Horoskop miłosny dla wszystkich znaków zodiaku na najbliższy tydzień (22-28 sierpnia 2022 r.) od wróżki Mariwy

Horoskop miłosny tygodniowy (22-28 sierpnia 2022 r.) - BARAN

W tym tygodniu, Baranie, wzmocni się twoja relacja z bliską ci osobą. Czekają cię kolejne zmiany w waszej relacji, a to dlatego, że oboje pracujecie nad tym, żeby wszystko współgrało!

Zachowaj w tym tygodniu dystans w stosunku do osób ze swojego trygonu - ognia; staraj się również mijać z osobami z trygonu wody. Odnosi się to szczególnie Strzelca i do Skorpiona.



Horoskop miłosny tygodniowy (22-28 sierpnia 2022 r.) - BYK

Dołożysz, Byku, wszelkich starań, żeby twoja relacja z partnerem była dla was obojga satysfakcjonująca i to ci się uda. Będzie to pewien sukces, który napełni cię prężnością i przebojowością na co dzień.

O czym jeszcze warto wiedzieć? W tym tygodniu Byk powinien ograniczyć kontakty z osobami z trygonu wody. To może stanowić nie lada problem z racji czasem koniecznych kontaktów zawodowych, ale warto próbować.



Reklama

Horoskop miłosny tygodniowy (22-28 sierpnia 2022 r.) - BLIŹNIĘTA

W ciągu najbliższych dni twoja tolerancja, upór i cierpliwość zaowocują... Wiele zmieni się nie tylko w twoim życiu towarzyskim, ale przede wszystkim w układach partnerskich. A to zmobilizuje cię do podtrzymywania osiągniętych rezultatów na płaszczyźnie osobistej. W tym tygodniu twoją bratnią duszą, Bliźniaku, będzie osoba płci przeciwnej spod znaku Koziorożca. Będziesz mógł liczyć na osoby z trygonu ognia - na Strzelca i na Barana.



Horoskop miłosny tygodniowy (22-28 sierpnia 2022 r.) - RAK

Jeśli, Raku, ciężko pracowałeś nad tym, by umocnić swoją relację z bliską ci osobą i zobaczyłeś pierwsze rezultaty swoich działań, to w najbliższych dniach nie spoczywaj na laurach. Tarot mówi, że warto iść tą samą drogą i nie zatrzymywać się ani na chwilę... W tym tygodniu Raki będą mogły liczyć na wsparcie osób z trygonu ognia, a zwłaszcza na mężczyznę spod znaku Strzelca. Omijaj swój żywioł, czyli wodę, a szczególnie kobiety spod twojego znaku!

Sprawdź również: Długowieczne znaki zodiaku

Horoskop miłosny tygodniowy (22-28 sierpnia 2022 r.) - LEW

Będziesz miał, Lwie, dużo czasu w tym tygodniu na przemyślenie wielu zagadnień, ale nie będziesz gotowy, by podzielić się tymi rozważaniami z bliską ci osobą. Potrzebny będzie ci czas, by całkowicie uporządkować te refleksje i płynące z nich wnioski. W tym tygodniu odczujesz, Lwie, przypływ pozytywnej energii ze strony Panny i Wodnika, czyli z żywiołu ziemi powietrza. Unikaj wody- kogoś spod znaku Skorpiona; będzie on nastawiony do ciebie nieprzychylnie.



Horoskop miłosny tygodniowy (22-28 sierpnia 2022 r.) - PANNA

W najbliższych dniach będziesz chciała, Panno, podzielić się swoimi refleksjami i planami na dalszą przyszłość z bliską ci osobą. Możesz być pewna, że partner weźmie sobie do serca twoje przemyślenia i będzie cię wspierał. W tym tygodniu dobrze się będziesz czuła, Panno, w towarzystwie osób z trygonu powietrza, a szczególnie wśród Wodników. Nie wchodź w relacje ze swoim trygonem - ziemią.



