Ewa Wachowicz to jedna z najbardziej restauratorek w Polsce. Na antenie Polsatu można oglądać jej autorski program "Ewa gotuje". Gwiazda często pojawia się również w porannym paśmie "halo tu polsat", gdzie prezentuje rozmaite przepisy i zdradza przydatne w kuchni triki. Ostatnio przygotowała niemałą niespodziankę dla fanów słodkich przekąsek.

Zobacz też: Słodka tarta z dynią i mascarpone od Ewy Wachowicz

Ewa Wachowicz prowadzi swój program "Ewa gotuje", pojawia się też w porannym pasmie "halo tu polsat" Artur Zawadzki Reporter

Jak poprawnie zawijać rogaliki? Patent zdradza Ewa Wachowicz

Wachowicz zaprezentowała przepis na rogaliki z nadzieniem śliwkowym. To wręcz idealna propozycja do popołudniowej kawy. Przy okazji Wachowicz zdradziła też prosty trik na to, by rogaliki nie zawijały się podczas pieczenia. Co to za sposób?

- Istnieje parę patentów, aby czubeczek nie odwijał w trakcie pieczenia. Jeden z nich to taki, w którym jest on posmarowany delikatnie roztrzepanym jajkiem. Podczas zawijania czubeczek powinien znajdować się węższą stroną "do środka". Dzięki temu rogaliki będą miały szansę zawinąć się do środka rożka - wyjaśniła w nagraniu opublikowanym na Instagramie.

Rozwiń

Przepis Ewy Wachowicz na rogaliki z nadzieniem śliwkowym

Jak przygotować rogaliki z nadzieniem z suszonych śliwek według przepisu Ewy Wachowicz? Oto przepis, który zaprezentowała podczas programu "halo tu polsat".

Składniki:

3 szklanki - mąki pszennej lub orkiszowej jasnej,

połowa szklanki - śmietany 18 proc.,

40 g - świeżych drożdży,

1 łyżka - cukru trzcinowego,

2 - jajka,

200 g - masła.

Nadzienie:

powidła z suszonych śliwek,

1 łyżeczka cynamonu,

2 łyżki kakao.

Do przygotowania lukru potrzebujesz soku z cytryny, połowę łyżeczki cynamonu oraz cukier puder.

Sposób przygotowania:

Przesiej mąkę do miski, zrób dołeczek i dodaj śmietanę. Następnie dodaj pokruszone drożdże, dodaj odrobinę cukru i delikatnie wymieszaj. Przykryj miskę i odstaw na 20 minut. Podgrzej powidła śliwkowe, dodaj cynamon, kakao - całość dokładnie wymieszaj. Do mąki z zaczynem drożdżowym wbij jajka, dodaj kostkę masła i wyrób ciasto. Gdy zacznie odchodzić od miski, przełóż je na stolnicę i zagnieć. Podziel ciasto na sześć równych części, z każdej uformuj krążek, rozwałkuj i utwórz sześć trójkątów. Na ich brzegi nałóż powidła (muszą być wystudzone). Zwiń ciasto, zagnij końcówki i uformuj rogaliki. Poukładaj je na blasze z papierem i wstaw do piekarnika na 180 st. C. Idealna rogaliki powinny mieć złoty kolor.

Na koniec przygotuj polewę. Do soku z cytryny wsyp cynamon i cukier, utrzyj je. Polewę umieść na wystudzonych rogalikach.

Źródło: halotu.polsat.pl, instagram.com/ewawachowicz

"Ewa gotuje": Zupa dyniowa z kurkami Polsat