Dlaczego jednego dnia świat zdaje się leżeć u naszych stóp, a kolejnego kompletnie nic nam nie wychodzi? Powodów może być wiele. Do niepowodzeń mogą przyczyniać się: zły nastrój lub niesprzyjające okoliczności

Fani astrologii wierzą ponadto, że ogromne znaczenie ma również sama data w kalendarzu. Według numerologii określić możemy bowiem konkretny czas, gdy los sprzyja nam najbardziej

określić możemy bowiem konkretny czas, gdy los sprzyja nam najbardziej Chodzi tutaj o najszczęśliwszy dzień w roku według znaku zodiaku. Sprawdźmy, kiedy według horoskopu mamy największe szanse na szczęście w 2023 roku

Znaki zodiaku a szczęście. Horoskop wskaże, kiedy los nam sprzyja

Rok 2023 daje nam szansę na poznawanie siebie, odcięcie się od negatywnych bodźców i wyciągnięcie ręki po to, o czym skrycie marzymy. Kluczowe w realizacji naszych planów będzie teraz świadomość własnych potrzeb oraz determinacja w realizacji planów.

Niezależnie od znaku zodiaku, to może być dla nas jeden z najlepszych okresów w życiu. Aby jednak tak się stało, musimy podejmować działania w konkretne dni. Horoskopy często podają daty, gdy nasza energia jest szczególnie korzystna i to właśnie wtedy warto angażować się w szczególnie istotne sprawy.

Zdjęcie Znaki zodiaku a szczęście. Sporo osób wierzy, że występuje tutaj zależność / 123RF/PICSEL

Okazuje się, że numerolodzy określili nawet najszczęśliwszy dzień według znaku zodiaku. Czy można wówczas liczyć na szczęście w miłości i życiu zawodowym? Przekonajmy się, co przygotowało dla nas przeznaczenie.

Najszczęśliwszy dzień w tygodniu poszczególnych znaków zodiaku

Zanim przejdziemy jednak do konkretnych dat w kalendarzu, przypomnijmy, jakie dni tygodnia są w numerologii uznawane za szczęśliwe dla poszczególnych znaków zodiaku.

Baran (21.03-19.04) - wto­rek

Byk (20.04-20.05) - piątek

Bliźnięta (21.05-21.06) - środa

Rak (22.06-22.07) - poniedziałek

Lew (23.07-22.08) - niedziela

Panna (23.08-22.09) - środa

Waga (23.09-22.10) - piątek

Skorpion (23.10-21.11) - wtorek

Strzelec (22.11-21.12) - czwartek

Koziorożec (22.12-19.01) - sobota

Wodnik - (20.01-18.02) - sobota

Ryby - (19.02-20.03) - czwartek

Horoskop 2023. Najszczęśliwszy dzień w roku według znaku zodiaku

Nowe wyzwania warto podejmować codziennie, niezależnie od dnia tygodnia czy daty. Jeżeli jednak do realizacji szczególnych planów potrzebujemy dodatkowej motywacji, dowiedzmy się, kiedy wypada nasz najszczęśliwszy dzień w 2023 roku według znaku zodiaku.

Baran - 11 kwietnia 2023

Zodiakalne Barany najszczęśliwszy dzień w roku będą miały we wtorek 11 kwietnia. Od samego rana rozpierać je będzie pozytywna energia, która udzieli się również współpracownikom i rodzinie. Być może dobry nastrój warto wykorzystać, aby poprosić szefa o dawno obiecywaną podwyżkę czy awans? To również idealny czas na zaplanowanie wakacyjnych wyjazdów.



Zdjęcie Najszczęśliwszy dzień w roku to dla Baranów idealny czas na zaplanowanie wakacyjnych wyjazdów / 123RF/PICSEL

Byk - 7 listopada

Listopadowa aura nie sprzyja wszystkim znakom zodiaku, lecz dla Byka jest to najlepszy okres. To dobry moment na refleksje i poważne decyzje o przeprowadzce czy zmianie pracy Warto wychodzić teraz z nowymi inicjatywami, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Pomysły posypią się bowiem jak z rękawa.



