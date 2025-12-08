Spis treści: Wiktor - pochodzenie i znaczenie imienia Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Wiktor? Wiktor - idealny zawód dla tej numerologicznej szóstki Wiktor - popularność imienia w Polsce Kiedy są imieniny Wiktora? Jak można zdrabniać imię Wiktor? Znani mężczyźni o imieniu Wiktor

Wiktor - pochodzenie i znaczenie imienia

Wiktor to imię pochodzenia łacińskiego i oznacza "zwycięzca". Panowie, którzy je noszą, mają wiele cech przywódców.

Jakie cechy charakteru mają mężczyźni o imieniu Wiktor?

Mężczyźni o imieniu Wiktor to panowie o wielu zaletach. Są uczuciowi, wrażliwi i delikatni oraz nie boją się tego pokazywać. Z natury są ekstrawertykami - wybuchowymi, pomysłowymi i błyskotliwymi. A Ty - jaki masz typ osobowości?

Wiktorowie są również bardzo poukładani i dokładni. Cenią sobie porządek i harmonię w każdej dziedzinie życia. Są również bardzo uprzejmi i dobrze wychowani, zawsze dbają o dobre maniery. Mają również ciepłe duże humoru, dzięki czemu są lubiani i cenieni w towarzystwie.

Cechuje ich silna wola, determinacja w dążeniu do celu i umiejętność podejmowania trudnych decyzji. Potrafią inspirować i motywować innych, a ich charyzma i pewność siebie pociągają za sobą tłumy. Nic dziwnego, że często zajmują stanowiska kierownicze i osiągają liczne sukcesy w wielu dziedzinach życia.

Wiktor - idealny zawód dla tej numerologicznej szóstki

Mężczyźni o tym imieniu odnajdą się w roli menedżerów, kierując zespołami i projektami, albo jako przedsiębiorcy, prowadzącymi własne firmy. Odwaga i umiejętność podejmowania trudnych decyzji przez te numerologiczne szóstki mogą popchać ich do kariery w prawie, administracji lub polityce. Mogą również zostać wykładowcami uniwersyteckimi lub nauczycielami, inspirując innych do rozwoju.

Wiktor - popularność imienia w Polsce

Jak wynika z danych rejestru PESEL, na dzień 19 stycznia 2024 roku imię Wiktor nosiło 114841 mężczyzn. W poprzednich latach liczba ta wynosiła 11289 (31 stycznia 2023) i 110496 (24 stycznia 2022).

W I połowie 2024 roku nie wybrano go ani razu. Natomiast w 2023 - 2347. Największe zainteresowanie imieniem Wiktor odnotowano w województwie mazowieckim (335), a najmniejsze w opolskim (45).

Kiedy są imieniny Wiktora?

Wiktor obchodzi imieniny wielokrotnie w ciągu roku, np.: 22 lutego, 6 marca, 12 kwietnia, 14, 17 i 21 maja, 21 lipca, 16 i 30 września, 17 października i 8 listopada.

Jak można zdrabniać imię Wiktor?

Bliscy i przyjaciele zazwyczaj mówią do niego Wiktorek, Witek, Wicio lub Wiktuś.

Znani mężczyźni o imieniu Wiktor

Do znanych Wiktorów należą m.in.:

●Wiktor Dyduła - polski piosenkarz,

●Wiktor Tołkin - polski rzeźbiarz i architekt,

●Wiktor Zborowski - polski aktor.

