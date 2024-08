Gabriela to kobieta o ogromnych pokładach energii i gorącym temperamencie. Jest dynamiczna, pełna życia i zawsze gotowa do działania. Cieszy się każdą chwilą i nie lubi odkładać niczego na później. Jej spontaniczność i entuzjazm są zaraźliwe, a jej obecność rozwesela każde towarzystwo. Gabriela to także osoba bardzo pewna siebie i swoich możliwości. Wierzy w swoje umiejętności i nie boi się podejmować ryzyka. Jest ambitna, dąży do sukcesu i nie poddaje się zbyt szybko. Nawet w obliczu porażek potrafi zachować optymizm i wyciągnąć wnioski na przyszłość.