Niezależnie od tego, czy jesteś Rakiem napędzanym zamiłowaniem do bezpieczeństwa, czy napędzanym impulsami Strzelcem, masz swoje finansowe DNA. Spójrz, co twój znak mówi o tym, jak wydajesz swoje ciężko zarobione pieniądze. Wykorzystaj tę wiedzę, aby zbudować dla siebie najlepszą możliwą przyszłość. I pamiętaj: jedynymi złymi wydatkami są te, które nie są zgodne z twoimi wartościami i priorytetami. Weź odpowiedzialność za to, kim jesteś i na co zdecydujesz się wydać pieniądze. Zrób to z szeroko otwartymi oczami i bądź dumny z wyborów, których dokonujesz.

Spis treści: 01 Baran

Baran 02 Byk

Byk 03 Bliźnięta

Bliźnięta 04 Rak

Rak 05 Lew

Lew 06 Panna

Panna 07 Waga

Waga 08 Skorpion

Skorpion 09 Strzelec

Strzelec 10 Koziorożec

Koziorożec 11 Wodnik

Wodnik 12 Ryby

Baran

Baran ciężko pracuje i "ciężko" wydaje. Uwielbiasz polować na rzeczy, możesz być bardzo dobry w oszczędzaniu, przetrząsasz oferty, żeby znaleźć jak najkorzystniejszą dla siebie. Kiedy czegoś chcesz, znajdujesz sposób, aby to zdobyć. Wszystko, co robisz, odbywa się z dużą energią, więc upewnij się, że wkładasz trochę tej intensywności w swoje cele oszczędnościowe.

Na co najchętniej wydają Barany: na zajęcia sportowe, prezenty dla sympatii i fantazyjne obuwie

Byk

Byki podążają za tym, co jest modne i w trendach. W niemal dziecinny sposób rozwijają swoją tożsamość poprzez decydowanie o tym, co lubią, a czego nie. Kochają luksus i komfort i są najlepsze w rozpieszczaniu siebie i innych. Kusi cię, Byku, wszystko, co przynosi osobistą przyjemność i kochasz być otoczony wysokiej jakości przedmiotami, które odzwierciedlają twoje osobiste standardy i pragnienia.

Ponieważ uważasz wszystko w swojej starannie pielęgnowanej sferze wewnętrznej za cenne, uwielbiasz dbać o rzeczy, miejsca i ludzi, którzy są ci najbliżsi. Kiedy nie poddają się potrzebom wydatków, Byki potrafią oszczędzać. Wiesz, że życie musi być dobre nie tylko teraz, ale także na dłuższą metę. Pamiętaj o tym i miej świadomość, że tylko dlatego, że coś "robi ci" dobrze, nie oznacza to, że tego potrzebujesz.

Na co wydają Byki: na dobre restauracje, książki, drogie dodatki i ciuchy.

Bliźnięta

Bliźnięta chcą doświadczyć każdej rzeczy, jaką ten świat ma do zaoferowania i chcą wszystkie zachcianki spełniać natychmiast, a jeśli to niemożliwe, to chociaż bardzo szybko. Mają dar poruszania się po wielu różnych światach. Dołożą wszelkich starań w pogoni za tym, co nowe, ponieważ dla Bliźniaków bycie narażonym na doświadczenia, które pomogą się uczyć, jest tym, o co chodzi w życiu. Mogą mieć wiele osobowości, ale mają tylko jedną rzeczywistość finansową, dlatego w tej kwestii po prostu muszą być skoncentrowane.

Mają fantazję, ale są też zaskakująco dobre w oszczędzaniu na rzeczy, które są dla nich ważne. Kiedy potrzebuję mieć gotówkę, aby pomóc sfinansować następną podróż, kolejne marzenie, potrafią zacisnąć pasa.

Bliźnięta najwięcej wydają na: członkostwo premium w portalach randkowych, bilety na koncerty, loty.

