Pełnia Księżyca w Baranie

9 października będziemy świadkami pełni w Baranie. To wojowniczy znak ambicji i agresji, może to być najbardziej emocjonalna pełnia w tym roku. Dlaczego i komu da się we znaki najbardziej?

Ta pełnia Księżyca zwróci twoją uwagę właśnie na tę kwestię - relacji z samym sobą. Oś Baran-Waga (w której jest Słońce) reprezentuje indywidualność i niezależność, czyli przeciwieństwo partnerstwa i lojalności. Waga instynktownie dąży do tego, by wszyscy byli szczęśliwi i żeby przypadkiem nie doszło do konfliktu. Baran natomiast odwrotnie - jest bezpośredni i gwałtowny, mówi prawdę, choćby była najtrudniejsza.

Rada na tę pełnię dla każdego? Zamiast przejmować się tym, co myślą o tobie inni, zajmij się tym, co sam o sobie myślisz.

Te znaki zodiaku najmocniej odczują październikową pełnię Księżyca

Baran

Zdjęcie Baran 22.03 - 21.04 / 123RF/PICSEL

Październikowa pełnia Księżyca zachęci cię do spojrzenia głęboko w siebie i przyjrzenia się, kim naprawdę jesteś. Będziesz się zastanawiać, jak na twoje życie wpłynęły błędy z przeszłości - czy ukształtowały cię na lepsze, a może nadal je popełniasz? Pozwól sobie na analizę swojego rozwoju. Przygotuj się na kulminację wydarzeń i uczuć. Pełnia jest zawsze momentem zmiany i pewnych zakończeń. Zostawiasz za sobą starego siebie i poznajesz nowego.

Rak

Zdjęcie Rak 22.06 - 22.07 / 123RF/PICSEL

Ta pełnia rzuci światło na twoją pozycję społeczną, karierę i reputację. Będziesz się zastanawiać się: co chcesz osiągnąć, z czego chciałbyś być znany, w czym najlepszy. Być może przemyślisz teraz swoje cele zawodowe i zdasz sobie sprawę, co nie działa. Nie jest rzeczą łatwą zawrócić wielki statek ze złego kursu, ale lepsze próby niż kontynuowanie rejsu złym kursem. Masz ogromny potencjał, żeby osiągnąć coś naprawdę wielkiego. Zacznij na to pracować już teraz. Przed tobą droga pełna przygód, wyzwać i oczywiście rozczarowań. Ale warto.

Waga

Zdjęcie Waga 24.09 - 22.10 / 123RF/PICSEL

Twój czas nadchodzi. Uruchom pewność siebie i wiarę w to, że możesz stać się lepszym człowiekiem. Ta pełnia Księżyca zwróci twoją uwagę na relacje. Będziesz się poważnie zastanawiać nad tym, co działa, a co nie działa w twoim związku. Jeśli fundamenty są słabe, związek nie ma prawa dobrze działać. Ale jeśli ty i twój partner jesteście gotowi wziąć za siebie nawzajem odpowiedzialność i podjąć pracę nad związkiem, na pewno wam się uda.



Koziorożec

Zdjęcie Koziorożec 22.12 - 20.01 / 123RF/PICSEL

Pracowałeś bardzo ciężko na to, co masz. Pracowałeś nad siłą przebicia, tak potrzebną w karierze. Ale to nie wygrana powinna być dla ciebie najważniejsza, zwłaszcza jeśli w jej imię odpuszczasz sobie życie prywatne, troskę o bliskich. W czasie tej pełni Księżyca pojawią się impulsy do zrozumienia, co się tak naprawdę dzieje w twoim życiu. Możesz poczuć się przytłoczony presją w życiu prywatnym. Jeśli nie jesteś zadowolony z takiego życia, pełnia zainspiruje cię do zrobienia z tym czegoś.



