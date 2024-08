Do najbardziej charakterystycznych cech Janów należy świetnie rozwinięta intuicja. Potrafią wyczuć sytuację i ludzi wokół siebie, co często pomaga im podejmować trafne decyzje zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Są również znani ze swojej prawości - zawsze dążą do sprawiedliwości, co sprawia, że są godni zaufania i szanowani przez innych.