Rak

Dla ciebie liczy się to, co jest w środku - a nie na zewnątrz. Stworzenie spokojnej oazy dla siebie i swoich bliskich, z dala od stresorów świata, zawsze będzie twoim priorytetem finansowym. Stworzenie ciepłego gniazda wzmacnia cię, buduje twoje pielęgnacyjne ciągoty. Raki wydają dużo na przedmioty, które ich zdaniem gwarantują komfort i bezpieczeństwo i nie ma tu znaczenia, czym im się podobają, czy nie. Mogą być również podatne na impulsywne wydatki.

Twoje głębokie pragnienie bezpieczeństwa jest twoim światłem przewodnim, drogi Raku, ale upewnij się, że widzisz cały obraz, zanim pójdziesz za głosem serca. Poświęć czas, aby głęboko wysłuchać swoich uczuć i naprawdę zrozumieć swoje potrzeby, zanim wydasz na nie pieniądze. Zadaj sobie pytanie: czy istnieje tańszy sposób na zaspokojenie moich potrzeb już teraz?

Na co najwięcej wydają Raki: rośliny doniczkowe, egzotyczne herbaty z różnych stron świata, wspaniałą ręcznie robioną ceramikę, wypieki i subskrypcje streamingowe.

Lew

Lwy sprawiają, że życie wygląda dobrze. Są wspaniałe we wszystkim, co robią i wydatki nie są tu wyjątkiem. Mają wrodzony dar do zarabiania pieniędzy i zawsze mają na to, czego aktualnie potrzebują. Dla Lwa niezwykle ważni są ludzie, lubi okazywać im przywiązanie i uwagę, jest lojalny i kochający, co lubi też okazywać, sprawiając najbliższym prezenty. Jest w tym bardzo hojny. Lwy nie boją się zaciągania kredytów i pożyczek. Kiedy potrzebują coś zrobić, zawsze mają kreatywny plan i lubią działać w dłuższej perspektywie.

Na co wydają Lwy: kolejna runda drinków, szykowne stroje, fikuśna bielizna, wszystko, co wygląda świetnie.

Zdjęcie Horoskop finansowy / 123RF/PICSEL

Panna

Panna ma zarządzanie pieniędzmi w małym palcu. Kolorowe arkusze kalkulacyjne, wielopoziomowe konta oszczędnościowe i aplikacje do budżetowania - to jej żywioł. Ale ta dbałość o szczegóły nie jest tylko ćwiczeniem w kontrolowanym szaleństwie - to służba czemuś większemu. Masz, Panno, tendencję do oszczędzania pieniędzy, aby móc przekazać darowiznę na rzecz organizacji lub sprawy, która jest ci bliska. To zobowiązanie do przestrzegania waszych zasad utrzymuje twoje finanse w ryzach. Może być ci trudno zrozumieć, kiedy reszta z nas, zwykłych śmiertelników, walczy o utrzymanie naszych wydatków w zgodzie z naszymi wartościami. Upewnij się, że cała twoja ciężka praca opłaca się, inwestując część swoich oszczędności, aby upewnić się, że działasz na rzecz swojej przyszłości.

Panna wydaje na: smakołyki i zabawki dla swojego zwierzaka, odzież vintage, świece, kampanie crowdfundingowe.

Waga

Wago, jeśli nie kupowałaś produktów do pielęgnacji włosów w ciągu ostatnich 48 godzin, prawdopodobnie powinnaś poprosić kogoś o sprawdzenie pulsu. Istnieje prawdopodobieństwo, że to ty utrzymujesz całe platformy zakupów online na powierzchni. Jeśli wygląda dobrze, sprawia, że polepsza się samopoczucie lub brzmi dobrze, Waga tego chce. Jako dziecko Wenus, piękno i przyjemność są w centrum wszystkiego, co robi i wszystkiego, czym jest. Wagi są impulsywnymi "wydawaczami" pieniędzy, za to najmniej chętnie z całego zodiaku zaciągają kredyty.

Może być ci trudno odmówić sobie zakupu, który na pewno sprawi, że twoje życie będzie piękniejsze, ale skup się na wniesieniu niektórych z twoich umiejętności do swojego życia finansowego. To wszystko w imię lepszego życia.

