Październik dla zodiakalnego Barana będzie dosyć ciężkim miesiącem, z tego powodu powinien skupić się głównie na rodzinie i najbliższych, aby otrzymać od nich wsparcie i dobre rady. Dla Byka będzie to czas dosyć wymagający i sprawdzający jego potencjał, głównie zawodowy. To, czy Byk zda ten życiowy egzamin, będzie zależało tylko od jego uporu i determinacji

Dla zodiakalnych Bliźniąt październik nie będzie najlepszym miesiącem. Głównym ich problemem będzie komunikacja i współpraca. Dla Raka to dobry czas na przemyślenia i samodoskonalenie.

Zodiakalny Lew, w październiku opadnie z sił. Miesiąc ten, będzie trudny i wymagający, głównie ze względu na samopoczucie. Panny powinny zwrócić uwagę na swoje zdrowie i bardziej się sobą zaopiekować Waga będzie musiała udowodnić, że zasługuje na to co ma, a nawet walczyć o swoją pozycję

Dla zodiakalnego Skorpiona październik będzie kolejnym dobrym i udanym miesiącem, w którym może zaprezentować się z najlepszej strony. Dla Strzelca to czas pełen niespodzianek.

Koziorożec powinien uważać na swoje zdrowie. Wodnik nie będzie narzekać, a dla zodiakalnych Ryb to będzie miesiąc wyzwań

Horoskop na październik 2022 r. - BARAN

Uczucia:

Baran w tym miesiącu nie będzie w najlepszym nastroju, nerwy często będą brały górę, głównie za sprawą buntowniczej energii Marsa. Niemniej Wenus będzie je lekko łagodzić. Dlatego też, przy odrobinie pracy nad sobą, Baran jest w stanie uzyskać harmonię. Zdecydowanie powinien to wykorzystać do utrzymania ciepłych relacji w związku, a także z najbliższą rodziną. To będzie procentowało spokojem, ukojeniem po ciężkich chwilach pracy. Będzie też mógł, dzięki temu, liczyć na pomoc i wsparcie bliskich, bez których byłoby mu ciężko przeżyć ten czas. Samotne Barany nie będą miały ani czasu, ani ochoty na krótki romans, jednakże również na stały związek szanse nie będą duże.

Kariera i finanse:

Październik będzie ciężkim miesiącem w karierze Barana. Pluton nie będzie mu ułatwiał kontaktów międzyludzkich, a Mars przyczyni się do tego, że Baran będzie mocno poddenerwowany i podminowany. To nie będzie pomagać w pracy. Przed Baranem ciężki czas, pomyłki, niedociągnięcia i kłótnie, ale też walka o swoje. Jeśli Baran wytrzyma napięcie i nie wybuchnie do końca miesiąca, to uda mu się wszystko wyprostować. Pieniędzy Baranowi w tym miesiącu nie zabraknie. Nie uda mu się jednak odłożyć większej kwoty, na zapas z powodu większych wydatków

Zdrowie:

Baran w tym miesiącu nie będzie się czuł dobrze. Stres i nerwy dadzą o sobie znać bardzo szybko. Będzie czuł się zmęczony i osłabiony i tak też w rzeczywistości będzie. Niestety jego odporność znacznie osłabnie i może się to skończyć co najmniej kilkudniową infekcją.

Horoskop na październik 2022 r. - BYK

Uczucia:

Choć żadna z planet nie będzie wysyłać negatywnej energii w sferze miłości, Byk nie będzie w październiku w miłosnym nastroju. Za dużo będzie się działo u niego w sferze zawodowej. Dlatego związek i partner zostaną zepchnięte na boczny tor. To nie wpłynie dobrze na relację i mogą się w związku z tym pojawić nieporozumienia i konflikty. Samotne Byki w tym miesiącu mają szanse jedynie na przelotny romans, czy też kilka niezobowiązujących flirtów. Na stały związek, czy też spotkanie prawdziwej miłości raczej nie ma szans.

Kariera i finanse:

Zawodowo, będzie to wymagający miesiąc dla zodiakalnego Byka. Choć trzeba przyznać, że planety będą mu sprzyjać. To właśnie w październiku, Byk będzie stawał przed dużym wyzwaniem zawodowym. To najlepszy czas na zmianę pracy, walkę o podwyżkę, awans, czy nowy kontrakt. To też bardzo dobry moment na szukanie pracy. Cokolwiek jest w planach Byka, to właśnie jest czas na realizację, ponieważ wszystko może mu się udać. Będzie musiał dać z siebie dużo, ale na pewno mu się to opłaci. Pieniędzy w tym miesiącu Bykowi nie zabraknie, a nawet jest szansa na to, że swoimi działaniami sprawi, że znacznie podniesie się jego stopa życiowa.

