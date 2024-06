Bliźnięta budzą w innych skrajne emocje. Choć bywają nieszczere, a nawet kłamliwe, to są bardzo lubiane i cenione - zarówno w kontaktach rodzinnych i towarzyskich jak i w pracy. Bliźnięta są wyjątkowo witalne, pełne energii, inteligentne i mocno zmotywowane. Charakteryzuje je wrodzona ciekawość świata, zamiłowanie do podróży i otwartość . Bliźnięta nie wiedzą co to nuda i zarażają swoją dobrą energią innych ludzi.

Choć Rak ma trudny charakter, to nie brakuje mu zalet. Jego wrażliwość sprawia, ż jest bardzo czuły, opiekuńczy, współczujący i delikatny, więc ludzie łakną kontaktu z nim i doceniają jego oddanie. Rak stara się bowiem dbać o wszystkich - zawsze jest skory do pomocy, wspiera akcje charytatywne, poświęca się dla innych i chętnie obdarowuje ich swoim czasem. W głębi serca Rak jest jednak nieśmiały, wycofany i brakuje mu odwagi - bardzo potrzebuje więc kogoś, to popchnie go do działania i zarazi dobrą energią. Wcześniej będzie on musiał jednak zdobyć zaufanie Raka, a to nie jest już takie proste!