Waga wydaje na: szampana, kwiaty, luksusowe botaniczne produkty do pielęgnacji skóry, kilka butelek wody gazowanej dziennie.

Skorpion

Nienawidzisz, gdy ktoś próbuje cię zrozumieć, Skorpionie, ale po prostu pozwól nam choć spróbować. Cenisz strategię, kontrolę i poczucie, że jesteś o krok przed wszystkimi. Wprowadzenie tej mentalności do twoich pieniędzy pozwoli ci przygotować się na przyszłość. Zawsze grasz, aby wygrać. Skorpiony starają się oszczędzać regularnie i wydawać tylko na to, co niezbędne. Wykorzystaj tę cechę i zacznij wcześniej oszczędzać na emeryturę i inne strategiczne cele finansowe.

Na co najwięcej wydają Skorpiony: ten terapeuta, od którego myślisz, że jesteś mądrzejszy, czarna kawa i jeszcze więcej czarnych ubrań.

Strzelec

Jowisz, planeta szczęścia i ekspansywności, zawsze nad tobą czuwa, Strzelcu. To sprawia, że jest ci łatwiej niż większości oczekiwać wielkich rzeczy od wszechświata i angażować się w dążenie do tych wielkich celów. Masz tendencję do wydawania na rzeczy, które poszerzą twoje osobiste doświadczanie świata, takie jak podróże, edukacja i przedsiębiorczość. Większość Strzelców stara się rozmawiać o pieniądzach z innymi. Muszą mieć duży obraz i szerokie horyzonty intelektualne, aby zrozumieć świat, a najlepszym sposobem, aby się czegoś nauczyć, jest zadawanie pytań.

Wydatki Strzelca to: metafizyczne książki i przewodniki turystyczne, impulsywne zakupy bez ładu i składu - po prostu dosłownie pierwsza rzecz, którą widzisz musi być twoja.

Koziorożec

Koziorożce czują się bezpiecznie tylko wtedy, gdy wspinają się na szczyt. Chcesz ciężko pracować, a następnie zaoszczędzić na zakupach. Nie interesują cię słabe produkty ani krótkotrwałe trendy. Często stresujesz się wydatkami i oszczędnościami. Nie stresujesz się zarabianiem, wiesz, że sobie poradzisz. Koziorożec wie, że dobre życie obejmuje również poczucie bezpieczeństwa w przyszłości. Zwróć na to uwagę i uporządkuj swoje sprawy finansowe za pomocą planu, który ma nieprzewidziane okoliczności dla wszystkich twoich aspiracji.

Wydatki Koziorożca: okazje, inwestycje w firmę, jedzenie.

Wodnik

Wodniki są bardzo skoncentrowane na oszczędzaniu. Lubią być rozsądne i muszą rozważyć wszystkie za i przeciw zanim zrobią cokolwiek. Ta naturalna perspektywa dużego obrazu pozwala rozważyć zalety zakupu przed wydatkami i pomaga wprowadzić długoterminowe perspektywy planowania finansów. Wodnik wie, że jego własne "zdrowie" finansowe jest ściśle powiązane ze zdrowiem rodziny, więc ciężko pracuje, by być w stanie zapewnić jej godny byt i bezpieczeństwo. To dla Wodnika niezwykle ważne, aby mieć przestrzeń i wolność, aby być w pełni samodzielnym.



Wodnik wydaje na: nową elektronikę, wspieranie lokalnych artystów, wegański lakier do paznokci, alternatywne zabiegi zdrowotne.

Ryby

Kosmiczna Ryba płynie przez ludzkie życie z głębokim poczuciem celu. Często nie dba o rzeczy materialne, ale pieniądze się jej trzymają. Ryby potrafią afirmować życie i w jakby magiczny sposób skupiając się na pieniądzach, przyciągają je do siebie. Przywiązują dużą wagę do posiadania planu finansowego na przyszłość.



Ryby wydają na: kryształy, kursy astrologii online, materiały artystyczne, nowe talie Tarota, ogromne szale.

