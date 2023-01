Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - BARAN

02 Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - BYK

03 Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - RAK

05 Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - LEW

06 Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - PANNA

07 Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - WAGA

08 Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - RYBY

Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - BARAN

7 karo. W tym w tygodniu będziesz aktywnie uczestniczył w życiu zawodowym. W pracy zostaniesz wzięty do nowego projektu, który może otworzyć ci drogę do awansu. Zajęte Barany będą zachęcane przez partnera do wyrażania swoich uczuć w sposób bardziej otwarty. Wolne zaś raczej mogą spodziewać się okresu samotności. W weekend szansa na krótki wypad na narty.

Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - BYK

Odwrócona 2 pik. To nie będzie dobry tydzień. W pracy pojawią się zmiany, a ty możesz impulsywnie podjąć złe decyzje, czego szybko pożałujesz. Zajęte Byki będą zniechęcone działaniami partnera, który będzie starał się głównie o intensywniejsze przeżywanie życia, szkoda, że samodzielnie. Wolne zaś poczują w sobie zdolność przebaczania i wybaczą komuś, kto wcześniej mocno je zranił. Uważaj, by ponowny związek nie był tylko iluzją.

Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - BLIŹNIĘTA

5 karo. Aura tego tygodnia przyniesie dezorientacje w sytuacji. W pracy ktoś pochwali nie twoje dzieło, chociaż to ty zostaniesz nagrodzony. Bliźnięta będące w stałych relacjach będą skrywały przed partnerem swoje prawdziwe pragnienia, bojąc się, że otwartość może zrujnować ich związek. Wolne zaś będą pełne melancholii do kogoś z przeszłości.





Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - RAK

Odwrócona Dama kier. W tym tygodniu będziesz tęsknił do przeszłości. W pracy nowe wydarzenia poskutkują dodatkowym rozwojem, jednak tobie zabraknie entuzjazmu. Zajęte Raki będą starały się ożywić podupadający związek i dać mu jeszcze jedną szansę, zanim dojdzie do ostatecznego końca. Wolne zaś najpierw ofiarują komuś serce, a potem znikną bez słowa wyjaśnienia.





Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - LEW

As trefl. Już od samego poniedziałku będziesz pełny sprzecznych emocji. W pracy z jednej strony z entuzjazmem zabierzesz się za robotę, z drugiej denerwować cię będzie osoba, która została przeniesiona do twojego pokoju. Zajęte Lwy będą prowadzić dialog pomiędzy rozsądkiem a uczuciem namiętności do osoby z otoczenia zawodowego. Wolne zaś nie powinny zwlekać z decyzją spotkania z kimś, z kim już jakiś czas temu zaczęły korespondować.





Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - PANNA

10 pik. W tym tygodniu zrobisz wszystko, by wybić się na tle innych. W pracy porzucisz swoje ego i zaczniesz działać w taki sposób, jaki zaproponuje ci szef, bo marzy ci się awans. Zajęte Panny powinny porzucić swoje emocjonalne skostnienie i pozwolić sobie na bliskość ze swoją połową. Wolne zaś na razie nie będą w stanie wejść w jakiś nowy związek. W weekend dobrze ci zrobi wypoczynek w gronie przyjaciół.

Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - WAGA

8 karo. Aktualny tydzień wyzwoli w tobie tęsknotę do miejsc, w których było ci dobrze. W pracy trudno będzie ci się odnaleźć w nowym środowisku i zaakceptować fakt, że nie masz teraz tu wsparcia. Zajęte Wagi będą pełne pozytywnego nastroju, jednak ich emocje mogą się zmienić wskutek dziwnych zachowań partnera. Wolne zaś na nowo odczują uczucia do kogoś, kto już raz je zranił. W weekend spodziewaj się najazdu rodziny.

Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - SKORPION

Odwrócona 10 karo. Aura tego tygodnia przyniesie załamanie się planów. W pracy w sposób nieoczekiwany pojawią się sytuacje, które zachwieją Twoim bezpieczeństwem bądź ktoś za wszelką cenę będzie próbował się ciebie pozbyć. Skorpiony będące w stałych relacjach powinny wyzbyć się negatywnych przeżyć przeszłości i zacząć budować związek na nowo. Wolne zaś będą miały trudność, by poradzić sobie z własnymi namiętnościami i wejdą w romans z kimś, z kim nie powinny tego robić.

Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - STRZELEC

Walet kier. W tym w tygodniu będziesz rozpoznawał możliwości własnego rozwoju. W pracy poprzez nowe doświadczenia uda ci się osiągnąć więcej niż zamierzałeś. Zajęte Strzelce otworzą oczy i zobaczą swój związek taki, jaki faktycznie jest, a nie taki, jakim chciałby go widzieć. Wolne zaś uwolnią się od złudzeń i zrozumieją, że ktoś z przeszłości nie powróci już do ich życia i czas iść dalej. W weekend uważaj na drodze!.

Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - KOZIOROŻEC

2 kier. Styczniowa aura zachęci cię do tego byś dostrzegał to, co wcześniej nie było zauważone. W pracy będziesz przeżywał, gdy zmieni się góra, i jednak mimo wszystko to będzie dla ciebie szansa nowych możliwości. Zajęte Koziorożce pogrążą się w rozważaniu o swoich uczuciach, bo będą mieć poczucie, że od dawna żyją w puste. Wolne zaś, zamiast trwać w wiecznym oczekiwaniu na miłość powinny zacząć aktywnie jej szukać.

Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - WODNIK

9 trefl. W tym tygodniu pojawią się dobre perspektywy zawodowe. W pracy byłeś narażony na niepowodzenia, ale teraz wszystko pójdzie pomyślnym torem. Wodniki będące w stałych relacjach będą przeżywać okres wzajemnego zaufania. Wolne zaś skupią się na odkrywaniu prawdy i bez trudu przejrzą czyjeś intencje. W weekend skierujesz swoje myśli ku nowym planom, by jak najszybciej móc je realizować.

Horoskop tygodniowy na 23-29.02.2023 r. - RYBY

Odwrócona 4 karo. Styczniowa aura obnaży twoje słabości. W pracy mimo pomocy kolegów z zespołu nie uda ci się zostać na zajmowanym stanowisku. Szef swojej decyzji już nie cofnie! Zajęte Ryby poczynią takie kroki, by uwolnić się od stagnacji i na nowo przeżywać wspólne namiętności. Wolne zaś obdarzą uczuciem kogoś, kto niestety nie będzie nimi zainteresowany. W weekend dobrze ci zrobi odpoczynek w domowym zaciszu.