Zdrowie:

Tu nie wszystko przebiegnie po myśli Byka. Jeśli odpowiednio o siebie nie zadba, to czeka go przeziębienie. Dlatego warto zapobiegać niż leczyć.

Horoskop na październik 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Zdjęcie Październik nie będzie dobrym miesiącem dla zodiakalnego Bliźniaka / 123RF/PICSEL

Uczucia:

Mars i Pluton sprawią, że Bliźnięta w październiku będą bardzo pobudzone i poddenerwowane. Odbije się to negatywnie na ich związku. Dojdzie do kilku poważnych konfliktów i kłótni. Zabraknie bliskości i ciepła w związku, co Bliźnięta dotkliwie odczują. Pod koniec miesiąca, Wenus lekko odczaruje zły nastrój i ciężką atmosferę, jednakże za dużo będzie do naprawy, żeby mogło to diametralnie zmienić sytuację w związku. To będzie wymagało dużo pracy. Układ planet sprawi, iż samotne Bliźnięta będą bardziej odpychać od siebie innych, niż przyciągać potencjalnych partnerów. Dlatego w tym miesiącu powinny jednak skupić się na sobie.

Kariera i finanse:

Wpływ Marsa sprawi, że Bliźnięta w tym miesiącu nie będą umiały się skupić, a wszyscy dookoła będą im przeszkadzać, czemu dadzą widoczny obraz. Trudno liczyć na to, żeby były miłe i sympatyczne. W tym miesiącu powinny skoncentrować się na pracy samodzielnej, a jeśli mają taką możliwość, to nawet zdalnej. Na pewno nie zaszkodzi im też krótki urlop. Pod względem finansowym na nagrodę, czy dużą premię, nie mają co liczyć. Jeśli jednak, do tej pory rozsądnie gospodarowały, to na brak pieniędzy nie powinny narzekać.

Zdrowie:

Bliźnięta w tym miesiącu będą miały zdecydowanie gorszy nastrój i dużo stresujących sytuacji. Dlatego powinny zadbać o spokój i równowagę wewnętrzną.

Horoskop na październik 2022 r. - RAK

Uczucia:

Wenus wraz z Jowiszem w tym miesiącu sprawią, że Rak okaże się w związku pewnym siebie partnerem, na którego można liczyć. Dzięki temu jego związek odżyje, a relacje z partnerem znacznie się poprawią. Rak poświęci dużo czasu na rozmowy z miłością swojego życia, nie zaniedba również sfery intymnej. Otworzy się na nowe doświadczenia, co wprowadzi jego związek na wyższy poziom. Czułość, namiętność i dużo intymności sprawi, że miłość rozkwitnie. Samotne Raki będą miały szansę zauroczyć kogoś na tyle mocno, że może z tego narodzić się prawdziwa miłość.

Kariera i finanse:

Październik będzie owocnym miesiącem dla Raka w sferze zawodowej. Ma szansę pokazać się z innej strony i zyskać szacunek. Mars da mu siłę i pewność siebie, a Jowisz sprawi, że będzie bardziej towarzyski. Razem da to niesamowitą mieszankę, dzięki której Rak może wyjść przed szereg i zostać zauważonym. To jest też bardzo dobry czas dla Raka na naukę i podnoszenie swoich kompetencji lub też zupełną zmianę kierunku, jeśli chodzi o drogę zawodową, którą podąża. Nauka, którą podejmie właśnie teraz, to jest to, co Rakowi da w przyszłości wymierne korzyści finansowe. Finansowo nie będzie źle w tym miesiącu.

Zdrowie:

Rak nie będzie w najlepszym stanie w tym miesiącu. I choć nie chodzi tu o jakieś konkretne i ciężkie choroby, to jednak będzie musiał się zmierzyć z osłabieniem, częstszymi bólami głowy, powinien też uważać na zatoki.

Horoskop na październik 2022 r. - LEW

Uczucia:

Na relacje partnerskie i atmosferę w związku, Lew nie powinien narzekać. Dzięki Wenus Jego miłość będzie się utrzymywała na odpowiednim poziomie, nastroju do kłótni nie będzie. Na pewno Lew będący w związku, może liczyć na wsparcie i ciepło partnera, których w tym miesiącu będzie bardzo potrzebował. Sam nie wniesie wiele do związku, ale będzie wdzięczny i oddany, a to już dużo. Samotne Lwy mogą spotkać na swojej drodze kogoś, kto się nimi zaopiekuje i da dużo ciepła, choć lew nie otworzy się przed nikim nowym, to chętnie przyjmie każdy przejaw zainteresowania.

