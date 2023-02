Horoskop od wróżka Anne

Horoskop tygodniowy na 20-26.02.2023 r. - BARAN

Czeka cię tydzień pełen pozytywnych emocji. W pracy rozpocznie się dla ciebie stan równowagi, więc wszystko toczyć się będzie zgodnym torem. Zajęte Barany będą starały się przegnać mrok w ich relacji i rozjaśnić słowami nieprzyjemną atmosferę, którą same spowodowały. Wolne zaś mimo intensywnych poszukiwań uczuć, nie będą mogły znaleźć nikogo, kto obudzi w nich poważniejsze emocje. W weekend wybierz się na narty.

Horoskop tygodniowy na 20-26.02.2023 r. - BYK

Aura tego tygodnia zachęci cię do spojrzenia na wiele spraw z różnego punktu widzenia. W pracy zdobędziesz nowe doświadczenie, ale zadbaj o to, by ci za to zapłacili i nie rób niczego za friko. Zajęte Byki powinny się poddać fali miłości i otworzyć na emocjonalne doznania, które chce im zaoferować partner. Wolne zaś nie powinny wchodzić w romans z kimś z pracy, bo nie są na niego przygotowane.

Horoskop tygodniowy na 20-26.02.2023 r. - BLIŹNIĘTA

W tym w tygodniu będziesz starał się wykrzesać z siebie więcej energii. W pracy poczujesz się zmęczony tym, co robisz, ale nie pokażesz tego nikomu. Będziesz musiał jednak szukać rzeczy, które cię zainspirują do działania, aby wytrwać. Zajęte Bliźnięta będą starały się przetrwać w relacji, która już od jakiegoś czasu się sypie i posklejać do kupy to, co się rozwaliło. Wolne zaś przypomną sobie o byłej miłości i zaczną o nią intensywnie zabiegać.

Horoskop tygodniowy na 20-26.02.2023 r. - RAK

W tym tygodniu uwolnisz się od lęków i wątpliwości. W pracy podejmiesz się takich działań, które spowodują zmianę. Nie będziesz już biernie poddawał się sytuacji, tylko dlatego, że ogarnia cię strach bezrobocia. Zajęte Raki nie pozwolą więcej partnerowi manipulować ich uczuciami i staną się asertywne wobec ich słów. Wolne zaś mimo starań byłej miłości, nie dadzą jej drugiej szansy. W weekend odpoczniesz w domowym zaciszu.

Zdjęcie Horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku / 123RF/PICSEL

Horoskop tygodniowy na 20-26.02.2023 r. - LEW

Aura tego tygodnia przyniesie pozytywne wibracje. W pracy odnajdziesz odwagę i zaczniesz stawiać swoje wymagania pracodawcy. Zajęte Lwy nie powinny czekać, aż sama się poprawi atmosfera tylko skonfrontować się z rzeczywistością i zacząć działać. Wolne zaś powinny zmienić kierunek swoich zainteresowań miłosnych, bo ten, który obrały, nie przyniesie im szczęścia. W weekend zorganizuj sobie krótką wycieczkę!

Horoskop tygodniowy na 20-26.02.2023 r. - PANNA

Przed tobą czas stabilizacji. W pracy poczujesz się bezpieczny na swojej pozycji, a wsparcie szefa tylko umocnij twoje myślenie. Zajęte Panny karmione wcześniej strachem i paniką, że partner zechce ich porzucić, wreszcie wyzbędą się negatywnych uczuć. Wolne zaś nie pozwolą, aby ich obawy przejęły nad nimi kontrolę i dadzą szansę nowej miłości. W weekend dobrze ci zrobi spędzenie wolnego czasu z książką.

Horoskop tygodniowy na 20-26.02.2023 r. - WAGA

Przed tobą spokojny czas. W pracy będziesz zmagał się z problemami, które należą do przeszłości, ale trzeba będzie je rozwiązać. Zajęte Wagi mogą czuć się samotne mimo tego, że oficjalnie są w relacji. Partner będzie mało zainteresowany ich sprawami. Wolne zaś poznają kogoś, kto odkryje drogę do ich zatwardziałego serca. W weekend warto się zrelaksować w plenerze.

Horoskop tygodniowy na 20-26.02.2023 r. - SKORPION

Aura tego tygodnia przyniesie wiele emocji. W pracy unikaj błędnych interpretacji niektórych wydarzeń, bo potem będziesz żałował swoich decyzji, które podjąłeś pod wpływem impulsu. Zajęte Skorpiony będą radośnie świętować wspólne chwile w związku, a zazdrość nie będzie już dla nich problemem. Wolne zaś będą musiały poradzić sobie z gorzkim żalem miłości, która już dawno nie istnieje. To czas, by się oczyścić i otworzyć na nowe doznania!

Horoskop tygodniowy na 20-26.02.2023 r. - STRZELEC

W tym tygodniu podejmiesz się dodatkowych wyzwań. W pracy będziesz doskonale kontrolował swój plan, dzięki czemu uzyskasz więcej czasu na dodatkowe zadania. Zajęte Strzelce pozbędą się bagażu negatywnych wspomnień i zaczną z partnerem budować od nowa swój związek. Wolne zaś powinny mieć więcej cierpliwości i determinacji w zdobywaniu serca osoby, która nie do końca jest nimi zainteresowana. W weekend zadbaj o zdrowie.

Horoskop tygodniowy na 20-26.02.2023 r. - KOZIOROŻEC

Aura tego tygodnia przyniesie powiew optymizmu. W pracy warto działać zdrowo- rozsądkowo i nie podejmować impulsywnie błędnych decyzji, które mogą się obrócić na twoją niekorzyść. Zajęte Koziorożce chwilowo nie będą miały ochoty na miłosne igraszki, co będzie irytować partnera. Wolne zaś przeżyją nagłe zauroczenie, które wywróci ich życie do góry nogami. W weekend pofolgujesz sobie w jedzeniu.

Horoskop tygodniowy na 20-26.02.2023 r. - WODNIK

Już od samego poniedziałku będziesz starał się wybrnąć z negatywnych sytuacji. W pracy zechcesz wycofać się z projektu, który cię przerasta, ale nie chcesz przyznać się do porażki. Zajęte Wodniki poddadzą się woli partnera i pozwolą poprowadzić według jego pragnień. Wolne zaś będą starały się odzyskać utraconą miłość, która nadal tkwi w ich sercu i o której trudno im zapomnieć.

Horoskop tygodniowy na 20-26.02.2023 r. - RYBY

Aura tego tygodnia przyniesie wiele emocji. W pracy pojawią się zadania, które trzeba będzie rozwiązać w inny niż dotychczasowy sposób, a to zmotywuje cię do większej aktywności w sprawach zawodowych. Zajęte Ryby mogą liczyć na spokojny i relaksujący czas we dwoje. Wolne zaś znajdą miłość w najmniej oczekiwanym miejscu. W weekend spędź czas poza domem.