czasie, gdy były wolne, bo ich partner może zrobić się zazdrosny. Wolne zaś powinny dać szansę komuś, kto od dawna stara się zwrócić na siebie ich uwagę.

Horoskop tygodniowy na 13-19.02.2023 r. - LEW

W tym tygodniu będziesz otwarty na wprowadzanie zmian w swoje życie. Przestaniesz się szarpać i rozdrapywać rany. Wreszcie spojrzysz na swoją rzeczywistość z innego punktu widzenia. Zajęte Lwy będą starały się ożywić emocje, które jakby dawno temu wygasły. Wolne zaś muszą wystrzegać się własnej naiwności, by nie dać się oszukać hochsztaplerowi uczuciowemu. W weekend skorzystaj z zaproszenia przyjaciół.

Horoskop tygodniowy na 13-19.02.2023 r. - PANNA

Początek tygodnia może przynieść sporo rozczarowań. W pracy trudno ci będzie znaleźć pomocników do zadań, które wymagają grupowych rozwiązań. Zajęte Panny będą starały się dogodzić partnerowi, ale on jakoś tego nie zauważy i nawet w tak ważnym dniu jak walentynki zapomni o kwiatkach. Wolne zaś nie poznają nikogo, kto w sposób szczególny przyciągnie ich uwagę. W weekend pozwól sobie na wypoczynek w domowym zaciszu.

Horoskop tygodniowy na 13-19.02.2023 r. - WAGA

Aura tego tygodnia przyniesie więcej energii w działaniu. W pracy nie będziesz chciał zwlekać z pewnymi zadaniami i od razu zabierzesz się do ich wykonania, nawet jeśli nie będzie to teraz konieczne. Wagi będące w stałych relacjach poczują się kochane i potrzebne. Partner będzie cię chwalił na każdym kroku. Wolne zaś poznają kogoś, kto wprowadzi w ich życie więcej optymizmu.

Horoskop tygodniowy na 13-19.02.2023 r. - SKORPION

W tym tygodniu skupisz się na załatwianiu spraw urzędowych. W pracy nie zabraknie ci energii do działania, a marudzenie innych osób będzie cię irytować. Zajęte Skorpiony mogą liczyć na ożywienie namiętnych chwil, na które tak długo czekały. Wolne zaś powinny uważać, bo pojawi się u nich erotyczna pokusa, której może być trudno się oprzeć.

Horoskop tygodniowy na 13-19.02.2023 r. - STRZELEC

Lutowa aura wymaga zmian, by bardziej zaangażować się w życie miłosne. Zajęte Strzelce będą musiały poczynić więcej działań, by naprawić sypiący się związek, który zrujnowały na własne życzenie. Wolne zaś mimo chęci nadal będą pozostawać samotne. W pracy powiodą ci się sprawy, na których ci bardzo zależy i zostaniesz doceniony przez przełożonego. W weekend nie zapomnij o relaksującej kąpieli, to cię wyciszy.

Horoskop tygodniowy na 13-19.02.2023 r. - KOZIOROŻEC

W tym tygodniu otwórz oczy na to, co dzieje się wokół ciebie. W pracy będziesz zły na naśladowców, którzy będą podkradać twoje pomysły. Zajęte Koziorożce będą starały się poświęcić więcej czasu dla partnera i nawet stać się dla niego przez chwilę książkowym ideałem. Wolne zaś nawiążą znajomość, która szybko ich rozczaruje. W weekend nie zapomnij wysłaniu ważnego maila!

Horoskop tygodniowy na 13-19.02.2023 r. - WODNIK

Aura tego tygodnia wymagać będzie od ciebie przeciwstawienia się przeciwnościom losu. W pracy dojdziesz do wniosku, że nie możesz dłużej zwlekać, jeśli uznasz za konieczne to złożysz wypowiedzenie w trybie natychmiastowym. Zajęte Wodniki powinny pilnować swoich sekretów, bo gdy dowie się o nich partner może wywołać karczemną awanturę. Wolne zaś będą starały się zbliżyć do kogoś, kto niestety nie będzie reagował na ich zaloty.

Horoskop tygodniowy na 13-19.02.2023 r. - RYBY

Już od samego poniedziałku pilnuj spraw, bo gdy zawalisz terminy to możesz mieć potem poważne kłopoty, a poza tym łatwo będzie coś stracić albo zgubić. Zajęte Ryby będą podejrzliwe wobec partnera, a zwłaszcza nie będą ufać osobie, która pojawiła się w ich życiu nagle udając znajomego. Wolne zaś ponownie wejdą w relację z kimś z przeszłości, jednak nie potrwa to długo.