Kariera i finanse:

Zawodowo, to nie będzie najlepszy czas dla Lwa. Przed nim nowe wyzwania i dużo obowiązków. Lew będzie posiadał wszelkie predyspozycje i kompetencje, aby sobie z nimi poradzić. Jednakże da o sobie znać przesilenie jesienne, a także słaby stan zdrowia i nie wszystko pójdzie tak, jakby mogło. Dlatego Lew powinien skupić się tylko na rzeczach niezbędnych do wykonania.

Pieniędzy zabraknąć mu nie powinno, choć może się okazać, że jest ich mniej niż ostatnio, ze względu na większe wydatki, a przed Nim cięższy czas z mniejszymi wpływami. Pora zacisnąć pasa.

Zdrowie:

Lew w październiku będzie w złym stanie zdrowotnym. Czeka go duże osłabienie organizmu, brak sił, energii. Do tego możliwe są infekcje, które mogą go wyłączyć z życia codziennego na jakiś czas. Lew powinien w tym miesiącu bardzo na siebie uważać i nie unikać lekarzy.

Horoskop na październik 2022 r. - PANNA

Zdjęcie Samotne Panny mogą znaleźć miłość swojego życia / 123RF/PICSEL

Uczucia:

Mars wraz z Wenus sprawią, że Panna będzie będzie w związku bardziej odważna i zacznie dominować. Ale będzie to zachowanie pozytywne, otoczy bowiem partnera opieką i nie będzie bała się podejmować ważnych decyzji. Ważne jest jednak to, żeby Panna zadbała także o siebie, aby nie tylko dawać, ale też i brać. Sama też będzie potrzebowała, aby partner okazał jej zainteresowanie i nie powinna bać się o tym mówić głośno. Samotne Panny mają szansę spotkać miłość swojego życia, a dokładniej znaleźć i zainteresować sobą kogoś, kto im się bardzo podoba. Ich odwaga i kreatywność mogą dać bardzo dobre efekty w miłosnych podbojach.

Kariera i finanse:

Dzięki wpływowi Marsa i Plutona, zawodowo Panna ruszy do przodu. W tym miesiącu wykaże się dużą pomysłowością i kreatywnością, co bardzo szybko przyniesie duże i pozytywne efekty. Cokolwiek Panna założy sobie w tym miesiącu, powinno jej się udać to zrealizować. Będzie miała odwagę żeby walczyć o swoje, ale też do podejmowania zupełnie nowych wyzwań. Jeśli Panna myślała o rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy zmianie pracy, właśnie teraz powinna wprowadzić to w życie. Finansowo, Pannę czeka dużo wydatków, dlatego powinna być bardzo oszczędna. Zmiany w życiu, nawet te, które w przyszłości mogą przynieść zyski, na początku wymagają inwestycji.

Zdrowie:

Panny w październiku powinny gruntownie przebadać swój organizm. Dlatego konieczna będzie wizyta u lekarza.

Horoskop na październik 2022 r. - WAGA

Uczucia:

W związku Wagi zapanuje w tym miesiącu pełnia szczęścia i harmonii. To będzie wyjątkowy czas, który Waga spędzi z partnerem. Pełen uniesień, miłości. Będą mieli dużo czasu dla siebie i wykorzystają go w całości tylko dla siebie. Ten miesiąc bardzo ich do siebie zbliży, a wspólnie spędzone chwile wprowadzą związek Wagi na wyższy poziom. Jeśli myślały o czymś w skrytości, to właśnie teraz może się spełnić. Samotne Wagi nie będą nastawiona na szukanie miłości, pozostaną raczej na poziomie marzeń o prawdziwym uczuciu. W rzeczywistości zaś, zajmą się tylko sobą.

Kariera i finanse:

Waga w październiku stanie przed dużym wyzwaniem zawodowym. Mogą otworzyć się przed nią nowe możliwości pracy, awansu, rozwoju, albo potrzeba ugruntowania swojej pozycji, którą ktoś może chcieć podkopać. Niezależnie od sytuacji, Waga będzie musiała się wykazać, udowodnić innym, że może, potrafi, da sobie radę bez względu na wszystko. To nie będzie łatwy miesiąc, tym bardziej, że wpływ zbuntowanego i walecznego Marsa da jej siłę, ale nie cierpliwość. Waga dosyć dobrze sobie poradzi z tymi wyzwaniami, o ile pogodzi się z tym, że nie wszystko w życiu jest sprawiedliwe. Pod względem finansowym, wydatki mogą Wagę zaskoczyć, jednakże znajdzie wyjście z sytuacji, dzięki czemu nie spotka się z brakiem środków na życie.

