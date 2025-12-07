Spis treści: Pochodzenie i znaczenie imienia Żaklina Popularność imienia Żaklina w Polsce Kiedy Żaklina obchodzi imieniny? Żaklina - zdrobnienia imienia Numerologia i cechy osób o imieniu Żaklina Żaklina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Pochodzenie i znaczenie imienia Żaklina

Żaklina to żeńskie imię, będące polską formą francuskiego imienia Jacqueline.

Popularność imienia Żaklina w Polsce

Żaklina to imię, które w Polsce występuje rzadko. W ostatnich latach nie odnotowano narodzin dziewczynki o takim imieniu.

Kiedy Żaklina obchodzi imieniny?

Żaklina może obchodzić imieniny 8 lutego, 3 maja lub 25 lipca.

Żaklina - zdrobnienia imienia

Żaklina to imię, które można zdrabniać na wiele sposobów. Do popularnych określeń, którymi można nazywać Żaklinę, należą:

Żaklinka,

Żaklinia,

Żaczka,

Żakusia,

Żakunia,

Żaklincia,

Lina,

Linka,

Lincia,

Liniusia.

Numerologia i cechy osób o imieniu Żaklina

Żaklina to kobieta odporna na stres, silna i odważna. Cieszy się życiem i pokazuje, czego tak naprawdę pragnie. Czuje nierozerwalny związek z naturą. Lubi harmonię, dlatego też unika wdawania się w konflikty. Należy raczej do osób, które starają się zażegnywać spory innych.

Żaklina to numerologiczna dwójka. Charakteryzuje się spokojną naturą i zdolnością do radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach. Lubi planować, rzadko daje się ponieść emocjom. Jest dobrą matką, wyrozumiałą partnerką, ale też zdecydowaną kobietą. Boi się ryzyka, dlatego rzadko wychodzi przed szereg, przez co traci szansę na powodzenie.

Żaklina - kariera zawodowa i życiowe talizmany szczęścia

Żaklina może z powodzeniem pracować w takim zawodzie jak architekta przestrzeni, ogrodniczka, czy agentka nieruchomości. Szczęśliwymi kamieniami są dla Żakliny agat i perła. Kolory, w których czuje się najlepiej to szary i zielony.

Źródła:

1.https://dane.gov.pl/pl/dataset/219/resource/54100,imiona-zenskie-nadane-dzieciom-w-polsce-w-2023-r-imie-pierwsze/table?page=1&per_page=20&q=%C5%BBaklina&sort=

2.https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBaklina

