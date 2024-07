Dla Byka czas nowiu będzie czasem pojednania z przeszłością . Przyjrzysz się swoim relacjom z dawnych lat, wszystko zrozumiesz i pogodzisz się z tym, co było. Przyniesie ci to wewnętrzny spokój i inspirację do zajrzenia głębiej. Będzie mieć to ogromny wpływ na dalsze losy twoich więzi z bliskimi.

Do głowy Panny powrócą wydarzenia i relacje z przeszłości. Myśli zostaną zawładnięte tym, co było kiedyś. Na chwilę oderwiesz się do teraźniejszości i nie jest to nic stałego. Warto przypomnieć sobie to, co dobre, ale także skupić się na tym, co poszło nie tak. To pozwoli ci na mocniejsze wejście w głąb siebie i zrozumienie pewnych mechanizmów, które rządzą twoim życiem.