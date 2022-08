Kobiety spod tych znaków są fałszywe i toksyczne. Uważaj na nie!

Samoświadomość jest ważna dla każdego z nas i jeśli nie ma cię na tej liście, być może ty też powinnaś poświęcić czas na przyjrzenie się swoim najbardziej negatywnym cechom i spróbować utrzymać je w ryzach.

Byk

Urodzone pod znakiem Byka często postrzegane są jako osoby fałszywe, ponieważ są dość zamknięte w sobie. Nie szaleją, nie opowiadają wszystkim wokół o swoim życiu i wszelkich jego aspektach - swoje uczucia zachowują dla siebie. Nie angażują się w sprawy innych, chyba że zahaczają o ich prywatność czy atakują przekonania. Wtedy Byki potrafią zaatakować i stać się naprawdę toksycznymi ludźmi. Nie wiadomo do końca, czego się po nich spodziewać.

Bliźnięta

Bliźnięta w wielu przypadkach są często uważane za nieco nieautentyczne, ponieważ zawsze wydają się lubić wszystko, co jest na czasie. Uwielbiają się bawić i często są otoczone gromadką ludzi. Ludzie w ich życiu kwestionują ich autentyczność, ponieważ nie wiedzą, która ich twarz jest "prawdziwa". Im bliżej Bliźniąt, tym trudniej odczytać ich intencje.



Waga

Wagi z jakiegoś powodu są okropne w dzieleniu się swoimi emocjami. Nie dopuszczają do siebie innych ludzi i sprawia to, że ci, którzy troszczą się o nie najbardziej, czują się bardzo samotni i odizolowani, nawet gdy żyją pod jednym dachem. To w połączeniu z ich niewiarygodnym urokiem sprawia, że... rozczarowują i uchodzą po prostu za fałszywe. Nie na wszystkie Wagi można liczyć.



Zdjęcie Jak rodzą się toksyczne związki? / 123RF/PICSEL

Skorpion

Skorpiony są zabawnymi i naprawdę interesującymi kobietami, ale mają i ciemną stronę. Są np. bardzo zazdrosne. Sprawiają, że czujesz się tak, jakbyś zamiast być w związku, był własnością Skorpiona, jak piesek czy chomik. Taka zaborczość jest bardzo toksyczna i jeśli Skorpion nad nią nie zapanuje, może być coraz gorzej.



Strzelec

Kobiety Strzelce uwielbiają bawić się ludźmi, manipulować nimi, ponieważ nie zdają sobie sprawy, jak ważne dla nich są. Lubią przecinać więzi i pozostawiać ludzi na lodzie. Chociaż niekoniecznie musi to być coś, co robią wszystkie kobiety Strzelce, pewnego rodzaju "rozedrganie", które noszą w sobie, może uczynić z nich naprawdę niebezpiecznych ludzi.



Koziorożec

Koziorożce są często uważane za nieco fałszywe z uwagi na sposób, w jaki rozwiązują problemy w swoim życiu. Są zbyt poważne i wydają się przez to być sztuczne i fałszywe. Oczekują, że ludzie będą żyć zgodnie z ich zasadami, a to po prostu nie jest coś, na co inni się tak chętnie, jakby Koziorożce chciały, godzą.