Horoskop miłosny tygodniowy (22-28 sierpnia 2022 r.) - WAGA

Zauroczyłaś się, Wago, nowo poznaną osobą, ale jeszcze nie planuj... Twoja głowa będzie przepełniona marzeniami i fantazjami, ale zabraknie w nich pragmatyczności. Pamiętaj, że w świeżych relacjach dominuje serce, czyli duch, a nie materia; tu jest potrzebne praktyczne myślenie... W tym tygodniu, Wago, będziesz się dobrze czuła wśród osób ze swojego żywiołu - powietrza, a szczególnie wśród Bliźniąt. Trzymaj się z daleka od osób z trygonu ziemi, co odnosi się głównie do Byka.



Zdjęcie Bliźnięta w tym tygodniu powinny unikać zodiakalnych Byków / 123RF/PICSEL

Horoskop miłosny tygodniowy (22-28 sierpnia 2022 r.) - SKORPION

W tym tygodniu, Skorpionie, potrzebna ci będzie rozwaga, dalekowzroczność i odpowiedzialność! Będziesz planował swoją przyszłość w sferze osobistej, więc nie możesz sobie pozwolić na spontaniczność i luz. Zdrowy rozsądek to hasło na najbliższe dni! W tym tygodniu Skorpion powinien odnowić kontakt z osobą ze swojego trygonu - wody, zwłaszcza z kobietą spod znaku Ryb. Warto będzie spojrzeć przychylniej na trygon ognia, na Lwa.



Horoskop miłosny tygodniowy (22-28 sierpnia 2022 r.) - STRZELEC

Możesz poczuć przypływ energii, który spowoduje nasilenie marzeń, planów, niektórych wręcz szalonych. Dobrze się zastanów, może warto przyhamować, zachować powściągliwość, zamiast puszczać wodzę fantazji i iść na żywioł. Strzelec powinien w tym tygodniu nawiązać kontakty z kimś z trygonu ziemi. Tarot mówi, że niezależnie od tego, jakie was łączą stosunki: czy to towarzyskie, czy zawodowe - będzie to dość proste.



Horoskop miłosny tygodniowy (22-28 sierpnia 2022 r.) - KOZIOROŻEC

Tarot kontynuuje prognozę z ubiegłego tygodnia, sygnalizując, że jeśli jednak rozmowa z jakichś względów nie dojdzie do skutku, warto będzie wziąć krótką pauzę w relacji. Taka przerwa pozwoli wam obojgu na pewne dodatkowe a głębsze przemyślenia. W tym tygodniu uda się Koziorożcowi nawiązanie relacji z osobą z trygonu wody - ze Skorpionem. Warto przebywać w otoczeniu osób ze swojego trygonu - ziemi.



Sprawdź: Kobiety spod tych znaków zodiaku są fałszywe

Horoskop miłosny tygodniowy (22-28 sierpnia 2022 r.) - WODNIK

Będziesz, Wodniku, w tym tygodniu przepełniony marzeniami i fantazjami na temat wspólnej przyszłość z bliską ci osobą. Te wizje mogą całkowicie przyćmić ci realny świat, rzeczywistość, a na chwili obecnej powinieneś skupić swoją uwagę! W tym tygodniu Wodniki zrozumieją, jak ważne są relacje z trygonem ognia - zarówno towarzyskie, jak i zawodowe. Możesz oczekiwać na dużą przychylność ze strony osób z tego żywiołu.



Horoskop miłosny tygodniowy (22-28 sierpnia 2022 r.) - RYBY

W tym tygodniu, Rybo, warto będzie spojrzeć realistycznie na wszelkie swoje plany. Koniec bujania w obłokach, czas zejść na ziemię. Nie powielaj błędów z przeszłości, nie buduj na piasku, wyjdź ze swojego wyimaginowanego świata... W tym tygodniu Ryby powinny trzymać się blisko osób z trygonu ziemi, a szczególnie Panny-mężczyzny. Zachowaj dystans w stosunku do osób ze swojego trygonu - wody, co odnosi się do Raka.