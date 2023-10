Numerologia jest dziedziną ezoteryki, zajmującą się badaniem magicznych właściwości liczb. Zgodnie z jej zasadami, znaczenie mają między innymi liczby przypisane do liter w imieniu i nazwisku, związane z datą urodzenia czy z miejscem zamieszkania. Wpływ na życie może mieć nie tylko numer domu czy lokalu mieszkalnego, ale także i piętro, na którym się mieszka. Co mówi o człowieku mieszkanie na parterze, a co wybór wysokiego piętra w wieżowcu? Wyjaśniamy.

Numer piętra - czy ma znaczenie według numerologii?

Zgodnie z zasadami numerologii , miejsce zamieszkania ma ogromny wpływ na życie człowieka. Każda liczba niesie bowiem ze sobą inną wibrację, która korzystnie lub niekorzystnie oddziałuje na mieszkańców. Numerologia domu czy mieszkania określa, z jaką energią domownicy stykają się każdego dnia. Co ciekawe, znaczenie ma również numer piętra, na jakim mieszka się w bloku.

Rozważając wynajem, czy też zakup jakiegoś mieszkania, skupiamy się głównie na jego wielkości, cenie i lokalizacji. Tymczasem warto zwrócić uwagę także na numery, z jakimi będziemy się stykać — na przykład dominacja cyfry 1 polecana jest tym osobom, które chcą skupić się na karierze i rozwijać się zawodowo. Pamiętajmy jednocześnie, że istotniejsze od liczb grupowych są liczby indywidualne, a zatem na przykład istotniejszy będzie numer mieszkania niż liczba otrzymana z liter nazwy ulicy.

Numer piętra może powiedzieć nie tylko, z jaką energią będzie się codziennie stykać dana osoba, ale też, jakie ma cechy charakteru. Czasami podświadomie lgniemy do jakiegoś miejsca, które jest zgodne z naszą osobowością.

Na którym piętrze najlepiej mieszkać? Polacy wybierają te kondygnacje

Mieszkając na najwyższych kondygnacjach, możemy zachwycać się zwykle najlepszym widokiem. Z kolei jeśli winda ulegnie awarii, wszyscy zazdroszczą mieszkańcom parteru i najniższych pięter. Mieszkania na piętrze pierwszym i drugim cieszą się największym zainteresowaniem - zwłaszcza jeśli jakiś budynek pozbawiony jest windy. Większość Polaków szuka mieszkań na pierwszych trzech kondygnacjach, z pominięciem parteru.

Trudno powiedzieć, na którym piętrze najlepiej mieszkać według numerologii, ponieważ kolejne wibracje cyfr będą lepiej pasowały do jednych ludzi, a mniej do innych. Podobno jednak takie numery, jak 3, 6, 8, 9 i 11 wnoszą do życia pozytywną energię, gdy są związane z miejscem zamieszkania.

Co mówi numer piętra, na którym mieszkasz? Wyjaśni to numerologia

Co oznacza w numerologii numer piętra, na którym się mieszka?

Zdjęcie Większość Polaków szuka mieszkań na pierwszych trzech kondygnacjach / 123RF/PICSEL

Parter lub pierwsze piętro - osoby mieszkające na najniższych kondygnacjach są nastawione na realizację celów zawodowych. To urodzeni liderzy, którzy nie lubią niepotrzebnie tracić czasu, mają wiele zainteresowań i potrafią bez reszty oddać się swojej pasji. Nie boją się eksperymentować, lubią się dokształcać i wciąż do czegoś dążą. Mieszkając na parterze lub na pierwszym piętrze łatwiej skupić się na karierze i osiągnąć sukces w pracy.





- osoby mieszkające na najniższych kondygnacjach są nastawione na realizację celów zawodowych. To urodzeni liderzy, którzy nie lubią niepotrzebnie tracić czasu, mają wiele zainteresowań i potrafią bez reszty oddać się swojej pasji. Nie boją się eksperymentować, lubią się dokształcać i wciąż do czegoś dążą. Drugie, trzecie i czwarte piętro - osoby mieszkające na tych piętrach to introwertycy, którzy jednak lubią spędzać czas w gronie oddanych przyjaciół. Cenią sobie życie rodzinne, ale jednocześnie skupiają się na pracy. Umiejętnie dzielą bowiem czas na życie zawodowe i osobiste. Osoby mieszkające na tych piętrach nie lubią być w centrum uwagi i w każdej sprawie poszukują złotego środka.

- osoby mieszkające na tych piętrach to introwertycy, którzy jednak lubią spędzać czas w gronie oddanych przyjaciół. Cenią sobie życie rodzinne, ale jednocześnie skupiają się na pracy. Umiejętnie dzielą bowiem czas na życie zawodowe i osobiste. Piąte, szóste, siódme i ósme piętro - osoby mieszkające na tych piętrach są pewne siebie, odważne i dbają przede wszystkim o własne potrzeby. Choć mieszkają wysoko, twardo stąpają po ziemi i umieją wykorzystać szanse, jakie zsyła im los. Nie boją się podejmować trudnych decyzji. Są cenione w pracy i doceniane jako solidni przyjaciele.





- osoby mieszkające na tych piętrach są pewne siebie, odważne i dbają przede wszystkim o własne potrzeby. Nie boją się podejmować trudnych decyzji. Są cenione w pracy i doceniane jako solidni przyjaciele. Piętro dziewiąte i dziesiąte - osoby mieszkające na tych piętrach to prawdziwi marzyciele. Weseli, pogodni, pełni szalonych pomysłów i pewni siebie ludzie, którzy lubią wyzwania i dobrą zabawę, a jednocześnie uchodzą za wspaniałych przyjaciół. Na tych kondygnacjach mieszkają ludzie, na których można polegać i którzy jednocześnie umieją cieszyć się życiem.





- osoby mieszkające na tych piętrach to prawdziwi marzyciele. Weseli, pogodni, pełni szalonych pomysłów i pewni siebie ludzie, którzy lubią wyzwania i dobrą zabawę, a jednocześnie uchodzą za wspaniałych przyjaciół. Piętro jedenaste i kolejne piętra - na tak wysokich kondygnacjach mieszkają osoby, które lubią ryzyko i mocne doznania. Mogą być fanami sportów ekstremalnych lub trzymających w napięciu filmów przygodowych. W życiu cenią sobie wolność i niechętnie z niej rezygnują. Są jednak dobrymi partnerami, o ile ktoś nie będzie chciał na siłę ich zmieniać.

