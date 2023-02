Spis treści: 01 Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - BARAN

02 Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - BYK

03 Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - RAK

05 Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - LEW

06 Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - PANNA

07 Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - WAGA

08 Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - SKORPION

09 Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - STRZELEC

10 Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - WODNIK

12 Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - RYBY

Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - BARAN

Odwrócona 6 karo

W tym tygodniu poczujesz się bezużyteczny. W pracy nie będziesz miał niczego ważnego do roboty, a ty sam nie wpadniesz na żadne inspirujące pomysły. Zajęty Barany będą starały się zbliżyć do partnera, który nieustannie będzie je odtrącał. To wywoła u nich zdezorientowanie. Wolne zaś poprzez fałszywe plotki zaszkodzą nowo poznanej znajomości. W weekend czeka cię zaskakujące spotkanie z kimś z przeszłości.

Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - BYK

Odwrócona 2 pik

Aura tego tygodnia przyniesie niepewność. W pracy pojawią się wątpliwości, czy to, czym się zajmujesz, jest właściwie tym, co chciałbyś robić. Postępuj zgodnie ze zdrowym rozsądkiem! Zajęte Byki będą starały się uzdrowić proces naprawy relacji. Impulsywność partnera mocno nadwyrężyła twoją cierpliwość. Wolne zaś będą miały szczęście, bo na swojej drodze spotykać będą ludzi o podobnych poglądach. Być może ktoś cię zauroczy!

Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

Odwrócona 10 kier

Aura tego tygodnia przyniesie zmienny nastrój. W pracy będziesz starał się działać intensywniej, bo będziesz tu znajdował zapomnienie o kłopotach osobistych. Zajęte Bliźnięta w wyniku zazdrości popsują dobrze rokującą relacje i trudno teraz będzie ją poskładać do kupy. Wolne zaś będą zabiegały o osobę z przeszłości, by wybaczyła im ich gniew. W weekend znajdź relaksujące zajęcie, które cię wyciszy.

Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - RAK

6 trefl

Już od samego poniedziałku dbał będziesz o to, by pozbywać się problemów. W pracy mądre informacje okażą się przydatne w większości zadań, dzięki czemu staniesz się bardziej kompetentny. Zajęte Raki będą starały się doprowadzić relacje do takiego poziomu, jaki był na początku ich znajomości. Wolne zaś staną na rozdrożu i nie będą wiedziały kogo wybrać. W weekend dobrze ci zrobi zabawa w towarzystwie.

Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - LEW

Zdjęcie Horoskop tygodniowy od wróżka Anne / 123RF/PICSEL

Król karo

Aura tego tygodnia zapowiada pozytywny przepływ energii. W pracy wszystko będzie działo się zgodnie z tym, jak było zorganizowane i nie pojawi się żaden przypadkowy chaos. Zajęte Lwy znajdą u boku partnera wytchnienie i zaczną częściej z nim rozmawiać o wspólnych planach. Wolne zaś w obecnym czasie będą niezdolne do prawdziwego uczucia. W weekend zregeneruj siły po stresującej aktywności.

Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - PANNA

Odwrócona Dama pik

W tym tygodniu ważny dla twojej kariery będzie przepływ informacji. W pracy poczujesz się odseparowany od reszty zespołu i nie będziesz wiedział, jak zburzyć ten mur obojętności. Zajęte Panny będą starały się ożywić więzi i znaleźć nowe wspólne przyjemności. Wolne zaś poznają kogoś, kto bezpośrednio wytknie im wady. Szkoda, że znajomość zostanie spalona na starcie!

Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - WAGA

3 pik

Czeka cię trudny tydzień. W pracy wiele spraw będzie wymagało opanowania, bo frustrujące sytuacje będą zdarzały się co chwilę. Zajęte Wagi nie powinny reagować nerwowo na uszczypliwości partnera, bo to nie pomaga poprawić atmosfery między wami. Wolne zaś będą musiały wykazać emocjonalną odwagę, by zdobyć serce osoby, która wpadła im w oko. W weekend zajmij się takimi rzeczami, które wywołują uśmiech na twej twarzy.

Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - SKORPION

7 karo

W tym tygodniu potrzebna będzie ci siła woli. W pracy zobaczysz wyraźnie wiele spraw zupełnie z innego punktu widzenia i trudno ci będzie przełamać się do nowości. Skorpiony będące stałych relacjach będą starały się odnaleźć na nowo drogę do siebie i wybrnąć z chaosu, jaki jest między nimi. Wolne zaś dostrzegą nowe perspektywy w poszukiwaniu miłości. W weekend ktoś pomoże ci w ważnej dla ciebie sytuacji.

Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - STRZELEC

Odwrócona 9 kier

W tym tygodniu będziesz musiał stawić czoła przeciwnościom losu. W pracy pojawi się smutek z powodu strat, jakie wynikły z niewłaściwego podejścia do wykonywanych zadań. Zajęte Strzelce będą miały mało czasu dla partnera, a brak ich obecności zacznie wywoływać stan separacyjny. Wolne zaś będą cieszyły się ze swojej wolności bez skrępowania i nieśpieszno im będzie w poszukiwaniu miłości.

Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - KOZIOROŻEC

9 pik

Aura tego tygodnia przyniesie zmarnowane okazje. W pracy zabraknie ci odwagi, a osamotnienie spowoduje, że nie będziesz też miał ochoty na wykazywanie się. Zajęte Koziorożce będą starały się rozwiązać problem, który dotknął ich związek, jednak działania okażą się bezskuteczne. Zaczniesz wątpić w sens partnerstwa! Wolne zaś powinny dać szansę komuś, kto od dłuższego czasu stara się zdobyć ich zainteresowanie.

Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - WODNIK

8 karo

W tym tygodniu będziesz elastycznie angażował się w skomplikowane sytuacje. W pracy będziesz starał się urzeczywistnić własne plany, które niełatwo będzie zrealizować. Pamiętaj, że pierwsza iskra pomysłu może być tą najbardziej właściwą! Zajęte Wodniki będą starały się tchnąć życie w uśpioną relację. Wolny zaś nie będą miały ochoty poświęcić uwagi komuś, kto próbuje ich ograniczać. W weekend rób to, co lubisz.

Horoskop tygodniowy [27.02-5.03.2023 r.] - RYBY

Walet trefl

Czeka cię inspirujący tydzień. W pracy nowe zajęcia wymagać będą samodyscypliny, jednak teraz to nie będzie dla ciebie problemem. Zajęte Ryby będą starały się poprawić klimaty jakie dzieją się w ich relacji poprzez indywidualne podejście do potrzeb partnera. Wolne zaś będą starały się odzyskać serce kogoś, kto je odrzucił. W weekend postaraj się nie siedzieć samotnie w domu.

