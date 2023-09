Spis treści: 01 Dopasowanie według znaków zodiaku

02 Byk i Waga - idealne żony, o których marzą mężczyźni

03 Zodiakalne Raki to czyste emocje

Dopasowanie według znaków zodiaku

Dopasowanie według znaków zodiaków zależne jest od wielu aspektów, jak chociażby żywioł, do którego przynależy dany znak, czy też... ascendent. To właśnie on paradoksalnie wyznacza, z kim najlepiej dogadamy się, będąc danym znakiem zodiaku.

Niezwykłe wrota Fortuny zostały otwarte. Te znaki czeka wielka radość Należy jednak zacząć od tego, że w astrologii to, jacy jesteśmy, wyznacza nie jeden znak zodiaku a tak naprawdę trzy - znak zodiaku słoneczny, to ten który dyktuje data naszego urodzenia i który najczęściej sprawdzamy, ale też ascendent, czyli punkt ekliptyki, który wschodzi w określonym momencie i w konkretnym miejscu na Ziemi. Jego położenie dyktuje dokładny czas i współrzędnych geograficznych danego zdarzenia, czyli w tym przypadku narodziny konkretnego człowieka.

Ważny jest też znak zodiaku w księżycu - ten trzeci znak jest odbiciem tego, w jakim położeniu znajdował się księżyc w momencie, gdy dana osoba przyszła na świat. Księżycowy znak dopełnia wiedzę o znaku słonecznym.

Zdjęcie Astrologia określa wiele aspektów naszego życia / 123RF/PICSEL

I to właśnie drugi z tych znaków - ascendet wskazuje znaki zodiaku, z którymi powinno nam się żyć najlepiej. Mówi o tym położenie siódmego domu, a w nim mieszczący się konkretny znak zodiaku. Siódmy dom leży w kosmogramie, który dla każdego człowieka na Ziemi wygląda inaczej, na miejscu, które jest przeciwległe do położenia ascendentu.

Według astrologii, patrząc na kosmogram i to, jaki znak wyznacza nam siódmy dom, możemy kierować się w dość ograniczonym obszarze znaków zodiaku, szukając właściwego przyjaciela, czy życiowego partnera dla siebie.

Jednak są takie znaki zodiaku, które posiadają cechy, o których marzy większość osób, bez względu na słoneczny, księżycowy znak, czy ascendent.

Byk i Waga - idealne żony, o których marzą mężczyźni

Zdjęcie Które znaki zodiaku idealnie nadają się na żonę i przyjaciółkę? / 123RF/PICSEL

Okazuje się, że jeżeli chodzi o związki partnerskie, to panowie powinni wśród kandydatek na żony rozważyć panie spod słonecznego znaku Byka lub Wagi.

Kobiety Byki lub Wagi są lojalne, oddane i choć trudno zdobyć ich zaufanie, a proces zakochania może zająć im nieco więcej czasu, to warto starać się o ich względy, bo są stałe w uczuciach.

Byki skrywają też romantyczną duszę i nie stronią od miłosnych uniesień. Wagi będą dbać o harmonię i równowagę w związku, co jest niezwykle ważną cechą.

W przyjaźni zaś Byki i Wagi będą oddane i szczere. Za przyjacielem wskoczą nawet w ogień.

Zodiakalne Raki to czyste emocje

Zdjęcie Mąż spod znaku Raka będzie troszczył się o swoją partnerkę / 123RF/PICSEL

Panie, które urodziły się pod słonecznym znakiem zodiaku Rak cechuje duża wrażliwość i emocjonalność. Jeżeli zodiakalny Rak pokocha, to na zabój. Nie ważne, czy to będzie partner, czy przyjaciel, czy przyjaciółka. Kobieta Rak jest oddana, wierna i zawsze wesprze ukochaną osobę.

Raki kochają rodzinną atmosferę, będą pielęgnować rodzinne więzy i dbać o dobre relacje ze wszystkimi członkami rodu.

Co ciekawe idealnym mężem, czy przyjacielem może okazać się Rak-mężczyzna. Wykazują się takimi cechami jak lojalność i dbanie o to, by uczucie, więź między dwojgiem ludzi nie wygasło.