Zdrowie:

Październik nie będzie dla Wagi najlepszym miesiącem pod względem zdrowia. Stres bardzo mocno ją nadwyręży. Do tego może się spodziewać drobnych przeziębień, czy też infekcji. Na pewno warto zainwestować w dobre suplementy na odporność.

Horoskop na październik 2022 r. - SKORPION

Uczucia:

Mars i Wenus sprawią, że w Skorpiona wstąpią nowe siły i nowe uczucia. I choć będzie dosyć burzliwie w jego związku, bo pojawi się dosyć dużo złości, kłótni i konfliktów, to nie zabraknie też namiętności. A ta wybuchowa mieszanka tylko doda pikanterii związkowi i wcale im nie zaszkodzi, a może wręcz przeciwnie, jeszcze ich zbliży do siebie. Samotne Skorpiony skupią się na szukaniu swojej drugiej połówki i będą miały zaskakująco dużo sił i energii, aby podejść do tego bardzo poważnie. Nie jest wykluczone, że prawdziwa miłość stanie na ich drodze.

Kariera i finanse:

Jowisz i Mars sprawią, że Skorpion znajdzie się zawodowo w odpowiednim czasie, miejscu i na odpowiednim stanowisku i właśnie w tym miesiącu wszystkim to udowodni. Jego praca będzie przebiegać wręcz wzorowo, wszystko będzie zrobione dokładnie, profesjonalnie i na czas. Skorpion, jak rzadko kiedy, nie będzie się przejmował innymi, a skupi się wyłącznie na sobie i swoich zadaniach, co przełoży się na rewelacyjne wyniki. Finansowo to będzie dobry czas. W tym miesiącu Skorpion zasłuży swoją pracą i podejściem na solidną premię.

Zdrowie:

Październik pod względem zdrowia będzie bardzo przychylnym miesiącem dla zodiakalnego Skorpiona. Nawet, kiedy dookoła wszyscy będą chorować, on pozostanie okazem zdrowia.

Horoskop na październik 2022 r. - STRZELEC

Uczucia:

Wenus w połączeniu z Jowiszem sprawi, że w życiu uczuciowym Strzelca wydarzą się rzeczy niespodziewane. Może chodzić o powiększenie rodziny, zaręczyny, oświadczyny, ślub lub inne dosyć nieprzewidywalne sytuacje. To spowoduje szereg zmian w jego życiu i nic już nie będzie takie samo, jak wcześniej. Jednakże, jeśli Strzelec jest w związku z miłości, to będzie to dla niego pasmem szczęścia. Samotne Strzelce spotkają na swojej drodze kogoś, kto stanie się dla nich bardzo ważny. To będzie mentor, przewodnik, przyjaciel, ale osoba ta z czasem może okazać się jedyną i prawdziwą miłością życia.

Kariera i finanse:

Niesamowity układ planet sprawi, że Strzelec nie będzie miał w pracy żadnych problemów, wręcz przeciwnie uda mu się zrobić wszystko, nawet to, co w pierwszej chwili wydawałoby się nie do zrobienia. Kontakt ze wszystkimi współpracownikami będzie miał bardzo dobry. Nie będzie musiał robić dużo, a jednak wszystko co zrobi będzie ważne i wydajne. Dodatkowo, może zostać nagrodzony i pochwalony, co może mieć wpływ na przypływ dodatkowej gotówki w tym miesiącu. Dzięki temu Strzelec będzie mógł sobie pozwolić na nieplanowane zakupy.

Zdrowie:

Zdrowie Strzelca w październiku będzie dobre. Co prawda powinien zadbać o higienę snu i dietę, jednakże nie jest to coś, co mogłoby bezpośrednio zaszkodzić jego zdrowiu.

Horoskop na październik 2022 r. - KOZIOROŻEC

Uczucia:

Na uczucia Koziorożca w tym miesiącu będzie oddziaływać głównie energia Wenus. Dzięki temu, czeka go czas uniesień, miłości, ciepła i bliskości. Partner też będzie zadowolony, bo szczęśliwy Koziorożec, to wspaniały, wspierający i opiekuńczy partner. Możliwy jest też kilkudniowy wyjazd tylko we dwoje. Dlatego październik, w uczuciach, będzie jednym z najlepszych miesięcy dla Koziorożca. Samotne Koziorożce mają szansę spotkać na swojej drodze miłość swojego życia. Głównie dzięki temu, że będą rozsyłać bardzo pozytywną aurę, przez co staną się atrakcyjne dla innych osób. Będą się cieszyć wyjątkowym powodzeniem.

