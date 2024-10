Choć najlepsze dla zodiakalnych Lwów miesiące już za nami, to listopad też może okazać się niezwykle łaskawy dla kobiet spod tego znaku zodiaku. Lew, którego tzw. "planetą opiekuńczą", czyli ciało niebieskie, które daje energie i roztacza ochronę nad znakiem, jest Słońce, rozgrzeje ten jesienny miesiąc.

To właśnie w listopadzie kobiety spod znaku Lwa mogą liczyć na gorące momenty w swojej pracy, a co za tym idzie - na sukcesy zawodowe. Ambitne Lwy będą mogły wykazać się w sytuacjach kryzysowych i zyskają tym szacunek i podziw współpracowników, a to dla Lwa największa nagroda.