Bliźnięta - 14 czerwca

Gdy Księżyc i Merkury spotkają się w znaku zodiakalnych Bliźniąt, będzie to dla nich szczególnie korzystny czas. Dobre wieści sprawią, że środa 14 czerwca będzie wyjątkowo dobrym dniem. Warto wykorzystać ten termin do cna, zapraszając na randkę osobę, która od dawna nam się podoba,



Rak - 1 maja

1 maja troskliwość i zaangażowanie zodiakalnego raka zostaną docenione. Wszechświat odpłaci się im z nawiązką, zsyłając zupełnie nowe możliwości. Warto zapisać się na kurs, wyjść z domu do dawno nieodwiedzanej restauracji, kręgielni czy klubu, bo tam może czekać na nas niezwykle obiecująca znajomość.



Lew - 16 sierpnia

16 sierpnia przebojowość zodiakalnych Lwów wzniesie się na jeszcze wyższy poziom. Nieodparty urok tego znaku sprawi, że współpracownicy mogą wyręczyć nas wtedy w kilku obowiązkach, a ukochana osoba zaskoczyć romantyczną niespodzianką. To dobry czas, aby pozałatwiać sprawy biznesowe. Rozmowa o pracę w tym dniu na pewno wypadnie rewelacyjnie.



Panna - 6 września

Tego dnia osoby spod znaku Panny uświadomią sobie pewne rzeczy i niewykluczone, że postanowią diametralnie zmienić swoje życie. Kosmos doda im sił, aby podjąć trudne decyzje. Odcięcie się od toksycznej osoby to wyzwanie, jednak z perspektywy czasu uświadomią sobie, że była to najlepsza decyzja, jaką mogły podjąć.



Zdjęcie Zodiakalne Panny uświadomią sobie, że najwyższa pora zakończyć toksyczną relację / © Panthermedia

Waga -1 marca

1 marca zodiakalna Waga może spodziewać się korzyści finansowych. Premia za dobre wyniki w pracy lub wykorzystana okazja podczas zakupu wymarzonej rzeczy sprawią, że ten znak zodiaku będzie w świetnym nastroju. Warto zadzwonić do dawno niewidzianej przyjaciółki i porozmawiać z nią o błahostkach. To idealny czas, aby trochę zwolnić i się wyluzować.



Skorpion - 12 października

12 października Skorpiony będą mogły się wykazać kreatywnie. Może czekać je dodatkowa prezentacja w pracy lub pojawi się propozycja organizacji zjazdu rodzinnego. Niezależnie od celu, na pewno poradzą sobie fantastycznie, a ich wysiłek zostanie doceniony przez bliskie osoby.



Strzelec - 25 listopada

Korzystne położenie Jowisza i Księżyca rozbudzą refleksyjne nastroje zodiakalnego Strzelca, który zacznie dostrzegać to, co wcześniej mu jakoś umykało. Możliwe, że zakocha się w osobie, która od dawna wspierała go, jednak on zdawał się jej nie zauważać. Nie warto ignorować tych sygnałów, aby nie przegapić szansy na wielką miłość.



Koziorożec - 18 lutego

W sobotę 18 lutego zodiakalny Koziorożec będzie w szampańskim nastroju. Po dniach przepełnionych ciężką pracą w końcu uda mu się wypocząć jak należy. Weekend spędzi na spacerach, spotkaniach ze znajomymi lub leniwym leżeniu przed telewizorem. Niezależnie od tego co wybierze, nie będzie zbyt produktywny i bardzo dobrze. Raz na jakiś czas warto odpuścić.



Zdjęcie Koziorożce dla własnego dobra musza nauczyć się odpuszczać / 123RF/PICSEL

Wodnik - 20 maja

20 maja zodiakalny Wodnik otrzyma zaskakującą propozycję. Będzie otwarty i bardzo towarzyski. Być może tego dnia skontaktuje się z nim dawno niewidziana osoba, którą kiedyś darzył ogromną sympatią. Warto odnowić tę znajomość, ponieważ być ona początkiem pięknej przyjaźni.

Ryby - 20 lutego

Druga połowa lutego będzie dla Ryb okazją do przełamywania własnych barier. Uświadomią sobie, że strach istnieje wyłącznie w ich głowie i będą bardzo pewne siebie. Samotne osoby koniecznie powinny zaprosić na randkę kolegę lub koleżankę z pracy, albo zapisać się na wolontariat, gdzie mogą poznać bratnia duszę.