Kariera i finanse:

Układ planet sprawi, że Koziorożec na pracę nie będzie narzekał. Na pewno bowiem, będzie ją miał, nawet jeśli dopiero się o nią stara, to właśnie w październiku powinien ją otrzymać. A jeśli już ją ma, będzie mógł się w niej wykazać i być dużo lepszym od innych. Ma szansę zostać czyimś mentorem, a może nawet przełożony, co wiąże się z awansem i podwyżką. A nawet jeżeli pracuje samodzielnie i zwiększenie finansów zależy tylko od niego, poradzi sobie z tym bez większych problemów. Za pomocą swojej determinacji, uporowi i ciężkiej pracy, która w tym miesiącu będzie czystą przyjemnością.

Zdrowie:

Koziorożce w październiku będą narażone na wszelkiego rodzaju infekcje, głównie wirusowe, dlatego na pewno powinny zadbać o swoją odporność. Przyda się również wykonanie podstawowych badań kontrolnych aby dotrzeć do źródła nagłego osłabienia.

Horoskop na październik 2022 r. - WODNIK

Zdjęcie Samotne Wodniki rzucą się w wir imprez i poznawania nowych osób / 123RF/PICSEL

Uczucia:

Związek Wodnika będzie przechodził trudne chwile, nie na tyle ciężkie, żeby miał on się rozpaść, jednakże bez kłótni i drobnych konfliktów się nie obejdzie. Na szczęście sytuacja diametralnie zmieni się epod koniec miesiąca, kiedy to pozytywna energia Wenus stanie się silniejsza. Wodnik na pewno zdąży rozładować ciężką atmosferę. Paradoksalnie trudne chwile wpłyną na związek Wodnika dosyć pozytywnie, dzięki temu, że pogodzenie się po kłótni zbliży ich do siebie i partnerzy uzmysłowią sobie, jak są dla siebie ważni. Samotne Wodniki rzucą się w wir imprez i poznawania nowych osób, wśród których pojawi się ktoś, do kogo będą się bardzo chciały zbliżyć.

Kariera i finanse:

W pracy Wodnik będzie się absolutnie i całkowicie spełniał. Poczuje się we właściwym miejscu i czasie. Wszystko, co będzie miał do zrobienia, wyjdzie mu bez problemu. Dodatkowo będzie miał szansę wykazać się innymi umiejętnościami, co okaże się dla niego dużą szansą na rozwój. Z jednej strony będzie to pomoc, która będzie potrzebna ze względu na problemy zdrowotne współpracowników, a z drugiej duże odkrycie dużego potencjału, jaki kryje się w Wodniku. Zostanie to dostrzeżone przez przełożonych, co może jeszcze w tym miesiącu przełożyć się na dodatkową gratyfikację finansową.

Zdrowie:

Wodniki nie będą narzekać na swoje zdrowie. Wręcz przeciwnie, będą się bardzo dobrze czuły. Niewątpliwie pomoże im w tym aktywny tryb życia i przebywanie na świeżym powietrzu.

Horoskop na październik 2022 r. - RYBY

Uczucia:

Ryby w październiku będą nadzwyczaj przewrażliwione i skupione na użalaniu się nad sobą. Niewątpliwie nie będzie to dobrze wpływać na ich związek. Na szczęście Ryby nie będą nastawione bojowo, a wręcz przeciwnie, będą potrzebowały czułości i opieki, czym rozczulą partnera, który się nimi zajmie. Jak na tak słabe samopoczucie, uczuć będzie dosyć dużo, a wspólnie spędzone, długie, chłodne, październikowe wieczory, zbliżą ich do siebie.

Samotne Ryby, co prawda nie mają szansy na znalezienie miłości, jednakże mogą się spodziewać koło siebie kogoś, kto wesprze ich w trudnych chwilach.

Kariera i finanse:

W pracy Ryby powinny się skupić wyłącznie na wykonaniu tego, co jest absolutnie niezbędne, a i tak będzie to dla nich dosyć męczące. Przesilenie jesienne, da o sobie znać już na początku miesiąca. Praca będzie sprawiała Rybom dużo problemów i będzie męcząca, dlatego powinny pomyśleć o krótkim urlopie, jeśli tylko będą miały taką możliwość. W pracy i tak nie będą efektywne, a może to wręcz zostać źle odebrane.

Zdrowie:

Ryby w październiku mogą spodziewać się przesilenia jesiennego. To, co może im pomóc i je wzmocnić, to odpoczynek i mimo niechęci, aktywność fizyczna, szczególnie na świeżym powietrzu.