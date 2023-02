Spis treści: 01 Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - BARAN

02 Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - BYK

03 Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

04 Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - RAK

05 Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - LEW

06 Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - PANNA

07 Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - WAGA

08 Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - SKORPION

09 Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - STRZELEC

10 Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - KOZIOROŻEC

11 Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - WODNIK

12 Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - RYBY

Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - BARAN

Odwrócony Głupiec, Sprawiedliwość, Słońce

Już od samego poniedziałku skupisz się na tym, żeby kontynuować dawne zamierzenia. W pracy na etacie możesz liczyć na efektywną pracę twórczą, która zaowocuje nowymi projektami. Barany prowadzące własną działalność gospodarczą będą zaangażowane w rozwój firmy i zdobywanie klientów nawet nieszablonowymi metodami. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały utrudnione kontakty z potencjalnym pracodawcą. W sprawach finansowych to czas na zaciśnięcie pasa.

Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - BYK

Odwrócona Królowa mieczy, trójka kielichów, Rycerz mieczy

Aura tego tygodnia przyniesie pozytywne rozmowy z innymi. W pracy na etacie zaczniesz wszystko od początku i będziesz realizował projekty w taki sposób, jaki tobie najbardziej odpowiada. Byki działające na swoim muszą zweryfikować własne myślenie, jeśli nie chcą popadać w coraz to nowe większe kłopoty. Pod koniec tygodnia zaczniesz odkrywać nowe, dotąd niedostrzegane możliwości. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia mogą liczyć na wsparcie ze strony bliskich. W sprawach finansowych niekorzystnie, bo zostaniesz obciążony dodatkowymi wydatkami.

Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - BLIŹNIĘTA

Piątka denarów, Król kielichów, Pustelnik

W tym tygodniu czeka cię ostra rywalizacja z konkurencją. W pracy na etacie szef wymagał będzie od ciebie predyspozycji intelektualnych, które sprawdzą się w nietypowych projektach. Bliźnięta prowadzące własną działalność gospodarczą będą starały się wprowadzić do firmy unowocześnienia i innowacje, które pozwolą im poprawić jakość funkcjonowania. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia zaangażują się i zrobią wszystko, by w szybkim czasie podjąć korzystny wakat. W sprawach finansowych będziesz realizował wcześniej ustalony budżet. W ten sposób unikniesz niepotrzebnych wydatków!

Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - RAK

Czwórka mieczy, odwrócony Król buław, Paź kielichów

Aura tego tygodnia zachęci cię do poszerzania horyzontów. W pracy będziesz dążył do poszukiwania wiedzy potrzebnej do rozwoju bądź rozpoczynania nowych projektów. Raki prowadzące własną działalność gospodarczą będą miały doskonały moment na realizację wcześniej wyznaczonych planów. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia powinny bardziej realnie podchodzić do tego tematu, bo obecnie są oderwane od rzeczywistości i snują iluzoryczne hipotezy. W sprawach finansowych możesz mieć problemy z płynnością gotówkową.

Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - LEW

Siódemka kielichów, Cesarz, odwrócony Świat

Początek tygodnia przyniesie pewne blokady, które uniemożliwiają ci działanie. W pracy przede wszystkim liczyć się będzie twoja dobra pamięć, bo ktoś będzie starał się wmówić ci coś, czego nie zrobiłeś. Lwy prowadzące własną działalność gospodarczą w swoich działaniach będą opierały się na logice, bo tylko w ten sposób unikną niepotrzebnych klęsk. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą leniwe i niewiele zdziałają w tym kierunku. W sprawach finansowych poniesiesz pewne koszty z powodu błędnej analizy, której nie da się już odwrócić.

Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - PANNA

Czwórka denarów, odwrócona szóstka denarów, Księżyc

W tym tygodniu dopadną cię różnego rodzaju zmartwienia. W pracy na etacie będziesz musiał podjąć więcej wysiłku, by przekonać innych do swoich racji, a i to nie będzie takie proste. Panny prowadzące własną działalność gospodarczą poprzez fałszywych doradców wplatają się w zawiłe problemy, z których potem trudno im będzie znaleźć dobre wyjście. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą znudzone stanem bezrobocia, mimo to nie wykażą się więcej niż do tej pory, by znaleźć jakąś robotę. W sprawach finansowych zyskasz więcej kasy poprzez sprzedaż.

Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - WAGA

As denarów, odwrócona siódemka buław, ósemka buław

Aura tego tygodnia przyniesie determinację w działaniu. W pracy na początku tygodnia będziesz poszukiwał inspiracji, która zachęci cię do odkrywania nowych horyzontów, ale już od środy ostro zabierzesz się do roboty i nic nie powstrzyma cię przed realizacją wyznaczonych celów. Wagi prowadzące własną działalność gospodarczą będą musiały pogłębić swoją wiedzę ze sprzedaży, jeśli zależy im na większym ruchu w interesie. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia przyjmą ofertę nie do końca zgodną z tym, czego oczekują, ale zapewniającą im byt finansowy. W sprawach finansowych będziesz narzekał na drożyznę, która jest wokół ciebie.

Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - SKORPION

Szóstka mieczy, dwójka mieczy, odwrócona dziesiątka mieczy. W tym tygodniu zadbasz o to, żeby lepiej ci się wiodło w sprawach zawodowych. W pracy na etacie skupisz się na podnoszeniu standardu miejsca wykonywanej pracy, bo praca w dobrych warunkach zwiększa twoją motywację. Skorpiony prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na korzystną współpracę z bliskimi, co oczywiście odbije się na zwiększonych przychodach. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą czuły niepewność, bo nic dobrego nie będzie im się trafiać. W sprawach finansowych pogorszy się wydajność twojego portfela.

Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - STRZELEC

Diabeł, siódemka denarów, odwrócona dziesiątka kielichów

Aura tego tygodnia przyniesie pozytywne energie. W pracy na etacie pojawią się przyjemne podróże związane z różnymi delegacjami czy spotkaniami z ludźmi. Strzelce prowadzące własną działalność gospodarczą powinny uważać na słowa, bo mogą wprowadzić niepotrzebne napięcie w relacjach zawodowych. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały dobry czas, bo ich umiejętności przekonywania do siebie innych staną się niezwykle skuteczne. W sprawach finansowych nieco kłopotów, bo trudno ci będzie znaleźć dobre wyjście ze skomplikowanej sytuacji.

Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - KOZIOROŻEC

Dziewiątka buław, odwrócony Sąd Boży, piątka kielichów

W tym tygodniu będziesz starał się wzmocnić swoją pozycję. W pracy na etacie zadbasz o dobrą organizację, tak by twoje obowiązki były wykonywane na czas i nie tworzyły się żadne zaległości. Koziorożce prowadzące własną działalność gospodarczą będą starały się tworzyć nowe podstawy, bo stare przestały się sprawdzać i firma utknęła w miejscu. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia poprzez braki w wykształceniu będą miały mniejsze szanse na wymarzony wakat. W sprawach finansowych powiedzie ci się, bo odzyskasz włożone w coś pieniądze.

Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - WODNIK

Siła, czwórka buław, odwróceni Kochankowie

W tym tygodniu skupisz się na realizacji planów. W pracy oddalisz obawy i zaczniesz działać w grupie, dzięki czemu przewidywane kłopoty nie nadejdą. Wodniki prowadzące własną działalność gospodarczą otrzymają dobre wiadomości, które pomogą im poszerzyć możliwości wpływów firmy. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą utrzymywały się na starej pozycji. W sprawach finansowych możesz liczyć na proces pozytywnych zmian. W weekend poznasz wpływowe osoby, które pomogą ci w biznesie.

Horoskop finansowy [27.02-5.03.2023 r.] - RYBY

Piątka buław, Paź mieczy, odwrócona piątka mieczy

Aura tego tygodnia zaskoczy cię dobrą pasą. W pracy dzięki dokładnej analizie bez zbędnych spekulacji podejmiesz decyzje, które okażą się strzałem w dziesiątkę. Ryby prowadzące własną działalność gospodarczą niestety pozwolą się wykorzystać komuś, kto namówi je na niekorzystne inwestycje. Osoby spod tego znaku poszukujące zatrudnienia będą miały szansę nowego startu w znacznie bardziej sprzyjających okolicznościach niż w poprzednich tygodniach. W sprawach finansowych uważaj na różnego rodzaju promocje, by się nie naciąć i potem żałować.

